Egészségesebb a barna rizs a fehérnél? A válasz meglepőbb, mint hinné!

Miközben a barna rizs közel háromszor annyi rostot és több tápanyagot tartalmaz, a dúsított fehér rizs tápértéke meglepően hasonló lehet. Szakértők szerint nemcsak a rizs típusa számít, hanem az is, hogyan fogyasztjuk. Ritkán esszük ugyanis önmagában, legtöbbször zöldségekkel, húsokkal vagy hüvelyesekkel együtt fogyasztjuk. A rizs világszerte alapvető élelmiszer, a bolygó lakosságának felét naponta táplálja. Hazánkban is népszerű, gondoljunk csak a töltött paprikára, a rizottóra vagy a lehtöbb rakott zöldséges fogásra. De vajon melyik fajtát érdemes választanunk?

A barna rizs rostban és tápanyagban gazdag, a dúsított fehér rizs viszont könnyebben emészthető és hasonlóan értékes

Fotó: avijit bouri / Shutterstock

Az alapok

A világon több mint 120 000 féle rizs létezik, amelyeket őrlési fok, szemméret, keményítőtartalom és íz szerint kategorizálnak. A feldolgozás során a nyers rizsből először eltávolítják a héjat, így kapjuk a teljes kiőrlésű (barna) rizst. Ha tovább dolgozzák fel, és eltávolítják a korpa- és csíraréteget is, akkor fehér rizst kapunk. Ez a folyamat jelentősen befolyásolja a tápértéket.

A barna rizs előnyei

A barna rizs valóban tápanyagban gazdag választás. Közel háromszor annyi rostot tartalmaz, mint fehér társa, és jelentősen magasabb a legtöbb egyéb tápanyagszintje is, beleértve a vasat és a B-vitaminokat. Ez a teljes kiőrlésű gabona antioxidánsokban, fehérjében és egészséges zsírokban gazdag. A benne található rost, magnézium, kálium és folsav támogatja a bélrendszer egészségét és segít stabilizálni a vércukorszintet. Kutatások szerint a teljes kiőrlésű rizs fogyasztása csökkentheti a szívbetegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és bizonyos rákfajták kockázatát.

A fehér rizs sem lebecsülendő

Bár a fehér rizs feldolgozottabb, nem szabad leírni. A világ lakosságának fele számára alapvető táplálék, és jó okkal. A dúsított fehér rizs esetében a helyzet különösen érdekes: a feldolgozás során elveszett tápanyagokat – tiamint, niacint, vasat és folsavat – visszaadják, így tápértéke meglepően hasonlóvá válik a barna rizséhez. A fehér rizs könnyebben emészthető, ami bizonyos esetekben előny lehet. Összetett szénhidrátként tartós energiát biztosít, és rezisztens keményítőforrásként hozzájárul a jóllakottság érzéséhez.