gyógytea

Ez az 5 gyógytea elképesztő módon serkenti a nyirokkeringést

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
A nyirokrendszer csendben, mégis fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy szervezetünk megtisztuljon és ellenálló maradjon. Ha azonban lelassul a nyirokkeringés, annak látványos és kellemetlen jelei lehetnek – duzzadt végtagok, fáradtság, nehézláb-érzés. Szerencsére néhány egyszerű, otthon is bevethető módszerrel és hatékony gyógyteával sokat tehetünk azért, hogy testünk újra „fellélegezzen”, és a nyirokrendszer szövetei friss oxigénhez jussanak.
gyógyteagyógynövénynyirokrendszer

A nyirokrendszer a szervezet egyik legfontosabb „láthatatlan segítője”. Egy olyan útvonal a szervezetben, ahol sejtanyagcsere melléktermékeinek szállítása zajlik, a salakanyagok és kórokozók kiszűrését segíti elő. Mindeközben óriási jelentősége van az immunrendszer erősítésében is. Ha lelassul a nyirokkeringés, az számos betegség forrása lehet, ha a folyadék visszamarad (felhalmozódik) a szövetekben, vizesedés, duzzadt végtagok, fáradtság vagy nehézláb-érzés jelentkezhet.

A csalántea segít a nyirokrendszer méregtelenítésében, a duzzanatok csökkentésében és a jobb közérzet elérésében
Fotó: FotoHelin / Shutterstock

Hétköznapi helyzetben a végtagokkal kapcsolatban érzünk először rá, ha a nyirokkeringés megváltozik, ha funkcióját nem látja el optimálisan. A lábunk, különösen a boka és az alsó végtag duzzad meg, érzékennyé válik az érintett terület. Ezek a tünetek nem csak kellemetlenek, de ijesztőek is lehetnek. Hiszen az ödémás láb súlyos betegségre is utalhat. Érdemes tehát megfelelő súllyal kezelni a tüneteket.

Mit tehetünk a jobb keringésért?

A nyirokrendszer működését leginkább életmódunk támogatja. Rajtunk is múlik, hogyan látja el feladatát. Igyekezzünk néhány apró, mégis hatékony szokást beiktatni mindennapjainkba:

  • Mozogjunk rendszeresen - már egy félórás, intenzív séta is csodákra képes. 
  • Kerüljük a hosszan tartó ülést.
  • Ülőmunka esetén, akár a széken ülve is végezzünk tornagyakorlatokat, például a bokakörzés vagy a könnyű lábemelés, kifejezetten segítik a nyirok áramlását. 
  • A testsúly optimális határok között tartása is fontos, mert az elhízás egyértelműen gátolja a keringést.
  • A váltott zuhany, a nyirokmasszázs és a szárazkefés bőrdörzsölés szintén sokat segíthet. Hetente pár alkalommal bokától felfelé, körkörös mozdulatokkal dörzsöljük át a bőrt, ez élénkíti a vér- és nyirokkeringést.

A folyadék jó barátja a nyirokrendszernek

A nyirokrendszer egyik „hajtóanyaga” a víz. Ha keveset iszunk, a nyirok besűrűsödik, és nehézkesebben áramlik. Ennek elkerülése miatt fogyasszunk naponta legalább 2–2,5 liter vizet vagy cukormentes folyadékot. A sima víz mellett jó választás a gyógytea, a citromos víz is.  A koffeines italokat érdemes mértékkel fogyasztani, mert vízhajtó hatásuk miatt inkább folyadékot vonnak el a szervezetből.

Gyógynövényekkel is segíthetjük a nyirok áramlását

A természet is bőven kínál segítséget: több gyógynövény is kifejezetten támogatja a nyirokkeringést és a méregtelenítést.

  • Csalánlevél: vízhajtó és tisztító hatású, naponta 1–2 csészével is ihatjuk főzetét.
  • Aranyvesszőfű: gyulladáscsökkentő és veseerősítő, kúraszerűen fogyasztható.
  • Mezei zsurló: erősíti a kötőszöveteinket, de mellette segíti a kiválasztást is.
  • Pitypanggyökér és levél: serkenti az emésztést, segíti a szervezet természetes méregtelenítő folyamatait.
  • Bodzavirág: izzasztó, nyiroktisztító, nem mellesleg finom ízű tea, amit más növényekkel is keverhetünk.

Ezeket a gyógynövényeket teakeverék formájában is fogyaszthatjuk, de csakis kúraszerűen, 3–4 hétig, majd tartsunk néhány napos szünetet. Krónikus betegség vagy gyógyszerszedés esetén mindenképp egyeztessünk szakemberrel.

Mikor kérjünk orvosi segítséget?

Ha a duzzanat tartós, fájdalmas vagy hirtelen alakul ki, mindenképp forduljunk orvoshoz. A nyiroködéma hátterében állhat műtét, fertőzés vagy más szervi probléma, és ezek gyakran célzott kezelést igényelnek. Ilyenkor a kompressziós terápia, a speciális tornák és az orvosi kezelések kombinációja hozhat javulást. Ám bármikor is tapasztalunk ödémás tüneteket, legyen az a legenyhébb is, ne vegyük természetesnek, figyeljük szervezetünk változásait és tegyünk azért, hogy a nyirokkeringés zavartalan legyen.

 

