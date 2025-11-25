Ezt a hibát mindenki elköveti babfőzéskor, pedig elkerülhető vele a puffadás

A bab egészséges, finom és olcsó, mégis sokan kerülik a kellemetlen mellékhatások miatt. A puffadás, a görcsök, a gázosodás mind-mind elriasztanak minket. A jó hír az, hogy ezek teljesen elkerülhetők! Néhány egyszerű trükkel bármilyen babos ételt probléma nélkül fogyaszthatunk.

Sokan ugyanazt a hibát követik el babfőzéskor, ami puffadást és görcsöket okoz – pedig ez egy egyszerű lépéssel könnyen elkerülhető

Fotó: Shutterstock

Miért együnk babot?

A bab az egyik legtápanyagdúsabb élelmiszer: tele van fehérjével, rostokkal, vassal, magnéziummal és B-vitaminnal. Segít szabályozni a vércukorszintet, csökkenti a koleszterint, és hosszan tartó jóllakottságot ad. Ráadásul olcsó, sokféleképpen elkészíthető, és fenntartható fehérjeforrás. Szóval megéri megtanulni úgy főzni, hogy ne okozzon kellemetlenséget, puffadást!

Miért puffaszt a bab?

A bab tele van rostokkal és oligoszacharidokkal – ezek olyan összetett cukrok, amiket a testünk nem tud megemészteni. Amikor ezek a vastagbélbe érnek, a baktériumok nekiesnek, és közben gázt termelnek. Az eredmény? Puffadás, görcsök és kellemetlenség. De a jó hír az, hogy ezt meg tudjuk előzni!

4 aranyszabály babfőzéshez

1. Áztassuk be rendesen

Ez a legfontosabb lépés! Öntsük fel a babot bő vízzel, és hagyjuk állni legalább 8-12 órát, de inkább egy éjszakát. Az áztatás során a bab felszívja a vizet, megduzzad, és ami a legjobb: az oligoszacharidok egy része kioldódik a vízbe. Reggel öntsük le róla a vizet, és öblítsük át a babot friss vízzel. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a babot az áztató vízben főzik puhára, ez nagy hiba!

2. Cseréljük a vizet főzés közben

Miután felöntöttük a babot friss vízzel és felforraltuk, öntsük le az első vizet 10 perc után. Ezzel együtt távoznak a gázképző anyagok is. Utána öntsük fel újra friss vízzel, és főzzük puhára. Ez a dupla vízcsere csodákra képes! Nem sokan csinálják, pedig ezzel a lépéssel elkerülhető, hogy a bab elfogyasztása után törvényszerűen megérkezzen a puffadás.

3. Fűszerezzük okosan

Vannak fűszerek, amik segítenek az emésztésben. A kömény a legjobb barátunk – nem véletlenül teszik minden babos ételbe! A babérlevél, a kakukkfű és a gyömbér is segít. Adjunk hozzá egy csipet szódabikarbónát is a főzővízhez – ez puhítja a babot és csökkenti a gázképződést.