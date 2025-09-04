Sárkányszakáll-cukor: ettől a mesebeli édességtől tátva marad a szád

A sárkányszakáll-cukor eredete a legendák homályába vész, de a legelterjedtebb verzió szerint a Han-dinasztia korabeli Kínából származik. Ősi és misztikus édesség, amelyet egy időben kizárólag az uralkodói udvarban fogyasztottak. Ma mégis a vattacukor elegáns, keleties unokatestvéreként tekintenek rá, holott ez nem is állhatna távolabb az igazságtól. Először is, a sárkányszakáll-cukor mesterséges aromák és neonszínű tartósítőszerek helyett természetes, minőségi anyagokból készül, másodszor pedig nem egy gép pörgeti ki.

A kész sárkányszakáll-cukor tört dióval vagy kókusszal van töltve, és apró falatokként fogyasztják

Fotó: James Bronze / Shutterstock

A sárkányszakáll-cukor készítése valódi művészet

A kínai sárkányszakáll-cukor elkészítése időigényes, rendkívüli kézügyességet megkövetelő mestermunka. A szemet gyönyörködtető, hosszadalmas rituálé már önmagában lenyűgözi azt, aki látja, elsajátítása azonban éveken át tartó tanulással kezdődik. Valódi művészet, amely a minőséget és az igényes, precíz munkát ünnepli.

A sárkányszakáll-cukor nevét onnan kapta, hogy a cukor szálai valóban a kínai sárkányok szakállára emlékeztetnek, ráadásul a sárkány az uralkodó család kizárólagos jelképe volt. Ezzel szemben ma több keleti fesztiválon és utcai árusnál is találkozhatunk ezzel a édességgel.

Hogyan készül?

Az édesség alapja egy cukor vagy méz, kukoricaszirup és ecet keverékéből álló massza, melyet egészen pontosan 132 °C-ra melegítenek. Ezt követően kerek formába vagy gránitlapra öntik és hagyják kissé kihűlni. A gyurmaszerű anyagba ezután kézzel lyukat fúrnak – vagy eleve fánkformába öntik a masszát –, így készül el az első kör. A kört ezután újabb köröket formázva elkezdik nyújtani, miközben folyamatosan rizsliszttel vagy kukoricakeményítővel hintik be, hogy ne ragadjon.

A rituálé itt kezdődik: a hurkokat ugyanis húzni, csavarni, nyújtani és hajtogatni kell, egyenletesen, újra meg újra. Az anyagnak azonban nem szabad összeragadnia vagy elszakadnia. A folyamat valóban egy rituálé: nem lehet siettetni, csak óvatosan, elmélyülve, műgonddal végezni. Ha a cukrász nem elég óvatos, esetleg túl gyorsan vagy rossz szögben teker, a cukor egyszerűen eltörik. Ha azonban ügyesen dolgozik, a cukorkarika szálai egyre vékonyabbra és finomabbra nyúlnak, míg végül egészen hajszálvékony mikroszálakká nem keskenyednek. Mivel a karika minden nyújtásnál duplázódik, a huszadik körben már többmillió szálról beszélünk.