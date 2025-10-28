Ha így táplálkozik, garantáltan nem lesz epeköve

Az epekő sokszor igen fájdalmas tünetekkel, például epegörccsel jelentkezik, és ugyan azt hisszük, hogy minket egészen biztosan elkerül majd a baj, sokszor észrevétlenül éppen mi magunk vagyunk azok, akik előidézik az epekő megjelenését.

Az epekő nem sorscsapás – a legtöbb esetben megelőzhető. Olvasd el, milyen étrendi, mozgásbeli és életmódtanácsokat javasolnak a szakértők az epekő kialakulásának elkerülésére

Fotó: Alona Siniehina / Shutterstock

De hogyan jön létre egyáltalán, mi is az az epekő?

Ha az epében túl sok koleszterin halmozódik fel, az kikristályosodhat és epekővé alakulhat. Ennél a folyamatnál más anyagok is szerepet kaphatnak, fontos például az epesav mértéke, valamint a bilirubin szint is, de a túl sok koleszterin az első számű felelős. Az epekő megjelenésnél több hajlamosító tényező is ismert, ezek mindegyike jelentősen befolyásolhatja azt, hogy lesz-e epekövünk vagy sem. Ezek a következők: elhízás, mozgásszegény életmód, gyors fogyás, illetve örökletes hajlam. A felsorolásból világosan látszik, hogy az örökletes hajlam kivételével lehet esélyünk kivédeni az epekövet, így érdemes a megelőzésre fókuszálni.

Mit tegyünk a mindennapokban?

Táplálkozzunk tudatosabban!

A napi több, kisebb adagra osztott étkezés segíti az epehólyag rendszeres ürülését, így csökkenti az epe pangásának esélyét.

Együnk kevesebb zsírt! Kerüljük a magas zsírtartalmú, „nehéz ételeket”, mert ezek fokozzák az epehólyag összehúzódását és a pangást.

Fogyasszunk sok rostot - a friss zöldségek, gyümölcsök és a teljes kiőrlésű gabonák kapjanak fókuszt a táplálkozásunkban, mivel a rostban gazdag étrend segíti az emésztést, és csökkenti az epekő kialakulásának kockázatát.

Igyunk elegendő mennyiségű tiszta vizet, és máris sokat tettünk epénk védelmében.

Mozduljunk meg!

A tudatos táplálkozás mellett, mely az elfogadható testsúly kialakítását, megtartását segíti elő, jelentős szerepet kap a rendszeres testmozgás. Már heti két-három alkalom 20-30 perces mozgás, akár a tempós séta is – hozzájárulhat optimális testsúlyunk fenntartásához , így az epehólyag egészségéhez is.

További tippek, hogy az epénk hálás legyen

Kerüljük a túl erős fűszereket, valamint a bő olajban sütött ételeket. Helyette grillezzük vagy pároljuk ételeinket.

Figyeljünk testünk jelzéseire: ha bizonyos ételek után rendszeresen jelentkezik puffadás, teltségérzet vagy fájdalom, érdemes elgondolkodni az okán.

Ha gyakoribbá válnak a panaszok, vezessünk étkezési naplót, ez sokat segíthet a problémás ételek felismerésében.

Forrás