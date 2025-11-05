Ez az 5 gyógytea elképesztő módon serkenti a nyirokkeringést

A nyirokrendszer a szervezet egyik legfontosabb „láthatatlan segítője”. Egy olyan útvonal a szervezetben, ahol sejtanyagcsere melléktermékeinek szállítása zajlik, a salakanyagok és kórokozók kiszűrését segíti elő. Mindeközben óriási jelentősége van az immunrendszer erősítésében is. Ha lelassul a nyirokkeringés, az számos betegség forrása lehet, ha a folyadék visszamarad (felhalmozódik) a szövetekben, vizesedés, duzzadt végtagok, fáradtság vagy nehézláb-érzés jelentkezhet.

A csalántea segít a nyirokrendszer méregtelenítésében, a duzzanatok csökkentésében és a jobb közérzet elérésében

Fotó: FotoHelin / Shutterstock

Hétköznapi helyzetben a végtagokkal kapcsolatban érzünk először rá, ha a nyirokkeringés megváltozik, ha funkcióját nem látja el optimálisan. A lábunk, különösen a boka és az alsó végtag duzzad meg, érzékennyé válik az érintett terület. Ezek a tünetek nem csak kellemetlenek, de ijesztőek is lehetnek. Hiszen az ödémás láb súlyos betegségre is utalhat. Érdemes tehát megfelelő súllyal kezelni a tüneteket.

Mit tehetünk a jobb keringésért?

A nyirokrendszer működését leginkább életmódunk támogatja. Rajtunk is múlik, hogyan látja el feladatát. Igyekezzünk néhány apró, mégis hatékony szokást beiktatni mindennapjainkba:

Mozogjunk rendszeresen - már egy félórás, intenzív séta is csodákra képes.

Kerüljük a hosszan tartó ülést.

Ülőmunka esetén, akár a széken ülve is végezzünk tornagyakorlatokat, például a bokakörzés vagy a könnyű lábemelés, kifejezetten segítik a nyirok áramlását.

A testsúly optimális határok között tartása is fontos, mert az elhízás egyértelműen gátolja a keringést.

A váltott zuhany, a nyirokmasszázs és a szárazkefés bőrdörzsölés szintén sokat segíthet. Hetente pár alkalommal bokától felfelé, körkörös mozdulatokkal dörzsöljük át a bőrt, ez élénkíti a vér- és nyirokkeringést.

A folyadék jó barátja a nyirokrendszernek

A nyirokrendszer egyik „hajtóanyaga” a víz. Ha keveset iszunk, a nyirok besűrűsödik, és nehézkesebben áramlik. Ennek elkerülése miatt fogyasszunk naponta legalább 2–2,5 liter vizet vagy cukormentes folyadékot. A sima víz mellett jó választás a gyógytea, a citromos víz is. A koffeines italokat érdemes mértékkel fogyasztani, mert vízhajtó hatásuk miatt inkább folyadékot vonnak el a szervezetből.