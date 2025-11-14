Valóban káros a szívre a tojás? Megdöbbentőek az új kutatási eredmények

Sokan szeretik a tükörtojást, a főtt tojást vagy éppen a rántottát és szívesen fogyasztanák is azokat egy-egy reggeli során, mégis óvatosak vele, mert attól tartanak, hogy a tojás fogyasztása megemeli a koleszterinszintet, - és ezzel ártanak a szívüknek. Egy múlt évi, az Amerikai Kardiológiai Kollégium éves tudományos konferenciáján ismertetett kutatás azonban más képet fest: a négy hónapon át tartó, kontrollált vizsgálatban azoknál, akik szinte mindennap dúsított tojást fogyasztottak, a koleszterinszint nem különbözött számottevően azokétól, akik teljesen mellőzték a tojást az étrendjükből.

A tojás nem feltétlenül emeli a koleszterinszintet – sőt, mértékletes fogyasztása támogathatja a szív egészségét

Úgy tűnik, a tojás valójában sokkal kedvezőbb hatással lehet a szív‐ és érrendszerre, mint azt korábban gondoltuk. Egyre több kutatás utal arra, hogy mértékletes fogyasztása – például napi egy darab – nem emeli jelentősen a szívbetegségek kockázatát, sőt bizonyos esetekben még csökkentheti is azt.

Hasznos fehérjeforrás a tojás, kár hogy olyan sok félelem övezi

A tojás teljes értékű fehérjében gazdag, ami azt jelenti, hogy minden esszenciális aminosavat tartalmaz. Ez pedig támogatja az izomzat, az érrendszer és az általános anyagcserénk optimális működését. Emellett olyan fontos tápanyagokat is kínál, mint a kolin, a B-vitaminok és a D-vitamin, amelyek mind szerepet játszanak a sejtmembránok, az idegrendszer és a hormonális folyamatok szabályozásában.

A tojást övező korábbi félelmeink, miszerint a tojás magas koleszterintartalma automatikusan szív- és érrendszeri kockázatot jelent, mára árnyaltabbá vált. A táplálékkal bevitt koleszterin hatása a vér koleszterinszintjére jóval kisebb, mint azt hittük. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ez csak akkor igaz, ha a tojást nem olyan módon készítjük és fogyasztjuk el, amely magas telített zsír- vagy nátriumtartalmú hozzávalókkal párosul. Vagyis okos körítéssel és kiegyensúlyozott, mértékletes fogyasztással a tojás igazi fehérje és vitaminbomba lehet az emberi szervezet számára.

A tojás úgy is támogatja a szívet, hogy pozitív irányba befolyásolhatja azokat a metabolitokat, amelyek az érrendszeri betegségek kialakulásában szerepelnek. Kutatások szerint azoknál, akik akár naponta elfogyasztanak egy tojást, kedvezőbb az ún. „jó” (HDL) koleszterin aránya, és alacsonyabb lehet a kockázata annak, hogy a szervezetben oxidatív állapot vagy gyulladás révén károsodjon az érfal.