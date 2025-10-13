A doktort tényleg távol tartja? Ez történik a testünkkel, ha minden nap eszünk almát

A téli hónapok közeledtével egyre nagyobb figyelmet fordítanunk immunrendszerünk erősítésére. A hideg időjárással ugyanis beköszön a nátha- és influenzaszezon is, amely ellen természetes módon is védekezhetünk. Az alma, amely az egyik legnépszerűbb gyümölcs hazánkban is, számtalan egészségügyi előnnyel rendelkezik, és különösen most, a vírusos megbetegedések szezonjában lehet igazi segítségünk. A kutatások szerint valóban igaz lehet az ősi mondás: "Minden nap egy alma, a doktort távol tartja".
Ezért érdemes minden nap almát enni
1. Védi a szív egészségét
Európában a szív- és érrendszeri betegségek jelentik az első számú halálokot és ebben Magyarország sem kivétel: a nők 53 százalékának, a férfiak 45 százalékának halálozásért ezek a kórképek felelősek.
Több tanulmány kimutatta, hogy az alma csökkenti a szívbetegség kockázatát. Egy áttekintő vizsgálat szerint az, aki naponta megeszik egy kisebb almát, annál ritkábban fordul elő szívbetegség, magas koleszterinszint vagy magas vérnyomás. A napi almafogyasztás ráadásul 27%-kal csökkenti a stroke, és 25%-kal a szívbetegség okozta halálozás esélyét.
A gyümölcs, különösen a héjával együtt fogyasztva, gazdag forrása a rostoknak, polifenoloknak és egyéb tápanyagoknak, amelyek támogatják a szív egészségét. A benne található kálium segít szabályozni a vérnyomást, míg a flavonoidok csökkentik a rossz koleszterin szintjét.
2. Javítja az emésztést
Az almában található pektin, egy oldható rost, amely javítja az emésztést és prebiotikumként működik. Táplálja a hasznos bélbaktériumokat, amelyek kulcsszerepet játszanak az immunrendszer működésében. Egy közepes méretű gyümölcs 4 gramm rostot tartalmaz, ami a napi ajánlott mennyiség negyede. Akinek nehezen jön össze a napi ajánlott rostbevitel, annak az alma ebből a szempontból is jó választás lehet.
3. Segít a fogyásban
Az alma magas víz- és rosttartalmának köszönhetően, alacsony kalóriatartalma mellett hosszan tartó jóllakottságot biztosít és könnyen beépíthető egy fogyókúrás étrendbe is. Mivel glikémiás indexe alacsony, ezért a vércukorszintet is lassan emeli meg. A legjobb, ha fehérjével és valamilyen egészséges zsírforrással fogyasztjuk, például egy marék dióval és sajttal tökéletes uzsonna lehet.
4. Csökkenti a rákos megbetegedések kockázatát
A gyümölcs bővelkedik antioxidánsokban, amelyek csökkenthetik a rák kialakulásának kockázatát, lassíthatják a rákos sejtek növekedését és gátolhatják szaporodásukat.
5. Támogatja az agy egészségét
Az előbb említett antioxidánsok az agy egészségére is jó hatással vannak: javíthatják a kognitív funkciókat, különösen idősebb felnőtteknél.
Mi legyen az almahéjjal?
Sokan szívesebben ropogtatják el az almát megpucolva, ilyenkor jogos a kérdés, hogy mi legyen a héjával? Vitamintartalma miatt semmiképpen ne a kukába dobjuk, inkább használjuk fel! Délutáni nasinak is kiváló! Ha nyersen nem szívesen ropogtatjuk, akkor forgassuk meg fahéjban és közepes hőmérsékleten süssük 15 percig. Jól fog esni délután az almachips. Tehetjük italba is, például egy hideg almafröccsbe vagy a reggeli smoothie-ba, de még az ebédhez készített salátát is feldobja.
Hogy tároljuk?
Az alma jól bírja a hideget és a szobahőmérsékletet is, így ha 1-2 héten belül felhasználjuk, nyugodtan hagyhatjuk a gyümölcskosárban, ellenkező esetben mehet a hűtőbe. A csomagolásból szedjük ki és csak közvetlenül a felhasználás előtt mossuk meg.