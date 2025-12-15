A tökéletes bejgli titka: ha így készíti, garantáltan nem reped szét!

Sokan tartanak a bejgli készítésétől, mert félnek, hogy szétreped, kifolyik a töltelék, vagy egyszerűen nem sikerül. A kulcs a hideg vajjal készült tészta, a hosszú pihentetés a hűtőben, a teljesen kihűlt töltelék, a szurkálás és a dupla tojásos kenés. Cikkünkben összegyűjtöttük azokat a tippeket, amelyekkel elkerülhetjük a leggyakoribb hibákat, és olyan bejglit készíthetünk, ami nemcsak finom, hanem gyönyörű is lesz, repedések nélkül!

A repedésmentes bejgli titka a hideg tészta, a türelmes pihentetés és a precíz munka

Fotó: acceptphoto / Shutterstock

A tészta: az arányok és a hőmérséklet számít

A bejglitészta alapja a megfelelő arány:

kb. 50 dkg liszt

25-30 dkg hideg vaj

5 dkg porcukor

1 dl langyos tej

2 db tojássárgája

1 csipet só

2 g élesztő

A siker titka a hideg vaj. Morzsoljuk össze a liszttel, cukorral és sóval, majd adjuk hozzá a langyos tejben feloldott élesztőt és a tojást. Robotgéppel dolgozzuk össze, de vigyázzunk: ne gyúrjuk túl! Amikor az alapanyagok összeállnak és a tészta elválik az edény falától, már kész is vagyunk. Fontos, hogy a tészta ne legyen túl lágy, ha szükséges, játsszunk a tej mennyiségével. A kissé rugalmas, de nem ragadós állag az ideális.

Pihentetés: a repedésmentes bejgli alapja

Osszuk a bejglitésztát 2-4 részre (attól függően, hány rudat szeretnénk), formázzunk belőle gömböket, csomagoljuk fóliába, és tegyük a hűtőbe minimum 1-2 órára, de akár 2,5 órára is ott hagyhatjuk. Ez az úgynevezett késleltetett élesztő hatás: a hideg lassítja az élesztő munkáját, így a tészta stabilabb lesz, és nem reped szét sütés közben. Soha ne dolgozzunk meleg tésztával! Ha szükséges, a nyújtás után is tegyük vissza hűlni.

Töltelék: hidegen és bőségesen

Akár mákos, akár diós tölteléket készítünk, az alapanyagokat (darált mák vagy dió, cukor, vaníliás cukor, mazsola, citromhéj) forraljuk fel a tejjel vagy vízzel 2-3 percig. A diónál figyeljünk az olajtartalomra - lehet, hogy kevesebb folyadékra lesz szükség.

Fontos: a tölteléknek teljesen ki kell hűlnie, mielőtt a tésztára kennénk! A meleg töltelék gőze szétrepeszti a bejglit. A töltelék mennyisége körülbelül egyezzen meg a tészta mennyiségével, ne spóroljunk vele!