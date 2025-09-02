Így üsd fel a tojást, ha le akarod nyűgözni a családot!

Könnyűnek tűnik, de azért lehet kihívás a tojás felütése, hiszen a szuper technika mellett a tojás adottságai is befolyásolhatják az eredményt. Nem mindegy a tojáshéj szilárdsága, ellenállóképessége, mésztartalma, de a tojás fajtája, frissessége is meghatározhatja a folyamat alakulását. Létezik azonban egy remek módszer, amivel jól ki lehet küszöbölni a malőröket.

A tojás felütése nem nagy ördöngösség, ha ismerjük ezeket az alapszabályokat // Fotó: Pexels

Nem kell ide tudományos ismeret - de egy kicsi azért nem árt

Alapvető fizika ismeretekre van szükség, hogy e módszert jól alkalmazzuk. Hol lehet bármit a legkönnyebben elroppantani, eltörni, megtörni? Ahol a leggyengébb, ahol a legvékonyabb. A tojáshéjra is vonatkoznak a fizika törvényei, így törésnél azt a pontot kell célozni, ahol a tojás felépítéséből, formájából adódóan a leggyengébb a burok. Ez pedig a tojás „dereka”, vagyis a középső szakasz. Minél feljebb, minél lejjebb próbálkozunk a középső szakaszhoz képest, annál nagyobb ellenállást fejt ki a tojáshéj. Fel fog törni, de lehet, hogy túl nagy darab törik be, vagy a hirtelen, erős koppantás hatására szétpattan a kezünkben.

A legkisebb ellenállás felé törekedjünk a tojás felütésekor

A tojás tulajdonképpen két egymással szembe fordított kupola. A kupola csúcsa a legerősebb, vagyis ha szépen, maszatolás nélkül szeretnénk felütni egy tojást, kerüljük a csúcsait. A középső szakaszt csapjuk oda az asztal lapjához akkora erővel, hogy egy körülbelül egycentiméteres, tojáshéjdarabkáktól mentes rés keletkezzen rajta. Ezután a hüvelykujjunkat kicsit nyomjuk bele a résbe és óvatosan feszítsük szét két egyenlő darabra a tojást. Nagyjából a két kupolát távolítjuk el egymástól. Különösen akkor figyeljünk, amikor szeretnénk a fehérjét a sárgájától elválasztani. Ha a tojás szétválasztása fontos, és az egyik kupola-fél sokkal kisebb, mint a másik, akkor nincs hely erre a műveletre- legtöbb esetben a fehérje csusszan ki idő előtt az apróbb tojásrészből.

Extra tipp: a tojás feltöréséhez kerüljük az éles széleket. Se tál, se tányér, se asztal szélén-élén ne próbálkozzunk. A legjobb, ha egy vízszintes, sima felülethez, például a konyhapulthoz ütjük a tojást.

Gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás

A mesterszakácsok bámulatos trükkje az (is), hogy a tojás megfelelő pontját célozva, a szükséges erővel képesek odakoppintani a tojást a legoptimálisabb felületre, és sok- sok gyakorlás után egy kézzel, csupán öt ujjukat használva tudják szétfeszíteni a tojás héját. Ehhez azonban tényleg a legmegfelelőbb pontot kell megcélozniuk. De higgyük el, a legprofibb tojásfeltörőknek is száz meg száz rosszul feltört tojás van már a hátuk mögött.

