Ezzel a trükkel pofonegyszerű meghámozni a sült gesztenyét

A gesztenye az ősz egyik legnagyobb kedvence, de valljuk be: a hámozása gyakran több időbe telik, mint amennyit eszünk belőle! Mielőtt lemondanánk az otthon készített sült gesztenyéről, mutatunk néhány kipróbált módszert, amellyel a házomás is gyerekjáték.

A sült gesztenye ugyan finom, de a hámozása sokszor igazi kihívás, néhány trükkel azonban egyszerűvé válik

Fotó: thodonal88 / Shutterstock

Minőségi gesztenyét vásároljunk!

Mielőtt bármibe belekezdünk, fontos, hogy jó minőségű gesztenyét válasszunk. A piacon vagy zöldségesnél általában frissebb áru kapható, de szupermarketben is találhatunk kiváló gesztenyét. Nézzük meg alaposan: a jó gesztenye nagy szemű, fényes héjú, és nincsenek rajta foltok vagy lyukak. Fogjuk meg, ha túl könnyű, valószínűleg kukacos vagy romlott. A színe legyen minél sötétebb, a héja kemény, ne legyen ráncos vagy puha. Ha könnyen össze tudjuk nyomni, az nem jó jel!

Miért olyan nehéz a gesztenye hámozása?

A gesztenye héja két rétegből áll: van egy kemény külső héj, és alatta egy vékony, barna hártya. Ez a belső réteg az igazi kihívás, mert szorosan tapad a gesztenyéhez. A titok? Csak akkor tudjuk könnyen lehúzni, ha a gesztenye meleg. Ha kihűl, nem lesz könnyű dolgunk, a héj megkeményedik, és szinte lehetetlen gyorsan végezni a hámozással.

A bevágás technikája – ezt ne hagyjuk ki!

Első lépésként be kell vágnunk a gesztenyét. Fogjunk egy éles kést, és vágjunk egy X-et a gesztenye lapos oldalára. Vagy húzzunk egy hosszú vonalat körbe a domború részen. Miért fontos ez? Egyrészt így tud kijönni a gőz főzés vagy sütés közben, másrészt a héj is könnyebben leválik majd.

Főtt gesztenye – a nagyi is így csinálta

Tegyük a bevágott gesztenyéket hideg vízbe, és forraljuk fel. Főzzük 15-20 percig, amíg megpuhulnak. Most jön a trükk: ne vegyük ki egyszerre az összeset! Hagyjuk őket a forró vízben, és mindig csak annyit vegyünk ki, amennyit 2-3 perc alatt meg tudunk hámozni. Amíg forrók, a héj szinte magától lecsúszik. Ha közben kihűlnek, dobjuk vissza őket a vízbe néhány másodpercre, és máris könnyebb lesz a dolgunk.

Sült gesztenye – ropogós és finom

Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. A bevágott gesztenyéket tegyük tepsire, és süssük 20-25 percig. A héj szépen felreped, és könnyebben leválik. Ráadásul a gesztenye íze is sokkal intenzívebb lesz! Csak ne süssük túl, mert akkor kiszárad. Sütés után azonnal hámozzuk meg őket, itt jön a profi trükk: tegyük a forró gesztenyéket gyorsan konyharuhába vagy nejlonzacskóba! A belőlük távozó pára tovább puhítja őket, és a héjuk még könnyebben lejön, így a sült gesztenye hámozása sokkal egyszerűbb művelet lesz.