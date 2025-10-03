Olcsón, természetesen: így takarítottak régen

Volt idő, amikor a konyhákban nem álltak sorban a gyári tisztítószerek. A régi háztartásokban az asszonyok a természet adta, egyszerű anyagokkal dolgoztat: homokkal, hamuval, forró vízzel, ecettel. Persze némi elszánt dörzsölésre is szükség volt olykor. De a takarítás régen is eredményes tudott lenni - erős vegyszerek nélkül is.

Takarítás régen: így csinálták nagyanyáink

Fotó: Fortepan / Lissák Tivadar

Súrolószer a javából: a homok

A homok hosszú ideig a legfontosabb súrolószernek számított. A folyópartokról vagy a patakmederből, partfalakból gyűjtött finom szemcséjű, tiszta homokot edények, lábasok, üstök tisztítására használták. Egy marék homok, egy kis víz, egy rongy, vagy egy puha fadarab, és már dörzsölték is a kormos, zsíros felületeket. A homok enyhén csiszolta, eltávolította a felületekre rakódott koszt, ugyanakkor nem karcolta össze az edényeket.

Egykori zsíroldó: a hamu

A hamu – főként a kemencéből vagy a sparheltből származó fahamu – fertőtlenítő és zsíroldó hatása miatt volt kedvelt, nagyon is hatékony és sokoldalú tisztítószerként működött. Az átszitált hamut vízzel keverve lúgos elegyet készítettek. Ezzel mosták ki a ruhákat, súrolták a padlót, sőt az egész háztartás tisztántartásában szerepet játszott ez az anyag. A fahamu enyhén lúgos kémhatása miatt hatékonyan oldotta a zsírt, ráadásul mindig kéznél volt.

Takarítás régen és ma: örök csodaszerek ereje

A forró víz és ecet párosa is fontos volt a takarítás során. Az ecet nemcsak vízkőoldásra, hanem szagtalanításra is szolgált. Akár városi, akár falusi háztartásról volt szó, nyáron, nagy melegben gyorsan erjedt vagy savanyodott az étel, így ecetes forró vízzel mosták át a tárolóedényeket és a felületeket, hogy elpusztítsák a baktériumokat. Különböző finomságúra őrölt só is került a tisztítószerek közé: rézedények, rézmozsarak fényesítésére használták, gyakran egy kis ecettel keverve. A finomra tört só enyhén csiszolt, visszaadta az edények csillogását.

Nem voltak illatos habok és változatos tisztítószerek akkoriban, de a takarítás természetesen így is alapos volt.

Az emberek ismerték a rendelkezésükre álló alapanyagok természetes erejét és tudták, hogy a tisztaság a figyelmen, a rendszerességen és a kéz munkáján múlik, illetve azon, hogy adnak-e elegendő időt maguknak és a természet adta tisztítószereknek. Ugyanis akár mosásról, akár edények tisztításáról volt szó, az áztatás a takarítás, tisztítás fontos része volt, és a le- vagy beáztatás időt és türelmet igényelt. Ma mindent nagyon rövid idő alatt szeretnénk hatékonyan megoldani, ezért erős vegyszerek után nyúlunk. A bolygóra és szervezetünkre gyakorolt hatásokról azonban talán (túl) könnyen elfeledkezünk.