4 egyszerű házi bonbon, ami ezerszer jobb, mint a bolti

Csoki nélkül nincs igazi ünnep, legyen az szaloncukor vagy bonbon, de valljuk be, a bolti verziók sokszor csalódást okoznak. Túl édesek, műanyag ízűek, vagy egyszerűen unalmasak. De mi lenne, ha idén mi magunk készítenénk el őket? A házi bonbon nem csak finomabb, hanem személyesebb is, és garantáltan lenyűgözi a családot.
Klasszikus kókuszgolyó csokoládéban
Ez a bonbon a kedvencünk, egyszerű, gyors, és mindenki imádja. Kókuszreszelék, porcukor, vaj és egy kis rum vagy rumaroma – ezekből gyúrjunk golyókat, majd mártsuk bele olvasztott csokoládéba. Ha extra fancy-t akarunk, szórjunk rá kókuszreszeléket is.
Hozzávalók:
- 100 g kókuszreszelék
- 100 g porcukor
- 80 g vaj (szobahőmérsékletű)
- 2 evőkanál rum vagy rumaroma
- 2-3 evőkanál tej vagy tejszín (ha szükséges)
- 250 g darált keksz
- 200 g étcsokoládé (a bevonáshoz)
Elkészítés:
- Egy tálban keverjük össze a kókuszreszeléket, a porcukrot és a szobahőmérsékletű vajat. Adjuk hozzá a rumot vagy rumaromát, a darált kekszet és gyúrjuk össze, amíg formázható masszát kapunk. Ha túl száraz és morzsalékos, adjunk hozzá 1-2 evőkanál tejet vagy tejszínt, amíg összeáll.
- Nedves kézzel formázzunk diónyi golyókat és tegyük őket hűtőbe legalább 30-60 percre.
- Olvasszuk fel a csokoládét vízgőz felett vagy mikrohullámú sütőben. Mártsuk bele a golyókat, majd szórjunk rájuk kókuszreszeléket. Hagyjuk a csokiréteget megdermedni.
Rumos-meggyes csokoládégolyó
Ez a bonbon a klasszikus meggyes szaloncukor egyszerűsített változata. Vegyünk aszalt meggyet (vagy aszalt cseresznyét), áztassuk be egy kis rumban vagy rumaromában, majd keverjük össze darált keksszel, kakaóporral és egy kis vajjal. Gyors, egyszerű, és nagyon finom!
Hozzávalók:
- 150 g aszalt meggy (vagy aszalt cseresznye)
- 2 evőkanál rum (vagy rumaroma)
- 200 g háztartási keksz darálva
- 3 evőkanál kakaópor
- 80 g vaj (szobahőmérsékletű)
- 2-3 evőkanál porcukor (ízlés szerint)
- bevonáshoz: 200 g étcsokoládé
Elkészítés:
- Az aszalt meggyet vágjuk kisebb darabokra és áztassuk be a rumba vagy rumaromába. Hagyjuk állni legalább 30 percet.
- Daráljuk le a kekszet aprítógépben vagy tegyük zacskóba és sodrófa/palack segítségével morzsoljuk össze, amíg finom morzsát kapunk.
- Egy tálban keverjük össze a darált kekszet, a kakaóport, a porcukrot, a szobahőmérsékletű vajat és a rumos meggyet (a rummal együtt). Gyúrjuk össze, amíg formázható masszát kapunk. Ha túl száraz, adjunk hozzá még egy kis rumot vagy egy kanál tejet. Ha túl lágy, adjunk hozzá még kekszmorzsát.
- Nedves kézzel formázzunk diónyi golyókat a masszából. Tegyük őket sütőpapírral bélelt tálcára, és hűtsük le legalább 30 percig.
- Olvasszuk fel az étcsokoládét vízgőz felett vagy mikrohullámú sütőben. Mártsuk be a golyókat a csokoládéba, és tegyük vissza a sütőpapírra. Várjunk, amíg a csokiréteg megdermed, utána csomagolhatjuk is.
Gyömbéres-narancsos fehércsokoládés bonbon
Ez a bonbon a karácsonyi fűszerek szerelmeseinek készült. Olvasszuk fel a fehércsokoládét, adjunk hozzá reszelt narancshéjat és egy csipet őrölt gyömbért. Öntsük bonbon-formákba vagy szilikon jégkockatartóba, és hagyjuk megdermedni.
Hozzávalók:
- 200 g jó minőségű fehércsokoládé
- 100 ml habtejszín (30%-os)
- 1 bio narancs reszelt héja
- 1 teáskanál frissen reszelt gyömbér (vagy 1/2 teáskanál őrölt)
- 20 g vaj (szobahőmérsékletű)
Elkészítés:
- Aprítsuk fel a 200 g fehércsokoládét. Melegítsük fel a tejszínt egy lábasban (ne forraljuk fel!), adjuk hozzá a narancshéjat és a gyömbért, és hagyjuk 2-3 percig állni, hogy átadja az ízét.
- Öntsük a forró, fűszeres tejszínt a felaprított csokoládéra, és keverjük simára. Adjuk hozzá a vajat, és keverjük bele, amíg teljesen felolvad és sima krémet kapunk.
- Tegyük formába, majd hűtőbe legalább 3-4 órára (vagy akár egy éjszakára), amíg megszilárdul.
Gesztenyés-csokis bonbon
A karácsonyhoz hozzátartozik a gesztenye, és mi másban mutatna ilyen jól, mint a házi bonbonban! Aki szívesen kísérletezik, az adhat hozzá egy kis narancsot is, ad neki egy kis plusz jó ízt. Érdemes rögtön két adagot begyúrni, mert nagyon gyorsan fogy.
Hozzávalók:
- 250 g natúr gesztenyemassza
- 50 g vaj olvasztva
- 1-2 evőkanál rum vagy rumaroma
- 200-250 g étcsokoládé (bevonáshoz)
- ízlés szerint vanília aroma
- 70 g porcukor
- 50 g vaj
Elkészítés:
- Keverjük össze a gesztenyemasszát, a porcukrot, a vajat, a rumot és a vaníliát egy tálban, amíg sima, krémes masszát kapunk. Ha túl lágy, tegyük hűtőbe 20-30 percre, hogy könnyebb legyen formázni.
- Nedves kézzel formázzunk kis hengereket vagy golyókat a gesztenye masszából (kb. 2-3 cm hosszúak legyenek). Tegyük őket sütőpapírral bélelt tálcára, és tegyük vissza a hűtőbe legalább 1 órára, hogy megszilárduljanak.
- Olvasszuk fel az étcsokoládét vízgőz felett vagy mikrohullámú sütőben. Mártsuk bele a gesztenyegolyókat és tegyük vissza a sütőpapírra. Ha szeretnénk, szórjunk rá kakaóport vagy darált diót, amíg a csokoládé még nem száradt meg.
- Hagyjuk a csokoládét teljesen megszilárdulni szobahőmérsékleten vagy tegyük hűtőbe.
Tippek
- Használjunk jó minőségű csokoládét – ez a titok, ezen ne spóroljunk
- A házi bonbonok, szaloncukrok hűvös helyen, légmentesen tárolva akár 2 hétig is elállnak.
- Ne féljünk kísérletezni: dió, pisztácia, szárított gyümölcs – bármi mehet bele!