Kevés magyar fogyasztja, pedig valódi szuperétel – így csempészhetjük be az étrendünkbe

A kurkumát, amit arany fűszernek is neveznek, évezredek óta használják gyógyászati célokra. A kutatások szerint rengeteg egészségügyi előnye van: javítja a bélrendszer és az immunrendszer működését, csökkenti a gyulladást, erősíti az agy működését, és még a szívbetegségek kockázatát is mérsékelheti. Persze egyetlen adag kurkuma nem csinál csodát, de ha rendszeresen beépítjük az étrendünkbe, komoly hatást érhetünk el. A kurkuma a gyömbérfélék családjába tartozik. Évezredek óta használják gyógyászati célokra, és a kutatások szerint rengeteg egészségügyi előnye van, ezek főként a kurkuminnak, a fő hatóanyagának köszönhetők. Mutatjuk, hogyan csempészhetjük be az étrendünkbe ezt a szuperegészséges alapanyagot!

A kurkuma, az „arany fűszer”, nemcsak gyulladáscsökkentő és immunerősítő hatásáról híres, hanem arról is, hogy bármely ételt vagy italt különlegessé tesz. Az aranytej például egyre népszerűbb kurkumás ital

Fotó: Stanislav71 / Shutterstock

Reggelibe – kezdjük a napot kurkumával!

A rántotta például nemcsak finomabb lesz tőle, hanem gyönyörű aranysárga színt is kap. Adjunk hozzá egy csipet kurkumát a tojáshoz, és máris kész egy egészséges, tápláló reggeli. Ha turmixot készítünk reggelire, abba is mehet kurkuma. Avokádóval, kókusztejjel, gyömbérrel és citrommal keverve krémes, egészséges turmixot kapunk, ami nemcsak finom, hanem tele van tápanyagokkal is.

Tipp: Adjunk hozzá egy csipet fekete borsot, ez segíti a kurkumin felszívódását!

Levesekbe és főételekbe – melegítő ízek

A kurkuma remekül illik levesekbe és főételekbe is. Egy egyszerű csirkelevesbe csempészve – hagymával, sárgarépával, spenóttal, gyömbérrel és fahéjjal – ellenállhatatlan. A kurkuma nemcsak színt ad, hanem gyulladáscsökkentő hatásával is segít. Főételekben is kiválóan működik: a csirkés egytálétel kurkumás rizzsel és cukkinivel például nemcsak gyorsan elkészül, hanem tápláló és finom is. A csirke, a barna rizs és a cukkíni magába szívja a hagyma, a fokhagyma és a kurkuma ízét. Rizstálakban is remek: csicseriborsóval, kurkumával és köménnyel fűszerezve színes, ízletes és fehérjében gazdag ételt kapunk.

Salátákba és köretekbe – friss és színes

A kurkuma salátákban és köretekben is megállja a helyét. Például egy vékonyra szeletelt káposzta-mangó saláta köménnyel, kurkumával és lime-mal fűszerezve tökéletes köret grillezett garnélához vagy csirkéhez. Ez az étel nemcsak színt visz az asztalunkra, hanem tele van egészséges összetevőkkel is.