Ha ezt a mikrós trükköt beveti, ízorgiával kényezteti az édesburgonya

Az ősz az édesburgonya, vagyis a batáta ideje. Nemcsak édeskés íze és magas rosttartalma miatt szeretjük, hanem azért is, mert sokféleképpen elkészíthetjük, sok mindenhez felhasználhatjuk. Levesbe, pitébe, köretnek vagy akár önmagában is fantasztikus. Bár a hagyományos módszerek, mint a főzés, sütés vagy párolás is szuper módszerek, a mikró még ezeknél is gyorsabb, egyszerűbb megoldást kínál, ráadásul alig kell utána takarítani.

Akár egészben, akár felkockázva – ezzel a mikrós trükkel készül el leggyorsabban és legfinomabban az édesburgonya

Fotó: New Africa / Shutterstock

Miért jobb a mikró?

Elsőre furcsán hangzik, de az édesburgonya mikróban még édesebb lesz, mint sütőben. A mikrohullámok mélyen behatolnak a zöldségbe, és rezgésbe hozzák a benne lévő víz-, cukor- és zsírmolekulákat. Az édesburgonya belülről melegszik, és pillanatok alatt megpuhul. Mivel a keményítő gyorsabban alakul át cukorrá, az batáta természetes édessége jobban érvényesül.

Hogyan készítsük?

Egészben sült édesburgonya

Készítsük elő a krumplit: mossuk és súroljuk meg a héját. Szurkáljuk meg egy villával, hogy később a gőz könnyen távozni tudjon és ne robbanjon szét a zöldség.

Tegyük az édesburgonyát tányérra és mikrózzuk magas hőfokon 6-10 percig. Ekkor már elérjük azt a hőmérsékletet, ahol a zöldségben lévő keményítő cukorrá bomlik. Félidőnél fordítsuk meg a krumplit.

Ennél a pontnál tányérra is tehetjük és meg is ehetjük, de ha szeretnénk igazán ropogós, belül mégis puha batátát kapni, akkor süssük még sütőben, 190 fokon legalább 20-25 percig.

Kockázott batáta

Távolítsuk el a batáta héját, és kockázzuk vagy csíkozzuk fel!

Tegyük a krumplidarabokat egy tálba, öntsünk hozzá egy kis vizet és takarjuk le egy mikróban is használható fedővel.

Mikrózzuk magas hőfokon legalább 6-10 percig, amíg villával könnyen át nem tudjuk szúrni. Félidőben keverjük vagy forgassuk át és már kész is!

Miért olyan egészséges az édesburgonya?

Az édesburgonya az egyik legegészségesebb gyökérzöldség, amely nemcsak ízletes, hanem tápanyagokban is rendkívül gazdag. Magas a rosttartalma, ami segíti az emésztést és hosszan tartó teltségérzetet biztosít, emellett bővelkedik A-vitaminban (béta-karotin formájában), ami nélkülözhetetlen a jó látáshoz és az immunrendszer megfelelő működéséhez. Kiváló C- és B6-vitamin-forrás, továbbá jelentős mennyiségű káliumot és mangánt tartalmaz, amelyek támogatják a szív- és izomműködést. Alacsony glikémiás indexének köszönhetően lassabban emeli meg a vércukorszintet, így a hagyományos burgonyánál kiegyensúlyozottabb választás lehet a cukorbetegek és az egészségtudatos étkezők számára is.

