9 hiba, amit mindannyian elkövetünk a drága éttermekben

Ki ne szeretne néha igazán szép helyen vacsorázni? De aztán jönnek azok a kínos pillanatok a drága étteremben: melyik villát használjuk? Hova tegyük a szalvétát? És miért néz ránk furcsán a pincér? Összeszedtük azokat a leggyakoribb hibákat, amiket sokan elkövetnek egy elegáns étteremben, és azt is megmutatjuk, hogyan kerülhetjük el őket.

Sokunkkal fordult már elő, hogy egy előkelő étteremben hirtelen elbizonytalanodtunk, melyik villát melyik fogáshoz használjuk, vagy az, hogy a pincér furcsán nézett ránk, és fogalmunk sem volt, miért

Fotó: KOTOIMAGES / Shutterstock

A ketchup-katasztrófa

Kezdjük a leggyakoribb hibával: otthon megszoktuk, hogy amit akarunk, azt teszünk az ételre. Ketchup a húsra? Persze! Tabasco mindenre? Miért ne?! De amikor egy séf órákig dolgozik egy tökéletes fogáson, és mi még meg sem kóstoljuk, máris előkapjuk a sót vagy a borsot, az olyan, mintha azt mondanánk: "Köszi, de ez így biztosan rossz lesz." A legtöbb séf szerint ez az egyik legnagyobb sértés. Különösen, ha valaki még hozzá sem ért az ételhez, máris nyúl a só-bors után. Persze, az ízlés egyéni dolog, de legalább egy esélyt adjunk! Ha aztán tényleg úgy érezzük, hogy több fűszer kellene, nyugodtan szóljunk a pincérnek. Ők profik, és tudják, hogyan lehet finomhangolni az ízeket úgy, hogy a séf se sértődjön meg.

A szalvéta-rejtély

A vászonszalvéta. Ez a kis darab anyag több fejtörést okoz, mint gondolnánk. Hova tegyük? Hogyan hajtsuk? És mi a helyzet, ha el kell mennünk a mosdóba? Az alapszabály egyszerű: a szalvéta az ölünkbe való, nem az asztalra. A nagyobbat félbe hajtjuk (a hajtás a derekunk felé néz), a kisebbet kiterítjük. És itt jön a trükkös rész: ha felállunk az asztaltól, a szalvétát lazán összehajtva a székre tesszük. Így jelezzük: "Még itt vagyok, csak elmentem egy percre." Ha viszont végeztünk az étkezéssel, akkor kerül az asztalra – de csak akkor!

A könyök-kérdés

Legyünk őszinték: mindannyian rákönyökölünk az asztalra, amikor belemerülünk egy jó beszélgetésbe. Ez olyan természetes, hogy észre sem vesszük. De egy előkelő helyen ez nem a legjobb ötlet. Egyrészt egyszerűen nem néz ki jól. Másrészt – és ez a fontosabb – ha előrehajolunk, sokkal könnyebben feldönthetünk valamit. Egy borospohár, egy gyertya, vagy akár csak egy kistányér... és máris ott a kínos pillanat. Ráadásul ha egyenesen ülünk, magabiztosabbnak tűnünk, és az emberek jobban odafigyelnek arra, amit mondunk.