Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
bejgli

A tökéletes bejgli titka: ha így készíti, garantáltan nem reped szét!

22 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A bejgli készítése nem olyan bonyolult, mint sokan gondolják, ha ismerjük a trükköket! A repedésmentes bejgli titka a hideg tészta, a türelmes pihentetés és a precíz munka. Mutatjuk lépésről lépésre!
Link másolása
Vágólapra másolva!
bejglikarácsonydesszert

Sokan tartanak a bejgli készítésétől, mert félnek, hogy szétreped, kifolyik a töltelék, vagy egyszerűen nem sikerül. A kulcs a hideg vajjal készült tészta, a hosszú pihentetés a hűtőben, a teljesen kihűlt töltelék, a szurkálás és a dupla tojásos kenés. Cikkünkben összegyűjtöttük azokat a tippeket, amelyekkel elkerülhetjük a leggyakoribb hibákat, és olyan bejglit készíthetünk, ami nemcsak finom, hanem gyönyörű is lesz, repedések nélkül!

A repedésmentes bejgli titka a hideg tészta, a türelmes pihentetés és a precíz munka
A repedésmentes bejgli titka a hideg tészta, a türelmes pihentetés és a precíz munka
Fotó: acceptphoto / Shutterstock

A tészta: az arányok és a hőmérséklet számít

A bejglitészta alapja a megfelelő arány: 

  • kb. 50 dkg liszt
  • 25-30 dkg hideg vaj
  • 5 dkg porcukor
  • 1 dl langyos tej
  • 2 db tojássárgája
  • 1 csipet só
  • 2 g élesztő

A siker titka a hideg vaj. Morzsoljuk össze a liszttel, cukorral és sóval, majd adjuk hozzá a langyos tejben feloldott élesztőt és a tojást. Robotgéppel dolgozzuk össze, de vigyázzunk: ne gyúrjuk túl! Amikor az alapanyagok összeállnak és a tészta elválik az edény falától, már kész is vagyunk. Fontos, hogy a tészta ne legyen túl lágy, ha szükséges, játsszunk a tej mennyiségével. A kissé rugalmas, de nem ragadós állag az ideális.

Pihentetés: a repedésmentes bejgli alapja

Osszuk a bejglitésztát 2-4 részre (attól függően, hány rudat szeretnénk), formázzunk belőle gömböket, csomagoljuk fóliába, és tegyük a hűtőbe minimum 1-2 órára, de akár 2,5 órára is ott hagyhatjuk. Ez az úgynevezett késleltetett élesztő hatás: a hideg lassítja az élesztő munkáját, így a tészta stabilabb lesz, és nem reped szét sütés közben. Soha ne dolgozzunk meleg tésztával! Ha szükséges, a nyújtás után is tegyük vissza hűlni.

Töltelék: hidegen és bőségesen

Akár mákos, akár diós tölteléket készítünk, az alapanyagokat (darált mák vagy dió, cukor, vaníliás cukor, mazsola, citromhéj) forraljuk fel a tejjel vagy vízzel 2-3 percig. A diónál figyeljünk az olajtartalomra - lehet, hogy kevesebb folyadékra lesz szükség.

Fontos: a tölteléknek teljesen ki kell hűlnie, mielőtt a tésztára kennénk! A meleg töltelék gőze szétrepeszti a bejglit. A töltelék mennyisége körülbelül egyezzen meg a tészta mennyiségével, ne spóroljunk vele!

Formázás: vékony tészta, egyenletes réteg

A hideg tésztát nyújtsuk ki 3-4 mm vastagságúra, téglalap alakban, körülbelül 21x26 cm-es méretre. A két hosszanti szélét vékonyítsuk el kissé, hogy a felhajtásnál ne legyen túl vastag. Kenjük meg egyenletesen a kihűlt töltelékkel, de hagyjunk szabadon 2 cm-t a széleken. Hajtsuk be a két elvékonyított oldalt, majd az aljától kezdve tekerjük fel a tésztát. Ne túl lazán, de ne is túl szorosan - mindkettő repedést okozhat.

A kenés művészete

Ez a lépés gyakran kimarad, pedig nagyon fontos! Először kenjük meg a bejglit tojássárgájával, egyenletesen, majd tegyük a hűtőbe legalább 30 percre. Várjuk meg, amíg teljesen rászárad - ezt úgy ellenőrizhetjük, hogy óvatosan megérintjük, és ha nem tapad az ujjunkhoz, akkor szuper. Ezután jön a tojásfehérje réteg, majd újabb 30 perc hűtés. Ez a dupla kenés védi a tésztát, és gyönyörű fényes felületet ad.

Szurkálás és sütés

Mielőtt a sütőbe tennénk, szúrjuk meg a bejglit egy vastag tűvel vagy hurkapálcával legalább 3 sorban, 3 cm távolságra egymástól. Nyugodtan szúrjuk le a tészta aljáig, a gőznek szabadon kell távoznia, különben szétrepeszti a tésztát! Kelesztés nélkül tegyük az előmelegített, 175-180°C-os sütőbe alsó-felső sütéssel 30-35 percre. 

Hűtés

A megsült bejgliket hagyjuk legalább 2 órát szobahőmérsékleten hűlni, mielőtt felszeletelnénk. A kihűlt bejgliket szorosan tekerjük fóliába, így maradnak frissek és puhák.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!