Tovább él, aki ezt a 3 italt napi szinten fogyasztja

Kávé vagy tea? Sokan esküszünk az egyikre, és ragaszkodunk is hozzá. De mi van akkor, ha pont ez a hiba? Egy friss kutatás szerint a leghosszabb ideig azok élnek, akik mindkét italt rendszeresen fogyasztják - méghozzá egy meglepően pontos arányban. Sőt, a tudósok konkrét számokat is megadnak: pontosan hány csésze kávé és tea az ideális naponta a hosszú élethez. Persze ez rengeteg koffeint jelent, ami nem mindenkinek való. Nézzük meg, mi van a háttérben, és érdemes-e tényleg átszervezni az ivási szokásainkat!

A legtöbben vagy kávét vagy teát iszunk, de egy új kutatás szerint kettő kombinációja - vízzel kiegészítve - lehet a hosszú élet titka

Fotó: Olga Pink / Shutterstock

Mi a varázslatos kombináció?

Egy brit kutatás közel 183 000 ember ivási szokásait követte nyomon 13 éven keresztül. A résztvevők rendszeresen nyilatkoztak arról, mit és mennyit isznak naponta - kávét, teát, vizet és egyéb italokat. Az eredmény lenyűgöző: azok, akik naponta összesen 7-8 csésze folyadékot fogyasztottak víz, kávé és tea kombinációjából, kisebb arányban haltak meg a vizsgálat során, mint mások. De a kutatók még ennél is tovább mentek. Amikor részletesen elemezték az adatokat, kiderült, hogy van egy optimális arány is: a napi 2:3 arányú kávé-tea kombináció volt a legjobb, ami 45%-kal alacsonyabb halálozási kockázatot eredményezett. Tehát konkrétan: 2 csésze kávé és 3 csésze tea naponta, plusz persze rengeteg víz. Ez az arány tűnik a leghatékonyabbnak a hosszú élet szempontjából.

Miért működik a kávé-tea-víz?

A víz persze alapvető - nőknek napi 9, férfiaknak 13 csésze folyadék ajánlott. De a kávé és tea igazi szuperitalok: tele vannak antioxidánsokkal, polifenolokkal és gyulladáscsökkentő anyagokkal. Ezek védenek a szívbetegség, cukorbetegség és rák ellen, lassítják az öregedést és csökkentik a gyulladást a szervezetünkben. Kutatások szerint a napi 2-3 csésze kávé jelentősen csökkenti a halálozási kockázatot, míg a napi 3-5 csésze tea akár 2,24 évvel is meghosszabbíthatja az életünket. Ráadásul ha ezeket isszuk, nem iszunk cukros üdítőket, ami önmagában is óriási előny.

De vigyázat, vannak buktatók!

A tanulmány csak összefüggést talált, nem ok-okozati kapcsolatot. Ráadásul nem vizsgálták, ki mit tesz a kávéjába vagy teájába - a fekete kávé és a cukros latte egészségügyi hatása nem ugyanaz. Ez a kombináció rengeteg koffeint jelent, ami az egészségesnek tartott határ felső tartományában mozog. A túl sok koffein zavarhatja az alvásunkat, irritálhatja a gyomrunkat, refluxot okozhat, sőt akár függőség is kialakulhat. Az ajánlott napi maximum 400 mg koffein, ami körülbelül 9,5 dl kávénak felel meg.