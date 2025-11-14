Valóban káros a szívre a tojás? Megdöbbentőek az új kutatási eredmények

Sokan szeretik a tükörtojást, a főtt tojást vagy éppen a rántottát és szívesen fogyasztanák is azokat egy-egy reggeli során, mégis óvatosak vele, mert attól tartanak, hogy a tojás fogyasztása megemeli a koleszterinszintet, - és ezzel ártanak a szívüknek. Egy múlt évi, az Amerikai Kardiológiai Kollégium éves tudományos konferenciáján ismertetett kutatás azonban más képet fest: a négy hónapon át tartó, kontrollált vizsgálatban azoknál, akik szinte mindennap dúsított tojást fogyasztottak, a koleszterinszint nem különbözött számottevően azokétól, akik teljesen mellőzték a tojást az étrendjükből.
Úgy tűnik, a tojás valójában sokkal kedvezőbb hatással lehet a szív‐ és érrendszerre, mint azt korábban gondoltuk. Egyre több kutatás utal arra, hogy mértékletes fogyasztása – például napi egy darab – nem emeli jelentősen a szívbetegségek kockázatát, sőt bizonyos esetekben még csökkentheti is azt.
Hasznos fehérjeforrás a tojás, kár hogy olyan sok félelem övezi
A tojás teljes értékű fehérjében gazdag, ami azt jelenti, hogy minden esszenciális aminosavat tartalmaz. Ez pedig támogatja az izomzat, az érrendszer és az általános anyagcserénk optimális működését. Emellett olyan fontos tápanyagokat is kínál, mint a kolin, a B-vitaminok és a D-vitamin, amelyek mind szerepet játszanak a sejtmembránok, az idegrendszer és a hormonális folyamatok szabályozásában.
A tojást övező korábbi félelmeink, miszerint a tojás magas koleszterintartalma automatikusan szív- és érrendszeri kockázatot jelent, mára árnyaltabbá vált. A táplálékkal bevitt koleszterin hatása a vér koleszterinszintjére jóval kisebb, mint azt hittük. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ez csak akkor igaz, ha a tojást nem olyan módon készítjük és fogyasztjuk el, amely magas telített zsír- vagy nátriumtartalmú hozzávalókkal párosul. Vagyis okos körítéssel és kiegyensúlyozott, mértékletes fogyasztással a tojás igazi fehérje és vitaminbomba lehet az emberi szervezet számára.
A tojás úgy is támogatja a szívet, hogy pozitív irányba befolyásolhatja azokat a metabolitokat, amelyek az érrendszeri betegségek kialakulásában szerepelnek. Kutatások szerint azoknál, akik akár naponta elfogyasztanak egy tojást, kedvezőbb az ún. „jó” (HDL) koleszterin aránya, és alacsonyabb lehet a kockázata annak, hogy a szervezetben oxidatív állapot vagy gyulladás révén károsodjon az érfal.
Nem mindegy az elkészítés módja
Fontos azonban megjegyezni: a pontos hatás mindig függ attól, hogy milyen az egyén általános étrendje és életmódja. Ha a tojást például zsíros kolbásszal, bő olajban sült formában, sok sóval fogyasztjuk, akkor maga a tojás pozitív értéke is elveszhet. Ezzel szemben ha főtt vagy buggyantott formában készítjük el és mellé zöldségeket vagy teljes kiőrlésű gabonát kínálunk, akkor ez a helyzet sokkal kedvezőbb lehet.
Így lesz a tojás egészséges
- Főzd, buggyantsd vagy kevés olívaolajon süsd.
- Ne sózd túl, inkább fűszerekkel ízesítsd.
- Zsíros húsok helyett zöldségekkel tálald.
- Napi egy tojás bőven elegendő.
- Mindig frissen, megfelelően hőkezelve fogyaszd.
A jelenlegi álláspont szerint a tojás nem ellenség, sokkal inkább támogató táplálék lehet szív- és érrendszeri szempontból. De csak akkor, ha tudatosan, mértékkel és megfelelő kísérőkkel együtt fogyasztjuk. Azonban ha valakinél fennállnak szív- vagy érrendszeri problémák, akkor ajánlott orvosával vagy dietetikusával egyeztetni. Egyéb esetben együnk bátran tojást.