Ha ezt a hozzávalót lecseréled, dagasztani és keleszteni sem kell a házi kenyeret

Sokan váltanának házi kenyérre, szívesen sütnének otthon, de az előkészületek, a dagasztás, illetve a hosszadalmas kelesztés miatt inkább lemondanak róla. Pedig van olyan módszer, ami kihagyja a kínkeserves fázisokat, mégis ropogós héjú, belül puha kenyér születik. A titok, ahogy nagyon sok más gyors péksüteménynél is: a szódabikarbóna. Vagyis, hogy az élesztő helyett a szódabikarbóna erejét vetjük be.
De mi is az a szódabikarbóna, és mit tesz a kenyértésztával?
A szódabikarbóna, avagy kémiai elnevezéssel nátrium-hidrogén-karbonát (NaHCO₃) egy fehér, kristályos por, amelyet széles körben használunk a konyhában. Különösen tisztításnál, savlekötésnél na és persze a sütésnél vesszük nagy hasznát.
A szódabikarbóna egyszerű kémiai reakcióval puffasztja a tésztát: mivel a szódabikarbóna lúgos, ezért ha a tésztában van sav — akár kefir, joghurt, citromlé, esetleg almaecet — szén-dioxid (CO₂) szabadul fel. A szén-dioxid buborékok felfújják a tésztát, ez biztosítja a laza, levegős szerkezetet anélkül, hogy élesztőt kellene adni a tésztához, anélkül, hogy hosszú ideig kellene keleszteni.
Szuper ez az adalék, de néhány dologra azért figyelni kell:
- Legyen pontos az adagolása, mert a kevés szódabikarbóna nem elég hatékony, ha pedig túl sokat teszünk a tésztához, megváltoztatja az ízét.
- Savas közeg nélkül nem működik jól! Ha szódabikarbónával szeretnénk puffasztanai a kenyér tésztáját, ne maradjon el a kefir vagy más savas hozzávaló.
- Ahogy az élesztős kelt tésztánál fontos tényező a várakozás, itt nem szabad várakoztatni a tésztát, a szén-dioxid ugyanis elillan, ha parkoltatjuk a kenyérnek valót.
Házi kenyér szódabikarbónával
- 50 dkg liszt
- 1 tk cukor
- 1 tk só
- 1 tk szódabikarbóna
- 30 dkg (2 pohár) kefir vagy joghurt
- 2 dl víz
A munka menete nagyon egyszerű: a száraz hozzávalókat összekeverjük, majd beleöntjük a kefirt és a vizet, és könnyed, laza mozdulatokkal összedolgozzuk a tésztát, majd kenyér formára igazítjuk. Nem kell dagasztani sem, a szódabikarbóna elvégzi helyettünk a munka dandárját majd a sütőben. Azonban ne várjunk óriási lyukakat a tésztában, ez a kenyérféle kicsit sűrűbb lesz, de belül álompuha, csipkedhető állagú finomság.
Sütés: Ez a kenyérféle igényli a magas hőfokon sütést, így már a kenyértészta elkészítése előtt izzítsuk be a sütőt, melegítsük fel 200 fokra. Ez segíti ugyanis a gyors és stabil héjképződést, ettől lesz ropogós a kenyerünk héja. Egy fél óra nagyjából elég lesz a sütésre.
Tipp: Ne felejtsük el a kenyeret a formára igazítás után, de a sütőbe helyezés előtt kereszt irányba bevágni, ettől ugyanis szépen nyílik szét a teteje, és nem reped meg. Kívül ropogós, belül álompuha kenyeret süthetünk.