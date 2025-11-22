Az orvosok kiadták a figyelmeztetést: nagy baj lesz, ha így teázik

Miközben naponta milliárdnyi csésze tea fogy a világon, kevesen gondolnak arra, hogy a teázási szokások komoly hatással lehetnek az egészségünkre is. Dr. Saurabh Sethi Harvardon végzett gasztroenterológus nemrég osztott meg Instagram-oldalán egy bejegyzést az öt leggyakoribb, kerülendő teaivási szokásról.

Egy Harvardon végzett gasztroenterológus szerint a tea néha többet árt, mint használ, sokan ugyanis helytelenül fogyasztják

Fotó: Shutterstock

1. Teázás üres gyomorra – a reggeli hiba

Sokan indítjuk úgy a napot, hogy éhgyomorra megiszunk egy csésze teát. A szakértő szerint ez az egyik legrosszabb, amit tehetünk. A tea savassága, a koffein és a tanninok irritálják a gyomor nyálkahártyáját, ami savas refluxhoz, hányingerhez és gyomorpanaszokhoz vezethet. A megoldás egyszerű: együnk valamit teázás előtt vagy közben!

2. Édesített teák – a rejtett cukorbombák

A jeges teák és bubble teák nagyon népszerűek, de egy pohár akár 30-40 gramm cukrot is tartalmazhat! Ha rendszeresen isszuk őket, növeljük a zsírmáj és a cukorbetegség kockázatát.

3. Méregtelenítő és fogyasztó teák – a veszélyes ígéret

A detox teák és fogyasztó teák csábítóan hangzanak, de általában hashajtót tartalmaznak. Ha túl sokat iszunk belőlük, kiszáradhatunk, felborulhat az elektrolitháztartásunk, sőt, károsodhat a bélrendszerünk is. Soha ne igyunk többet a javasolt mennyiségnél, és mindig nézzük meg, mi van benne! A hosszú távú használat komoly problémákat okozhat.

4. Túl forró tea – a rejtett veszély

A legtöbben forrásban lévő vízzel készítjük a teát, és szinte azonnal el is kezdenénk inni. Dr. Sethi azonban azt javasolja, várjunk, amíg a tea 65°C alá hűl. Ha rendszeresen iszunk forróbb teát, növeljük a nyelőcsőrák kockázatát. Érdemes tehát türelmesnek lennünk, és hagynunk, hogy a teánk egy kicsit lehűljön, mielőtt kortyolgatni kezdenénk!

5. Koffeines teák este – az alvás ellensége

Bár a tea kevesebb koffeint tartalmaz, mint a kávé, még mindig elég ahhoz, hogy megzavarja az alvásunkat. Kerüljük a chai és zöldtea fogyasztását késő este, mert a koffein hosszú ideig bent marad a szervezetünkben. A rossz alvás pedig megakadályozza, hogy a testünk – beleértve a májunkat és a bélrendszerünket – rendesen regenerálódjon éjszaka. Ha este teáznánk, válasszunk koffeinmentes változatot!