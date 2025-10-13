A doktort tényleg távol tartja? Ez történik a testünkkel, ha minden nap eszünk almát

A téli hónapok közeledtével egyre nagyobb figyelmet fordítanunk immunrendszerünk erősítésére. A hideg időjárással ugyanis beköszön a nátha- és influenzaszezon is, amely ellen természetes módon is védekezhetünk. Az alma, amely az egyik legnépszerűbb gyümölcs hazánkban is, számtalan egészségügyi előnnyel rendelkezik, és különösen most, a vírusos megbetegedések szezonjában lehet igazi segítségünk. A kutatások szerint valóban igaz lehet az ősi mondás: "Minden nap egy alma, a doktort távol tartja".

Az alma magas víz- és rosttartalmának köszönhetően, alacsony kalóriatartalma mellett hosszan tartó jóllakottságot biztosít

Fotó: KVMArt / Shutterstock

Ezért érdemes minden nap almát enni

1. Védi a szív egészségét

Európában a szív- és érrendszeri betegségek jelentik az első számú halálokot és ebben Magyarország sem kivétel: a nők 53 százalékának, a férfiak 45 százalékának halálozásért ezek a kórképek felelősek.

Több tanulmány kimutatta, hogy az alma csökkenti a szívbetegség kockázatát. Egy áttekintő vizsgálat szerint az, aki naponta megeszik egy kisebb almát, annál ritkábban fordul elő szívbetegség, magas koleszterinszint vagy magas vérnyomás. A napi almafogyasztás ráadásul 27%-kal csökkenti a stroke, és 25%-kal a szívbetegség okozta halálozás esélyét.

A gyümölcs, különösen a héjával együtt fogyasztva, gazdag forrása a rostoknak, polifenoloknak és egyéb tápanyagoknak, amelyek támogatják a szív egészségét. A benne található kálium segít szabályozni a vérnyomást, míg a flavonoidok csökkentik a rossz koleszterin szintjét.

2. Javítja az emésztést

Az almában található pektin, egy oldható rost, amely javítja az emésztést és prebiotikumként működik. Táplálja a hasznos bélbaktériumokat, amelyek kulcsszerepet játszanak az immunrendszer működésében. Egy közepes méretű gyümölcs 4 gramm rostot tartalmaz, ami a napi ajánlott mennyiség negyede. Akinek nehezen jön össze a napi ajánlott rostbevitel, annak az alma ebből a szempontból is jó választás lehet.

3. Segít a fogyásban

Az alma magas víz- és rosttartalmának köszönhetően, alacsony kalóriatartalma mellett hosszan tartó jóllakottságot biztosít és könnyen beépíthető egy fogyókúrás étrendbe is. Mivel glikémiás indexe alacsony, ezért a vércukorszintet is lassan emeli meg. A legjobb, ha fehérjével és valamilyen egészséges zsírforrással fogyasztjuk, például egy marék dióval és sajttal tökéletes uzsonna lehet.