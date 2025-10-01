Így főzték nagyanyáink az igazi szilvalekvárt: embertelen munka, de megéri!

A szilvalekvár főzése sok vidéki háztartásban ma is az őszi időszak fontos része. Az üstben, lassú tűzön készült lekvárnak jellegzetes, mély, intenzív íze van és nagyon sokáig eltartható. A hagyományos módszerhez mindössze néhány alapvető eszközre, jó minőségű gyümölcsre és kitartásra van szükség. Az igazi szilvalekvárt ugyanis nem lehet összecsapni.

Érdemes felfedezni a hagyományos szilvalekvár főzésének titkait! Cukor nélkül, üstben készítve, igazi őszi ízélmény és természetes tartósítás

Fotó: Emmily / Shutterstock

Alapanyag és előkészítés

Régen, a vidék háztartásokban abból főzték a szilvalekvárt, amilyen szilvafajta termett a kertben, a pincénél vagy földek melletti fasorban. Ennek a lekvárnak ugyanis a különlegessége, hogy igénytelenebb szilvafajtákból is elkészíthető, és általában cukor nélkül. Nem titok: a szilvalekvár a szegények lekvárja volt, pont azért, mert nem igényelt a gyümölcsön kívül semmilyen más hozzávalót. Olyat főztek, amilyet tudtak, és abból, amit adott a természet. Ha lassan főzték, sűrű lett, kemény és akár egy évtizedig is elállt a hűvös tisztaszobában.

A legjobb választás azonban a teljesen érett, magvaváló besztercei szilva. Ez a fajta magas cukortartalmú, héja vékony, húsa kemény, és főzés közben sűrű, aromás lekvárrá alakul. Nézzük, hogy is kell igazán jó szilvalekvárt főzni belüle üstben.

A szilvát először kiválogatjuk, hogy csak az egészséges szemek, vagy a romlástól megtisztított szemek kerüljenek bele. Megmossuk, lecsepegtetjük a víztől, majd kimagozzuk, és néhány órát állni hagyjuk, hogy a szilva leve kicsit kifolyjon. Ilyenkor egy kicsit „megrogyik” a gyümölcs, ez egy szemmel jól látható állapot, érdemes megvárni.

Hagyományos szilvalekvár üstben (cukor nélkül)

Hozzávalók:

10 kg érett besztercei szilva

egy csipet só (elhagyható)

Elkészítés:

A kimagozott, „megrogyasztott” szilvát réz- vagy vastag falú vasüstbe tesszük. Közepes tűzön kezdjük el főzni a gyümölcsöt. Hamar levet ereszt, de ez ne tévesszen meg minket, mert a magas cukortartalom miatt a szilva hajlamos a leégésre. Ott kell mellette állni és meg, megkavarni. Ahogy a massza sűrűsödik, a kevergetésnek folyamatossá kell válni. Talán ez a legnehezebb része a szilvalekvár főzésének- a szabad tűz mellett kell állni és őrizni az elegyet, hogy oda ne kozmáljon. A főzés ideje általában 6–8 óra, de a folyamat függ a szilva víztartalmától és a tűz erejétől is. Nem szabad a tűzzel gondatlanul bánni, nem lanyhulhat az ereje, de magasra se csaphatnak a lángok. A szilvalekvár akkor készült el, amikor már sötétbarna színűvé vált, az állaga sűrű, és a fakanál szinte megtartja a masszát, nem csöpög, nehezen esik le. Ha hideg tányérra cseppentve se folyik szét, akkor jó a sűrűség. A forró szilvalekvárt tiszta, száraz üvegekbe szedjük, színültig töltjük, azonnal lezárjuk, majd kidunsztoljuk.

Tartósítás és felhasználás

A hagyományosan, cukor nélkül főzött szilvalekvár, ha nagy gonddal készítettük el, akkor magas szárazanyag-tartalmának köszönhetően tartósítószer nélkül is eláll. Ehhez persze az is kell, hogy az üvegek fedele jól passzoljon, ne jusson be levegő. Hűvös, sötét helyen garantáltan akár évekig is megőrzi minőségét. A sűrű, cukor nélkül készült szilvalekvár kenhető kalácsra, kenyérre, használható sütemények töltelékeként, de húsételek mellé is különleges kísérő lehet.