Ezt a hibát mindenki elköveti babfőzéskor, pedig elkerülhető vele a puffadás

A bab egészséges, finom és olcsó, mégis sokan kerülik a kellemetlen mellékhatások miatt. A puffadás, a görcsök, a gázosodás mind-mind elriasztanak minket. A jó hír az, hogy ezek teljesen elkerülhetők! Néhány egyszerű trükkel bármilyen babos ételt probléma nélkül fogyaszthatunk.
Miért együnk babot?
A bab az egyik legtápanyagdúsabb élelmiszer: tele van fehérjével, rostokkal, vassal, magnéziummal és B-vitaminnal. Segít szabályozni a vércukorszintet, csökkenti a koleszterint, és hosszan tartó jóllakottságot ad. Ráadásul olcsó, sokféleképpen elkészíthető, és fenntartható fehérjeforrás. Szóval megéri megtanulni úgy főzni, hogy ne okozzon kellemetlenséget, puffadást!
Miért puffaszt a bab?
A bab tele van rostokkal és oligoszacharidokkal – ezek olyan összetett cukrok, amiket a testünk nem tud megemészteni. Amikor ezek a vastagbélbe érnek, a baktériumok nekiesnek, és közben gázt termelnek. Az eredmény? Puffadás, görcsök és kellemetlenség. De a jó hír az, hogy ezt meg tudjuk előzni!
4 aranyszabály babfőzéshez
1. Áztassuk be rendesen
Ez a legfontosabb lépés! Öntsük fel a babot bő vízzel, és hagyjuk állni legalább 8-12 órát, de inkább egy éjszakát. Az áztatás során a bab felszívja a vizet, megduzzad, és ami a legjobb: az oligoszacharidok egy része kioldódik a vízbe. Reggel öntsük le róla a vizet, és öblítsük át a babot friss vízzel. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a babot az áztató vízben főzik puhára, ez nagy hiba!
2. Cseréljük a vizet főzés közben
Miután felöntöttük a babot friss vízzel és felforraltuk, öntsük le az első vizet 10 perc után. Ezzel együtt távoznak a gázképző anyagok is. Utána öntsük fel újra friss vízzel, és főzzük puhára. Ez a dupla vízcsere csodákra képes! Nem sokan csinálják, pedig ezzel a lépéssel elkerülhető, hogy a bab elfogyasztása után törvényszerűen megérkezzen a puffadás.
3. Fűszerezzük okosan
Vannak fűszerek, amik segítenek az emésztésben. A kömény a legjobb barátunk – nem véletlenül teszik minden babos ételbe! A babérlevél, a kakukkfű és a gyömbér is segít. Adjunk hozzá egy csipet szódabikarbónát is a főzővízhez – ez puhítja a babot és csökkenti a gázképződést.
4. Kezdjük kicsiben
Ha nem vagyunk hozzászokva a puffasztó babhoz, ne együnk belőle rögtön nagy adagot. A bélflóránknak időre van szüksége, hogy alkalmazkodjon. Kezdjük kisebb adagokkal, és fokozatosan növeljük a mennyiséget.
Minden babfajta ugyanúgy puffaszt?
Nem! Van különbség a babfajták között. A vörösbab és a fekete bab általában több oligoszacharidot tartalmaz, ezért jobban puffaszt. A fehérbab és a cannellini bab enyhébb, könnyebben emészthető. A lencse és a csicseriborsó is hüvelyesek, de kevésbé okoznak problémát. Ha érzékeny a gyomrunk, kezdjük ezekkel! A konzerv bab is jobb választás lehet kezdésnek, mert már előfőzött és átmosott, így kevesebb gázképző anyagot tartalmaz.
Mi van, ha már megetted és gázosodsz?
Ha már késő, és érezzük a kellemetlenségeket, puffadást, van néhány azonnali megoldás:
- Igyunk mentateát vagy gyömbérteát – mindkettő nyugtatja az emésztőrendszert
- Sétáljunk egyet – a mozgás segít a gázok távozásában, enyhül a puffadás
- A puffasztó ételek után masszírozzuk meg a hasunkat óramutató járásával megegyező irányban