Így főzték nagyanyáink az igazi szilvalekvárt: embertelen munka, de megéri!

A szilvalekvár főzése sok vidéki háztartásban ma is az őszi időszak fontos része. Az üstben, lassú tűzön készült lekvárnak jellegzetes, mély, intenzív íze van és nagyon sokáig eltartható. A hagyományos módszerhez mindössze néhány alapvető eszközre, jó minőségű gyümölcsre és kitartásra van szükség. Az igazi szilvalekvárt ugyanis nem lehet összecsapni.
Régen, a vidék háztartásokban abból főzték a szilvalekvárt, amilyen szilvafajta termett a kertben, a pincénél vagy földek melletti fasorban. Ennek a lekvárnak ugyanis a különlegessége, hogy igénytelenebb szilvafajtákból is elkészíthető, és általában cukor nélkül. Nem titok: a szilvalekvár a szegények lekvárja volt, pont azért, mert nem igényelt a gyümölcsön kívül semmilyen más hozzávalót. Olyat főztek, amilyet tudtak, és abból, amit adott a természet. Ha lassan főzték, sűrű lett, kemény és akár egy évtizedig is elállt a hűvös tisztaszobában.
A legjobb választás azonban a teljesen érett, magvaváló besztercei szilva. Ez a fajta magas cukortartalmú, héja vékony, húsa kemény, és főzés közben sűrű, aromás lekvárrá alakul. Nézzük, hogy is kell igazán jó szilvalekvárt főzni belüle üstben.
A szilvát először kiválogatjuk, hogy csak az egészséges szemek, vagy a romlástól megtisztított szemek kerüljenek bele. Megmossuk, lecsepegtetjük a víztől, majd kimagozzuk, és néhány órát állni hagyjuk, hogy a szilva leve kicsit kifolyjon. Ilyenkor egy kicsit „megrogyik” a gyümölcs, ez egy szemmel jól látható állapot, érdemes megvárni.
A hagyományosan, cukor nélkül főzött szilvalekvár, ha nagy gonddal készítettük el, akkor magas szárazanyag-tartalmának köszönhetően tartósítószer nélkül is eláll. Ehhez persze az is kell, hogy az üvegek fedele jól passzoljon, ne jusson be levegő. Hűvös, sötét helyen garantáltan akár évekig is megőrzi minőségét. A sűrű, cukor nélkül készült szilvalekvár kenhető kalácsra, kenyérre, használható sütemények töltelékeként, de húsételek mellé is különleges kísérő lehet.
Mert az üst formája miatt a hő egyenletesen oszlik el, így a szilva fokozatosan sűrűsödik. A hosszú főzési idő alatt lassan karamellizálódik a cukortartalom. E két dologtól kapja jellegzetes, mélységesen finom ízét és színét, amely minőséget se gyorsabb, se modern módszerekkel nem lehet elérni.