Kincset ér ez a konyhai maradék, mégis mindenki kidobja!

A tojáshéj természetes, könnyen hozzáférhető és teljesen lebomló anyag, épp ezért hasznos lehet a háztartásban, a kertben, a szépségápolásban, sőt még ásványi anyagokat is pótolhatunk vele a szervezetben.

Sok háztartásban a tojáshéj automatikusan a kukában landol, pedig ez az apró, törékenynek tűnő héjazat valójában értékes alapanyag

Fotó: Ermak Oksana / Shutterstock

Kalciumforrás a kertnek, a talajnak és a testnek

A tojáshéj legnagyobb értéke magas kalciumtartalma. Apróra törve vagy porrá zúzva kiváló talajjavító, segít megelőzni például a paradicsom és a paprika esetében gyakori csúcsrothadást, ami a kalciumhiány következménye. A tojáshéj lassan bomlik le, így folyamatosan juttatja a tápanyagot a növényekhez. Érdemes a tavaszi ültetéskor egy maréknyi zúzott héjat a palánták ültetőgödrébe szórni, a növények garantáltan meghálálják.

Az apróra tört héj a csigákkal szemben is hatékony védelem: az éles darabkákon nem szívesen kúsznak át ezek a kártevők, így egy természetes védőgyűrűt alakíthatunk ki a növények körül.

Ha pedig a konyhában szeretnénk a kalciumot hasznosítani, akkor az alaposan megtisztított, porrá tört héjat akár joghurtba, turmixba is keverhetjük. Régi trükk ugyan, de nagyon hatékony: törjük össze a tiszta tojáshéjat, tegyük egy üvegbe, öntsük fel almaecettel és már kész is a speciális ízületi fájdalmakat enyhítő oldatunk. Alaposan dörzsöljük be ezzel az oldattal a sajgó részeket – a hatás nem marad el.

Komposztbarát adalék

A tojáshéj pompás alapanyaga a komposztnak is. Hatalmas adag kalciummal gazdagítja a komposztot, ami a későbbi talajjavításnál fontos. Mielőtt azonban a komposztba kerül, törjük apró darabokra a tojáshéjat, így gyorsabban bomlik le.

A tojás főzővize is értékes

Ha tojást főzünk, vagy magát a héjat alaposan felforraljuk, jó kis öntözővizet kapunk. Szobanövényeink számára nagyon hasznos kalciumforás.

Fotó: triocean / Shutterstock

Természetes súrolószer és háztartási segítőtárs

A szárított, porrá őrölt tojáshéj remek súrolószer: edények, tálak, nehezen tisztítható felületek tisztításánál enyhén dörzsölő hatású, és teljesen környezetbarát. Keverhetjük egy kevés szódabikarbónával, így hatékony és vegyszermentes súrolóport kapunk.

Bőr és szépségápolás

Bár elsőre meglepő lehet, a finomra porított tojáshéj a bőrápolásban is használható. Arcpakolásokhoz keverve enyhe radírozó hatású, segíti az elhalt hámsejtek eltávolítását, miközben fontos ásványi anyagokkal gazdagítja a bőrt.