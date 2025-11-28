Ettől a gasztroajándéktól leesik a család álla: üveges tejkaramella házilag

A tejkaramella íze édes gyerekkori élményeket idéz fel, ha van, amivel nem lehet mellélőni, akkor ez éppen az. Egy lusta vasárnap reggel, amikor nem számoljuk a kalóriákat, ropogós, sós kifli vagy egy villámgyors mikrós süti mellé kanalazva is finom. Ám már az ünnepekre gondolva, akár ajándékba is elkészíthető ez a ragacsos, álomfinom édesség. Mi kell hozzá? Körülbelül fél óra, bátorság, cukor, tej és igény szerint fűszerek, ha tetéznénk az élvezetet. Tejkaramella-gyártásra fel!

A házi tejkaramella eredeti verziója is isteni, de minden egyes üveget tovább ízesíthetünk, fűszerezhetünk lezárás előtt

Fotó: Elena_Nik / Shutterstock

Tejkaramella házilag

Hozzávalók

1 liter tej

50 dkg kristálycukor

20 dkg vaj

só

mézeskalács-fűszerkeverék

Elkészítése

Öntsük egy magas falú lábasba a cukrot és a tejet. Tegyük fel a tűzhelyre főni, fontos, hogy lassú lángon főzzük az elegyet. Néha kevergessük meg az elején, ne hagyjuk magára. Nézzük, ahogy szépen habosodik, ahogy csökken a tej szintje a lábasban. Amikor a keverésnél érezzük, hogy már sűrűsödik egy kicsit, akkor viszont fókuszáljunk nagyon, hiszen ez is, mint minden magas cukortartalmú étel, hajlamos odakozmálni. Folyamatos kevergetést igényel. Ahogy párolog el a tej nedvességtartalma, ahogy karamellizálódik szépen a cukor, úgy kap egyre sötétebb színt a finomság. Amikor keverés közben már előtűnik a lábosunk alja, amikor már érezzük, látjuk, hogy az elegy „vastagodik”, sűrűvé válik, tegyük bele a felkockázott vajat, alaposan keverjük el, és úgy, tűzforrón a tejkaramella mehet is tisztára mosott, száraz üvegbe. Várjuk meg, amíg kihűl. Az üvegben még sűrűsödni fog, de a végeredmény egy jó sűrű, de azért kanalazható tejkaramella krém lesz. A krém lágyságát a vaj mennyiségével tudjuk szabályozni. Ezzel érdemes kísérletezni.

Sós tejkaramella is lehet belőle

Ha csak egyféle ízt szeretnénk, például sós karamellára fáj a fogunk, akkor még a lábosban megejthetjük a sózást. Ha viszont az alap karamellát több ízben is kipróbálnánk, akkor a fűszereket a már üvegekbe töltött, még forró karamellához rakjuk. Az egyiket ízesíthetjük sóval, a másikat mézeskalács-fűszerkeverékkel, a harmadikat hagyhatjuk natúr. Keverjük el alaposan. Az üveg oldaláról, nyakáról langyos vizes törlővel tüntessük el a kifolyt karamella cseppeket, hogy szép legyen a végeredmény.