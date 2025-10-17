Ez az ital csodát tesz az emésztőrendszerrel, természetes probiotikumként működik

A közösségi médiában újra hódít a kenyérital. Az Instagram és TikTok influenszerek smoothie-kba keverve népszerűsítik ezt a savanykás italt, de vajon tényleg annyira egészséges, amennyire mondják?

Újra hódít a kenyérital-láz - vajon valóban megéri a felhajtás?

Mi is pontosan a kenyérital?

A kenyérital, vagy németül Brottrunk, egy erjesztett gabonaalapú ital, amit teljes kiőrlésű kenyérből és vízből készítenek. Eredete valójában Oroszországra vezethető vissza, ahol kvasz néven ismerik. Az orosz változat sötétebb színű és alkoholtartalmú. A második világháború után hazatérő német hadifoglyok számoltak be erősítő hatásáról.

Egy német pékmester, Wilhelm Kanne hitt a pozitív hatásaiban, és 1981-ben palackozott formában kezdte árusítani a kenyéritalt. Mára szinte szuperételként marketingelik. A különlegessége, hogy a biodinamikusan termesztett gabonából sütött kenyeret egy hónapig tartó szabadalmaztatott eljárással erjesztik. Az így keletkező folyadékot pasztörizálás nélkül palackozzák, így megmaradnak benne az élő tejsavbaktériumok.

Mit tartalmaz?

A kenyérital igazi tápanyag-bomba. Réz, vas, cink, kalcium, magnézium és szelén mellett B1-, B2-, B12-vitaminokat, niacint és folsavat is tartalmaz. A legfontosabb azonban a Lactobacillus reuteri nevű probiotikus baktérium, amely jótékonyan hat a bélrendszerre.

Egészségügyi hatások

A kenyérital rendszeresen fogyasztva tisztítja a bélrendszert, erősíti a szervezet immunrendszerét, helyreállítja a felborult sav-bázis háztartást, segíti a betegségek során legyengült szervezet regenerálódását és javítja a bőr állapotát.

Hogyan fogyasszuk?

A kenyérital savanykás íze miatt elsőre nem lesz mindenki kedvence, ezért az a legjobb, ha kezdetben ⅓-részben vízzel vagy almalével keverjük és jól lehűtve fogyasztjuk. Ha így is nehezen csúszik le, egy kis citromlével segíthetünk rajta. Kezdjük napi 3×10 ml-rel, vízzel hígítva, majd fokozatosan emeljük 3×100 ml-re.

Haladók salátaöntethez is adhatják, de sokan teszik főzelékbe vagy párolt ételekhez is.

Egy hatékony kúra legalább hat héten keresztül tart és ajánlott évente kétszer megismételni. Naponta 200 ml kenyéritalt fogyasszunk a kúra alatt, kombinálhatjuk sós ételekkel, friss, szezonális zöldségekkel és gyümölcsökkel. Különösen ajánlott vegetáriánusoknak és vegánoknak a B-vitamin tartalom miatt, ebben az őszi, megfázásos időszakban pedig mindenkinek.