Sokkal finomabb lesz a konzerv kukorica, ha ezt az apró lépést megtesszük főzés előtt

A konzerv kukorica az egyik legkényelmesebb alapanyag, amit a konyhaszekrényünkben tarthatunk. Amikor szükségünk van rá, egyszerűen kinyitjuk a konzervet, és már fel is használhatjuk. Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy javítsuk az ízét, ha leöblítjük felhasználás előtt. Ezt a lépést semmiképp ne hagyjuk ki! A kukorica ugyanis hajlamos magába szívni a konzervdoboz fémes ízét, ami a konzerválási folyamat kellemetlen mellékhatása. Egy gyors öblítés jelentősen csökkentheti ezt a problémát, és tisztább, természetesebb ízt eredményez. Ráadásul javítja a konzerv kukorica állagát is, hiszen eltávolítja a nyálkás bevonatot, amit az állott konzervlé hagy a szemeken.

A konzerv kukorica sokkal finomabb lesz ettől az egy trükktől: felhasználás előtt öblítsük le

Fotó: Tetiana Chernykova / Shutterstock

A konzerv kukorica leöblítése segít megszabadulni más nemkívánatos adalékanyagoktól is. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) kutatása szerint a kukoricaszemek leöblítésével akár 12%-kal csökkenthetjük a nátriumtartalmat, de még a megfelelő lecsepegtetés is 9%-kal kevesebb sót eredményez. Egyes gyártók cukrot vagy keményítőt is adnak a konzervléhez, így ha lemossuk, nagyobb kontrollt nyerünk az íz és a tápanyagok felett.

Konzerv kukorica: hogy öblítsük le?

A legegyszerűbb módszer, ha fogunk egy szűrőt, beleöntjük a kukoricaszemeket, és hideg vízzel leöblítjük a mosogatóban. Rázzuk meg erőteljesen és hagyjuk a vizet két percig csepegni a szűrőből. Ha még így is túl sok víz marad a szemeken, itassuk le papírtörlővel felhasználás előtt.

Egy másik módszer a szemek öblítésére egy kicsit időigényesebb, ez pedig a rövid főzés. Ehhez annyit kell tennünk, hogy lecsepegtetjük a konzervet, vizet forralunk, hozzáadjuk a szemeket, és két percig főzzük, majd leszűrjük.

Extra tippek a tökéletes ízért

Ha konzerv kukoricát használunk, és szeretnénk a lehető legjobb ízélményt elérni, öblítés után adjunk hozzá egy csipet cukrot vagy sót , ez feldobja. Kóstoljuk közben, nehogy túlsózzuk vagy túlédesítsük! Vigyázzunk arra is, hogy ne főzzük túl a kukoricát, mert akkor pépes lesz, és elveszíti az édességét is. Az öblített kukoricát érdemes serpenyőben megpirítani, így diós ízt és enyhe karamellizált hatást kapunk. Vagy akár sütőben is megsüthetjük, ami füstös, pikáns jelleget ad neki. Ezekkel a trükkökkel a konzerv kukorica is igazán finom lehet, szinte olyan, mintha frissen készítettük volna!

