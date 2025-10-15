Hírlevél

kenyér

Ha ezt a hozzávalót lecseréled, dagasztani és keleszteni sem kell a házi kenyeret

Sokan álmodoznak friss, ropogós házi kenyérről, de a dagasztás és a hosszas kelesztés kedvüket szegi. Pedig létezik egy pofonegyszerű megoldás, amellyel mindezt megspórolhatjuk: a szódabikarbónás házi kenyér. Ezzel a villámgyors módszerrel kelesztés nélkül, fél óra alatt illatos, puha belű, ropogós héjú kenyeret süthetünk otthon.
Sokan váltanának házi kenyérre, szívesen sütnének otthon, de az előkészületek, a dagasztás, illetve a hosszadalmas kelesztés miatt inkább lemondanak róla. Pedig van olyan módszer, ami kihagyja a kínkeserves fázisokat, mégis ropogós héjú, belül puha kenyér születik. A titok, ahogy nagyon sok más gyors péksüteménynél is: a szódabikarbóna. Vagyis, hogy az élesztő helyett a szódabikarbóna erejét vetjük be.

Gyors házi kenyér élesztő nélkül: így készül a szódabikarbónás kenyér - ropogós héj, puha belső, dagasztás és kelesztés nélkül
Gyors házi kenyér élesztő nélkül: így készül a szódabikarbónás kenyér - ropogós héj, puha belső, dagasztás és kelesztés nélkül
Fotó: tanovak / Shutterstock

De mi is az a szódabikarbóna, és mit tesz a kenyértésztával?

A szódabikarbóna, avagy kémiai elnevezéssel nátrium-hidrogén-karbonát (NaHCO₃) egy fehér, kristályos por, amelyet széles körben használunk a konyhában. Különösen tisztításnál, savlekötésnél na és persze a sütésnél vesszük nagy hasznát.

A szódabikarbóna egyszerű kémiai reakcióval puffasztja a tésztát: mivel a szódabikarbóna lúgos, ezért ha a tésztában van sav — akár kefir, joghurt, citromlé, esetleg almaecet — szén-dioxid (CO₂) szabadul fel. A szén-dioxid buborékok felfújják a tésztát, ez biztosítja a laza, levegős szerkezetet anélkül, hogy élesztőt kellene adni a tésztához, anélkül, hogy hosszú ideig kellene keleszteni.

Szuper ez az adalék, de néhány dologra azért figyelni kell:

  • Legyen pontos az adagolása, mert a kevés szódabikarbóna nem elég hatékony, ha pedig túl sokat teszünk a tésztához, megváltoztatja az ízét.
  • Savas közeg nélkül nem működik jól! Ha szódabikarbónával szeretnénk puffasztanai a kenyér tésztáját, ne maradjon el a kefir vagy más savas hozzávaló.
  • Ahogy az élesztős kelt tésztánál fontos tényező a várakozás, itt nem szabad várakoztatni a tésztát, a szén-dioxid ugyanis elillan, ha parkoltatjuk a kenyérnek valót.

Házi kenyér szódabikarbónával

  • 50 dkg liszt
  • 1 tk cukor
  • 1 tk só
  • 1 tk szódabikarbóna
  • 30 dkg (2 pohár) kefir vagy joghurt
  • 2 dl víz 
Ezzel a villámgyors módszerrel kelesztés nélkül, fél óra alatt illatos, ropogós héjú kenyeret süthetünk otthon
Ezzel a villámgyors módszerrel kelesztés nélkül, fél óra alatt illatos, ropogós héjú kenyeret süthetünk otthon
Fotó: Vitalii Stock / Shutterstock

A munka menete nagyon egyszerű: a száraz hozzávalókat összekeverjük, majd beleöntjük a kefirt és a vizet, és könnyed, laza mozdulatokkal összedolgozzuk a tésztát, majd kenyér formára igazítjuk. Nem kell dagasztani sem, a szódabikarbóna elvégzi helyettünk a munka dandárját majd a sütőben. Azonban ne várjunk óriási lyukakat a tésztában, ez a kenyérféle kicsit sűrűbb lesz, de belül álompuha, csipkedhető állagú finomság.

Sütés: Ez a kenyérféle igényli a magas hőfokon sütést, így már a kenyértészta elkészítése előtt izzítsuk be a sütőt, melegítsük fel 200 fokra. Ez segíti ugyanis a gyors és stabil héjképződést, ettől lesz ropogós a kenyerünk héja. Egy fél óra nagyjából elég lesz a sütésre.

Tipp: Ne felejtsük el a kenyeret a formára igazítás után, de a sütőbe helyezés előtt kereszt irányba bevágni, ettől ugyanis szépen nyílik szét a teteje, és nem reped meg. Kívül ropogós, belül álompuha kenyeret süthetünk.

Forrás

 

