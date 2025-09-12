Ezzel a trükkel könnyen megvédhetjük a teflonedényt - nagy baj lehet belőle, ha megsérül

Sokan tudják, hogy a teflonbevonatú edényeket nemcsak dörzsiszivaccsal tilos kapargatni, de a fémeszközök is súlyosan károsítják őket. A legjobb, ha egyáltalán nem is kerül a teflon fémeszközökkel érintkezésbe. Azzal azonban kevesen vannak tisztában, hogy gyakran teljesen önkéntelenül teszünk kárt a teflonbevonatban. Hogy hogyan?

Abban egyetértenek a kutatók, hogy a sérült teflonedényt nem szabad tovább használni

Fotó: Maliflower73 / Shutterstock

A tárolás a titok

Meglepő, de igenis számít. A legtöbben csak egymásra stócolják a különböző méretű edényeket, ezzel spórolva egy kis helyet a szekrényben. Ez a módszer ugyan nem árt a lábasoknak és a tepsiknek, a teflonbevonatú eszközöket nagyon is károsítja. A többi fémedény ugyanis legalább olyan könnyen felsérti a felületüket, mintha fémeszközökkel kapargatnánk.

Hogyan lehet jól csinálni

A megoldás persze nem az, hogy teflonedényeinket hermetikusan elzárjuk. Akkor sincs ok a pánikra, ha nem tudjuk őket külön, egyesével tárolni. Elég, ha ellesünk a profi éttermek egy trükkjét. Ők ugyanis általában egy tiszta konyharuhát csúsztatnak a teflonedényre. Mi otthon bátran használhatunk konyhai törlőkendőt vagy egy régi törölközőt is. A lényeg, hogy védjük a teflon teljes felületét. Ha szeretnénk, a konyharuha alá egy papírtányért vagy papírtörlőt is csúsztathatunk. Így még jobban kipárnázzuk a tálat.

Csak arra figyeljünk, hogy a „védőréteg” a tál egészét lefedje, hiszen a teflon esetén már egy egészen kis sérülés is számít.

Ha sérült a teflon, búcsúzzunk el tőle

Végezetül pedig ne feledjük, hogy minden konyhai eszköznek, így a teflonbevonatú edényeknek is van egy élettartama. Bármennyire is vigyázunk rájuk, egy idő után elkopnak. Ha ez megtörténik, búcsúzzunk el bátran edényeinktől, amelyek jó szolgálatot tettek.

Bár arról nincs hivatalos állásfoglalás, hogy a teflonedények használata káros-e, abban azonban egyetértenek a kutatók, hogy a sérült teflonedényt nem szabad tovább használni. A teflon túlhevítés esetén ugyanis káros anyagokat bocsáthat ki, ez pedig különösen igaz akkor, ha a felület sérült, mert így a mikroszkopikus részecskéi a sérült felületről az ételbe kerülhetnek.