Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
kávé

Megvan a kajakóma ellenszere, és ezerszer hatékonyabb, mint a kávé!

32 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ebéd után gyakran érezzük magunkat kimerültnek, és sokan ilyenkor a kávéhoz nyúlnak, hogy újra formába lendüljenek. Pedig létezik egy természetesebb, tartósabb megoldás is a délutáni fáradtság ellen: a tökmag. A magnéziumban és rostban gazdag apró mag nemcsak energiát ad, hanem segíti a szervezet kiegyensúlyozott működését is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kávéfáradtságtökmag

Az ebéd utáni fáradtság sokak számára ismerős jelenség. A koncentráció csökken, az energiaszint hirtelen visszaesik, és a legtöbben ilyenkor automatikusan a kávéért nyúlnak. Bár a koffein rövid távon segíthet, hatása hamar elmúlik, és gyakran még nagyobb kimerültség követi. Van azonban egy hatékonyabb megoldás a délutáni fáradtság ellen, ami nem más, mint a tökmag.

Ebéd után gyakran érezzük magunkat kimerültnek, és sokan ilyenkor a kávéhoz nyúlnak, pedig létezik egy természetesebb, tartósabb megoldás is a délutáni fáradtság ellen: a tökmag
Ebéd után gyakran érezzük magunkat kimerültnek, és sokan ilyenkor a kávéhoz nyúlnak, pedig létezik egy természetesebb, tartósabb megoldás is a délutáni fáradtság ellen: a tökmag
Fotó: Pressmaster / Shutterstock

A vércukorszint ingadozása okozza a délutáni fáradtságot

Az ebéd után jelentkező álmosság, fáradtság leggyakoribb oka a vércukorszint hirtelen megemelkedése, majd gyors visszaesése. A szervezet ilyenkor az emésztésre összpontosít, ami fokozott energiaigénnyel jár. Az így kialakuló „energiavölgyet” sokan kajakómának nevezik. A kávé ugyan átmenetileg stimulálja a központi idegrendszert, de nem oldja meg a vércukor-ingadozás kiváltó okát.

Tökmag: természetes megoldás a délutáni energiahiányra

Dr. Daniel Amen amerikai pszichiáter szerint a tökmag hatékony alternatíva lehet a délutáni fáradtság ellen. A magnéziumban gazdag tökmag segít stabilizálni a vércukorszintet, és támogatja az idegrendszer megfelelő működését. Emellett jelentős rosttartalma miatt hosszan tartó energiát biztosít, így elkerülhető a gyors energialöketet követő visszaesés, amit a kávé gyakran okoz.

A szakértő szerint a tökmagban található tápanyagok – például a triptofán és a cink – elősegítik a szerotonin és dopamin termelődését is, amelyek a jókedvért és a motivációért felelős hormonok. Míg a kávé csupán átmenetileg fedi el a fáradtságot, a tökmag valóban hozzájárulhat a szervezet energiaháztartásának egyensúlyához.

A tápértékek összehasonlítása

Egy maréknyi (kb. 20–30 szem) tökmag jelentős mennyiségű magnéziumot tartalmaz, amely a napi szükséglet nagy részét fedezheti. Emellett fehérjében és rostban is gazdag, továbbá értékes cink- és omega-3-forrás. A kávé ezzel szemben főként koffeint biztosít, de tápértéke elhanyagolható.

Hogyan fogyasszuk?

A legjobb választás a nyers, sótlan tökmag, amelyet fogyaszthatunk önmagában vagy joghurtba, salátába keverve. A változatosság kedvéért enyhén meg is piríthatjuk egy kevés olívaolajon, fűszerekkel ízesítve. Egy marék elegendő lehet ahhoz, hogy elkerüljük az ebéd utáni fáradtságot, különösen, ha egy pohár vízzel együtt fogyasztjuk, így a kávét ki is hagyhatjuk.

Peeled pumpkin seeds in a wooden bowl. On a dark textured background. Copy space.
Míg a kávé csupán átmenetileg fedi el a fáradtságot, a tökmag valóban hozzájárulhat a szervezet energiaháztartásának egyensúlyához
Fotó: YARUNIV Studio / Shutterstock

Mikor érdemes óvatosnak lenni?

A tökmag egészséges, de magas kalóriatartalmú: 100 gramm körülbelül 574 kalóriát tartalmaz. Fogyókúra esetén ezért mértékkel ajánlott fogyasztani. Emellett az arra érzékenyeknél allergiás reakciót is kiválthat, különösen más magvakkal szembeni keresztallergia esetén.

Egyszerű délutáni rutin

Ebéd után várjunk legalább fél órát, majd együnk egy kis marék tökmagot. A hatás 15–20 percen belül érezhető, és órákig fenntarthatja az energiaszintet – kávé nélkül is. Akik nehezen mondanak le a koffeinről, fokozatosan is csökkenthetik a kávéadagot: kezdetben a tökmagot kombinálhatják fél adag kávéval, majd idővel teljesen kiválthatják azt.

Így fogyaszthatjuk a tökmagot a délutáni fáradtság ellen

  • Önmagában: egy marék (kb. 20–30 szem) nyers, sótlan tökmag ideális energiapótló.
  • Joghurtban: keverjünk egy-két evőkanálnyit natúr joghurtba, reggeli vagy uzsonna kiegészítéseként.
  • Salátában: szórjuk meg vele a zöldsalátát vagy tésztasalátát, ropogós textúrát ad és növeli a tápértéket.
  • Piritva: serpenyőben, kevés olívaolajon, enyhe sóval és fűszerekkel (például paprikával, fokhagymaporral vagy chilipehellyel) megpirítva ízletes, meleg snack lesz.
  • Smoothie-ban: őrölt formában turmixokhoz is adható, extra fehérje- és magnéziumforrásként.
  • Süteményben vagy müzliben: házi granolához, energiaszelethez, vagy teljes kiőrlésű péksüteményekhez keverve is kiváló.

Forrás

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!