Ez az 5 gyógytea elképesztő módon serkenti a nyirokkeringést

A nyirokrendszer a szervezet egyik legfontosabb „láthatatlan segítője”. Egy olyan útvonal a szervezetben, ahol sejtanyagcsere melléktermékeinek szállítása zajlik, a salakanyagok és kórokozók kiszűrését segíti elő. Mindeközben óriási jelentősége van az immunrendszer erősítésében is. Ha lelassul a nyirokkeringés, az számos betegség forrása lehet, ha a folyadék visszamarad (felhalmozódik) a szövetekben, vizesedés, duzzadt végtagok, fáradtság vagy nehézláb-érzés jelentkezhet.
Hétköznapi helyzetben a végtagokkal kapcsolatban érzünk először rá, ha a nyirokkeringés megváltozik, ha funkcióját nem látja el optimálisan. A lábunk, különösen a boka és az alsó végtag duzzad meg, érzékennyé válik az érintett terület. Ezek a tünetek nem csak kellemetlenek, de ijesztőek is lehetnek. Hiszen az ödémás láb súlyos betegségre is utalhat. Érdemes tehát megfelelő súllyal kezelni a tüneteket.
Mit tehetünk a jobb keringésért?
A nyirokrendszer működését leginkább életmódunk támogatja. Rajtunk is múlik, hogyan látja el feladatát. Igyekezzünk néhány apró, mégis hatékony szokást beiktatni mindennapjainkba:
- Mozogjunk rendszeresen - már egy félórás, intenzív séta is csodákra képes.
- Kerüljük a hosszan tartó ülést.
- Ülőmunka esetén, akár a széken ülve is végezzünk tornagyakorlatokat, például a bokakörzés vagy a könnyű lábemelés, kifejezetten segítik a nyirok áramlását.
- A testsúly optimális határok között tartása is fontos, mert az elhízás egyértelműen gátolja a keringést.
- A váltott zuhany, a nyirokmasszázs és a szárazkefés bőrdörzsölés szintén sokat segíthet. Hetente pár alkalommal bokától felfelé, körkörös mozdulatokkal dörzsöljük át a bőrt, ez élénkíti a vér- és nyirokkeringést.
A folyadék jó barátja a nyirokrendszernek
A nyirokrendszer egyik „hajtóanyaga” a víz. Ha keveset iszunk, a nyirok besűrűsödik, és nehézkesebben áramlik. Ennek elkerülése miatt fogyasszunk naponta legalább 2–2,5 liter vizet vagy cukormentes folyadékot. A sima víz mellett jó választás a gyógytea, a citromos víz is. A koffeines italokat érdemes mértékkel fogyasztani, mert vízhajtó hatásuk miatt inkább folyadékot vonnak el a szervezetből.
Gyógynövényekkel is segíthetjük a nyirok áramlását
A természet is bőven kínál segítséget: több gyógynövény is kifejezetten támogatja a nyirokkeringést és a méregtelenítést.
- Csalánlevél: vízhajtó és tisztító hatású, naponta 1–2 csészével is ihatjuk főzetét.
- Aranyvesszőfű: gyulladáscsökkentő és veseerősítő, kúraszerűen fogyasztható.
- Mezei zsurló: erősíti a kötőszöveteinket, de mellette segíti a kiválasztást is.
- Pitypanggyökér és levél: serkenti az emésztést, segíti a szervezet természetes méregtelenítő folyamatait.
- Bodzavirág: izzasztó, nyiroktisztító, nem mellesleg finom ízű tea, amit más növényekkel is keverhetünk.
Ezeket a gyógynövényeket teakeverék formájában is fogyaszthatjuk, de csakis kúraszerűen, 3–4 hétig, majd tartsunk néhány napos szünetet. Krónikus betegség vagy gyógyszerszedés esetén mindenképp egyeztessünk szakemberrel.
Mikor kérjünk orvosi segítséget?
Ha a duzzanat tartós, fájdalmas vagy hirtelen alakul ki, mindenképp forduljunk orvoshoz. A nyiroködéma hátterében állhat műtét, fertőzés vagy más szervi probléma, és ezek gyakran célzott kezelést igényelnek. Ilyenkor a kompressziós terápia, a speciális tornák és az orvosi kezelések kombinációja hozhat javulást. Ám bármikor is tapasztalunk ödémás tüneteket, legyen az a legenyhébb is, ne vegyük természetesnek, figyeljük szervezetünk változásait és tegyünk azért, hogy a nyirokkeringés zavartalan legyen.