4 egyszerű házi bonbon, ami ezerszer jobb, mint a bolti

Csoki nélkül nincs igazi ünnep, legyen az szaloncukor vagy bonbon, de valljuk be, a bolti verziók sokszor csalódást okoznak. Túl édesek, műanyag ízűek, vagy egyszerűen unalmasak. De mi lenne, ha idén mi magunk készítenénk el őket? A házi bonbon nem csak finomabb, hanem személyesebb is, és garantáltan lenyűgözi a családot.

A legegyszerű verzió, ha a kókuszgolyót mártjuk csokiba, máris kész a mennyei házi bonbon

Fotó: Maslova Valentina / Shutterstock

Klasszikus kókuszgolyó csokoládéban

Ez a bonbon a kedvencünk, egyszerű, gyors, és mindenki imádja. Kókuszreszelék, porcukor, vaj és egy kis rum vagy rumaroma – ezekből gyúrjunk golyókat, majd mártsuk bele olvasztott csokoládéba. Ha extra fancy-t akarunk, szórjunk rá kókuszreszeléket is.

Hozzávalók:

100 g kókuszreszelék

100 g porcukor

80 g vaj (szobahőmérsékletű)

2 evőkanál rum vagy rumaroma

2-3 evőkanál tej vagy tejszín (ha szükséges)

250 g darált keksz

200 g étcsokoládé (a bevonáshoz)

Elkészítés:

Egy tálban keverjük össze a kókuszreszeléket, a porcukrot és a szobahőmérsékletű vajat. Adjuk hozzá a rumot vagy rumaromát, a darált kekszet és gyúrjuk össze, amíg formázható masszát kapunk. Ha túl száraz és morzsalékos, adjunk hozzá 1-2 evőkanál tejet vagy tejszínt, amíg összeáll. Nedves kézzel formázzunk diónyi golyókat és tegyük őket hűtőbe legalább 30-60 percre. Olvasszuk fel a csokoládét vízgőz felett vagy mikrohullámú sütőben. Mártsuk bele a golyókat, majd szórjunk rájuk kókuszreszeléket. Hagyjuk a csokiréteget megdermedni.

Rumos-meggyes csokoládégolyó

Ez a bonbon a klasszikus meggyes szaloncukor egyszerűsített változata. Vegyünk aszalt meggyet (vagy aszalt cseresznyét), áztassuk be egy kis rumban vagy rumaromában, majd keverjük össze darált keksszel, kakaóporral és egy kis vajjal. Gyors, egyszerű, és nagyon finom!

Hozzávalók:

150 g aszalt meggy (vagy aszalt cseresznye)

2 evőkanál rum (vagy rumaroma)

200 g háztartási keksz darálva

3 evőkanál kakaópor

80 g vaj (szobahőmérsékletű)

2-3 evőkanál porcukor (ízlés szerint)

bevonáshoz: 200 g étcsokoládé

Elkészítés:

Az aszalt meggyet vágjuk kisebb darabokra és áztassuk be a rumba vagy rumaromába. Hagyjuk állni legalább 30 percet. Daráljuk le a kekszet aprítógépben vagy tegyük zacskóba és sodrófa/palack segítségével morzsoljuk össze, amíg finom morzsát kapunk. Egy tálban keverjük össze a darált kekszet, a kakaóport, a porcukrot, a szobahőmérsékletű vajat és a rumos meggyet (a rummal együtt). Gyúrjuk össze, amíg formázható masszát kapunk. Ha túl száraz, adjunk hozzá még egy kis rumot vagy egy kanál tejet. Ha túl lágy, adjunk hozzá még kekszmorzsát. Nedves kézzel formázzunk diónyi golyókat a masszából. Tegyük őket sütőpapírral bélelt tálcára, és hűtsük le legalább 30 percig. Olvasszuk fel az étcsokoládét vízgőz felett vagy mikrohullámú sütőben. Mártsuk be a golyókat a csokoládéba, és tegyük vissza a sütőpapírra. Várjunk, amíg a csokiréteg megdermed, utána csomagolhatjuk is.

Gyömbéres-narancsos fehércsokoládés bonbon

Ez a bonbon a karácsonyi fűszerek szerelmeseinek készült. Olvasszuk fel a fehércsokoládét, adjunk hozzá reszelt narancshéjat és egy csipet őrölt gyömbért. Öntsük bonbon-formákba vagy szilikon jégkockatartóba, és hagyjuk megdermedni.