Ez a köret tarol most Amerikában, pedig a neve nem túl bizalomgerjesztő

Sütve, főzve vagy pirítva a krumpli mindig finom, de a fagyasztott változat gyakran csalódást okoz. Van azonban egy amerikai specialitás, ami mindent megváltoztat: a Mississippi sár krumpli. Ne hagyjuk, hogy a neve megtévesszen, ez nem desszert, hanem egy sajtos, szalonnás, fokhagymás csoda, ami garantáltan új kedvenc lesz!

Unalmas már a szimpla sült krumpli? A Mississippi sár krumpli sajtos, szalonnás és fűszeres, ahogy az amerikai konyha legjobb fogásaihoz illik – és garantáltan függőséget okoz!

Fotó: Sergii Koval / Shutterstock

Miért éppen "sár" krumpli?

A Mississippi sár krumpli nevét a Mississippi sár tortáról kapta, ami szintén a déli konyha klasszikusa. Mindkét étel gazdag megjelenésű és rétegekből épül fel – a torta csokoládéból, a krumpli pedig a sajt, szalonna és fűszerek keverékéből. A "sár" elnevezés a végeredmény krémes, rusztikus textúrájára utal, ami annyira kiadós és laktató, hogy egy adag simán felér egy főétkezéssel.

Miért imádják a déli államokban?

Mert olcsó alapanyagokból, egyszerűen elkészíthető, mégis egy igazi ízbomba és nagyon laktató. Nem véletlen, hogy családi összejöveteleken ez az egyik első étel, ami elfogy az asztalról, az a Mississippi sár krumpli.

Hogyan készül a Mississippi sár krumpli?

Ezt az egytálételt mindenhol kicsit másképp csinálják, de minden verzió isteni finom. Nem lehet elrontani, úgyhogy bátran álljunk neki! Míg a sütő felmelegszik 200 fokra, keverjük össze az apróra vágott szalonnát, a majonézt és a reszelt sajtot, majd öntsük rá a hasábokra vágott vagy felkockázott krumplira. Süssük addig, amíg a krumpli megpuhul és a sajt szépen megpirul, adjunk neki legalább egy órát. A végén szórjuk meg pirított szalonnadarabokkal és friss újhagymával.

Mivel dobhatjuk fel?

Egy kis kreativitással könnyen variálhatjuk a Mississippi sár krumpli alapreceptet. Ha szeretjük a csípőset, tegyünk hozzá jalapeno paprikát. Erősebb ízért cseréljük a szalonnát kolbászra. Savanykásabb, krémesebb verzióhoz használjunk tejfölt majonéz helyett. A klasszikus cheddar helyett próbálkozzunk mozzarellával vagy több fajta sajt keverékével.

Igazi vendégváró finomság

Ha vendégeket várunk, akár már előző nap is összeállíthatjuk. Tegyük tepsibe, fóliázzuk le és mehet a hűtőbe. Másnap reggel pedig csak meg kell sütnünk és az összeállításával már nem kell bajlódnunk. Önmagában is tökéletes, de remekül passzol grillezett húshoz, sült csirkéhez vagy akár vegetáriánus fogásokhoz is. Friss salátával tálalva kiegyensúlyozza a gazdag ízeket. Készítsünk hozzá chili-lime mártást, ami még több karaktert ad ennek a déli finomságnak. Garantáltan új kedvenc lesz a konyhánkban!

