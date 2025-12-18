Ettől a titkos trükktől lesz igazán porhanyós az egyben sült csirke

Az egyben sült csirke nem véletlenül az egyik legkedveltebb fogás: egyszerű, látványos, illatos, és szinte eteti magát. Nem véletlenül, ha jól készítjük el, akkor minden falata szinte szétomlik a szánkban. Ám ez olyan fogás, aminek készítését vagy hosszú hetek próbálkozásaival kitapasztaljuk, vagy hallgatunk azokra, akik ezen az úton már keresztülvergődtek. Hogyan kell egy egész szárnyast tökéletesre sütni? Már néhány apró trükk is hatalmas különbséget jelent. A titok az előkészítésben, az ízesítésben és a sütési technikában rejlik. Illetve van még egy dolog…

Az egyben sült csirke akkor az igazi, ha a bőre aranybarnára pirul, a húsa pedig szinte magától leválik a csontról

Fotó: Anna_Pustynnikova / Shutterstock

Ne spóroljuk el az előkészítésre szánt időt!

Az egyben sült csirke akkor lesz igazán puha, ha sütés előtt adunk annyi időt a húsnak, hogy legyen módja felvenni az ízeket. Az időre azért is szükség van, mert sütés előtt fel kell lazuljanak az izomrostok. Az egyik legjobb módszer ehhez a sós pác vagy „nedves pác”. Természetesen ez napokig tartó előkészítést jelent, elegendő néhány órára – vagy akár egy egész éjszakára – sós vízbe tenni a csirkét. A só mélyen behatol a húsba, javítja a szerkezetét, és megakadályozza, hogy kiszáradjon a sütés során.

Ha nincs idő pácolásra, tökéletes segítségként adja magát a száraz fűszerbedörzsölés. A só, bors, fokhagyma, pirospaprika, citromhéj vagy friss zöldfűszerek keveréke nemcsak finom ízekkel gazdagítja a húst, hanem a bőr alatt is szaftosabbá teheti azt.

Extra tipp: tegyünk a csirke bőre alá egy kevés fűszervajat vagy kókuszzsírt, így még gazdagabb lesz a fogás állaga.

Egyben sült csirke: hogyan süssük, hogy a belseje omlós, a bőre pedig ropogós legyen?

A legjobb eredményhez a lassú és egyenletes hőmérsékletű sütés vezet. A csirke a 150–170 fokos sütőben sül a legszebben és leghatékonyabban. A lassúbb sütés lehetővé teszi, hogy a hús rostjai fellazuljanak, a zsír pedig szépen átjárja így a szárnyast. Ettől az egyszerű módszertől lesz a comb és a mell rész is egyaránt szaftos, valamint a zsírosabb területek nem sülnek szét.

Locsolgassuk szépen

Sütés közben érdemes aztán többször is meglocsolni a saját szaftjával a szárnyast, esetleg egy kevés vajjal vagy zöldségalaplével is dolgozhatunk rajta. Ezzel megelőzhetjük a felszín kiszáradását, és még intenzívebb ízeket kapunk. A sütés vége felé, az utolsó 10–15 percre nyugodtan emelhetjük a hőfokot 200–220 fokra, hogy a bőr gyönyörűen megpiruljon és ropogós legyen.