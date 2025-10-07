Így javíthatunk a vérképünkön: ezek a természetes vasforrások csodát tesznek!

A vas fontos nyomelem, amely nélkülözhetetlen a vérképzéshez és az oxigénszállításhoz. Bár sokan a húsokra, a húsban gazdag táplálkozásra gondolnak elsőként, mit megoldásra, a növényi világ is gazdag vasforrásokban. Ha okosan választjuk meg az ételeket, természetes módon támogathatjuk a szervezetünket, jobb lehet a vérképünk is.

A növényi vasforrások is segíthetnek a vérkép javításában és a vashiány megelőzésében

Fotó: New Africa / Shutterstock

Sötétzöld leveles zöldségek: klasszikus vérképjavítók

A spenót mindig is a vas ismert, de gyerekként kevésbé kedvelt forrása volt: három csészényi spenótban akár 18 mg vas is található. Hasonlóan jótékony hatású a fodros kel, a mángold és a kelkáposzta is, amelyek nemcsak vasban, hanem folsavban és antioxidánsokban is gazdag alapanyagok. Ezek a zöldek különösen hatékonyak, főleg, ha C-vitaminban extrán dús ételekkel kombináljuk, például paprikával vagy citromlével.

C-vitamin, mint segéderő – nélküle nehézkes a felszívódás

A brokkoli és a karfiol remek választás, mert egyszerre tartalmaznak vasat, rostot és C-vitamint is. A piros és zöld paprika kiemelkedően gazdag C-vitaminban, így érdemes főzelékekhez, salátákhoz adni, akár húsételek mellé adni. A paradicsom savtartalma szintén elősegíti a vas hasznosulását.

Hüvelyesek: növényi vas és fehérje

A lencse, a bab és a csicseriborsó nemcsak vasban, hanem fehérjében is gazdagok. Az áztatás és lassú főzés elősegíti a tápanyagok bejuttatása után a vas felszívódását, miközben csökkenti a puffadást. A zöldborsó szintén szenzációs vas- és folsavforrás, így tökéletesen passzol a vérképzésre fókuszáló növényi étrendnek.

A lencse vasban és fehérjében is gazdag, valódi szuperélelmiszer

Fotó: aliasemma / Shutterstock

Gyümölcsök: a természetes, édes segítség

A gránátalma és az aszalt paradicsom is igazi „vasbajnok”. A mazsola és az aszalt sárgabarack hosszú ideig eltartható, energiadús és igen kedvelt vasforrások. Az eper magas C-vitamin-tartalmának köszönhetően támogatja a vas felszívódását, így jól kombinálható más vaspótló ételekkel.

Rejtett vasforrások: magvak és zöld fűszerek a konyhapolcon

A tökmag, napraforgómag és szezámmag ízletes kiegészítője az étkezéseknek, könnyen illeszthető például a salátákhoz, vagy mehet főzelékek, krémlevesek tetejére is. Ezek a magvak jóféle és elég jelentős mennyiségű vasat és cinket adnak. A petrezselyem, a csalán és a tavasszal buján termő medvehagyma szintén hasznos, hiszen üde klorofillt és vasat is tartalmaznak.