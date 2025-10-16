Végre kiderült: kell-e sütőpapír az air fryerbe?

A forrólevegős sütő forradalmasította a modern konyhát, gyors, egészséges és ropogós ételeket készíthetünk vele olaj nélkül vagy minimális zsiradékkal. Használata nagyon egyszerű, még a kezdő szakácsok is könnyen boldogulnak a készülékekkel. Egy kérdés viszont gyakran felmerül az air fryer használók között: sütőpapírral vagy sütőpapír nélkül süssük benne az ételeket? A kérdés jogos, hiszen a készülék működési elve más, mint a hagyományos sütőé: erős légáramlással dolgozik, ami új kihívásokat jelenthet.

Fontos kérdés, hogy kell-e sütőpapírt tenni az air fryerbe?

Fotó: Natalia Bohren / Shutterstock

Miért hasznos a sütőpapír?

A sütőpapír a konyha egyik legpraktikusabb eszköze, tortaformák kibélelésétől kezdve a sütemények sütéséig és a zöldségek ragadásának megakadályozásáig mindenhol hasznos. De vajon működik-e air fryerben is? A válasz igen, ha betartunk néhány alapvető szabályt. A sütőpapír sütésre alkalmas, nem mérgező, semleges anyag, amely ellenáll a zsírnak és nedvességnek. Speciális kezelésnek köszönhetően 230°C-ig bírja a hőt, így ugyanolyan jól használható a forrólevegős sütőben, mint a hagyományosban.

A sütőpapír igazi segítőtársunk lehet. Jelentősen megkönnyíti a takarítást, összegyűjti a morzsákat, felfogja az olvadt sajtot és a zsírcseppeket. Segít megakadályozni, hogy az étel makacsan a felülethez tapadjon, életmentő, ha például rántott hagymakarikát vagy csirkecsíkokat készítünk. Ellentétben az alufóliával, amely savas ételekkel (például paradicsom) reakcióba léphet és fémes ízt adhat, a sütőpapír teljesen semleges. Egyszerű, problémamentes megoldás, és kevesebb mosogatnivalót jelent.

Miért praktikus használni az air fryerben?

Könnyebb tiszítani a forrólevegős sütőt, mert a sütőpapír megfogja a lecsöpögő zsírt, morzsát, szaftot, így a kosár vagy a tálca alja sokkal kevésbé lesz ragacsos. Egy gyors törlés elég a végén.

Főleg halaknál, sajtoknál, pácos húsoknál vagy ragadós tésztáknál (pl. sajtos pogácsa, édes péksütemény) segít, hogy az étel ne tapadjon a rácshoz.

Ha jól elhelyezett, lyukacsos sütőpapírt használsz, az nem akadályozza a levegő mozgását, viszont csökkenti az égésveszélyt és az apró morzsák keringését.

A sütőkosár tapadásmentes rétege hosszabb életű marad, ha nem közvetlenül érintkezik az étellel, főleg fémes vagy éles szélekkel rendelkező hozzávalóknál.

Használati tippek

A perforált sütőpapír előnyei

Léteznek speciálisan forrólevegős sütőkhöz tervezett, előre kilyukasztott sütőpapírok. A kis lyukak elősegítik a levegő keringését és leengedik a felesleges zsírt, ami javítja az ételek textúráját.