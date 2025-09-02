3 egészséges és meglepő tízórai, amit a gyerekek imádni fognak

Bármennyire is szeret a gyerek iskolába járni, néha nehéz jól megfelelni. Néha nem sikerül úgy a feladat, ahogy szeretné. Néha jól esik egy gondos szülői kéz készítette finomság, tízórai. Egy kis snack, egy finom falat, ami nemcsak a gyerek éhét veszi el, de egyben egy pillanatnyi vigasz is. Egy láthatatlan simogatás anyától, apától vagy éppen a nagyitól. De mi lehet az, ami megtartja vagy visszahozza a gyerek jókedvét vagy motivációját, ami finom, jólesik, de mégis tápláló és egészséges? Ami nem csoki, nem fűszeres, agyonsózott chips, nem bolti keksz és nem is előre gyártott, csomagolt péksütemény? Segítünk. Íme, néhány egyszerű finomság!

A zabpelyhes golyók szuperek tízóraira, jól csomagolhatók és egészségesek

Fotó: Angelika Heine / Shutterstock

Szuper tízórai: túrógolyók zabpehellyel

10 dkg nedves túró (vagy krémes túró), 2 evőkanál zabpehely és egy csipet fahéj keverékéből készítsünk apró golyókat. Ha összekevertük a túrót a zabpehellyel, hagyjuk egy kicsit állni, akkor jó az állag, ha a zabpehely megszívja magát. Forgassuk meg a golyókat pirított dió vagy mandulatöretben, esetleg tetézzük nagyon magas kakaótartalmú csokoládéreszelékkel a golyókat. Tápláló, mégis desszertszerű, simogatós falatokat kapunk.

Sajtkockák szőlőszemmel

Egy-egy falat ízes sajt és az édes szőlő klasszikus, tökéletes párosítás – fogpiszkálóra húzva vidám kis „nyársak” születnek. (Figyelem, a nyársra húzás után törjük le a hegyes fogpiszkálók végeit!). A sajt és gyümölcs nem csak a gyerekek, a felnőttek kedvence is lehet – olyan mesebeli összeállítás, amivel nem lőhetünk mellé akkor sem, ha tízóraira szánjuk.

A gyerekeknek szőlőt és sajtot is csomagolhatunk tízóraira, imádni fogják

Fotó: Dream79 / Shutterstock

Almás zabpelyhes, bögrés süti

Ez a finomság egy kicsivel több munkával jár, de az első lépéstől a dobozba rakásig körülbelül félóra figyelmet igényel. Higgyétek el, megéri belevágni.

Elkészítés: Egy tojást, 5 kanál zabpelyhet, egy kevés mézet, egy kiskanál mandulaolajat, egy csipetnyi szódabikarbónát, egy negyed almát, egy evőkanál joghurtot, őrölt fahéjat vagy karácsonyról maradt mézes süti fűszerkeveréket rakjunk késes aprítóba. Alaposan futtassuk át az aprítón. Öntsük fel annyi tejjel vagy vízzel, amitől vastag, sűrű palacsintatésztaszerű masszát kapunk. Tegyük egy alkalmas szilikonformába vagy bögrébe, és mikróban a legmagasabb fokozaton süssük körülbelül 10-12 percig. Ez a mennyiség két gyereknek is elegendő lehet. Ha felszeleteltük, öntsünk mellé egy kis almalekvárt, vagy az alma maradékát mikróban süssük meg, szórjunk rá fahéjat, ezzel öntsük nyakon a sütit. Igazi meglepetés, ami nulla cukrot tartalmaz, a méztől és a fahéjtól mégis édes és isteni.