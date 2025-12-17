Kovászkészítés lépésről lépésre – ez adja a házi kenyér lelkét

A kovászkészítés nem bonyolult folyamat, de türelmet és figyelmet igényel. Ha szeretnénk saját, élő kovászt készíteni kenyérhez vagy más péksüteményhez, van egy jó hírünk: mindössze lisztre, vízre és egy kis odafigyelésre van szükség. Sokan egy kicsi élőlény gondozásához hasonlítják a kovász életben tartását és növesztgetését, és van is ebben a meglátásban valami. Hiszen minden egyes nap foglalkozni kell vele. Etetni kell és ügyelni arra, hogy a körülmények az első naptól kezdve a legideálisabbak legyenek számára. Csakis így áll majd készen arra, hogy ízes, légies tésztákat, házi kovászos kenyeret varázsoljunk belőle.

A kovász életének első napjai: liszt, víz és az erjedés első apró buborékai egy befőttesüvegben

Fotó: New Africa / Shutterstock

Mi kell a kovászhoz?

A kovász alapját két egyszerű összetevő alkotja: liszt és víz. Ez nem tűnik nagyon bonyolultnak, és ez reményt adhat a kezdőknek is. Azonban jó, ha van kéznél valamilyen teljes kiőrlésű liszt is (például rozsliszt), mert ez egy kicsit még finomít is a dolgok alakulásán, ugyanis értékes mikroorganizmusokkal segíti az erjedést. Használhatunk kenyérlisztet is, mert ez meg erősebb glutént biztosít, így a kovász struktúrája is stabilabb lesz.

Fontos tipp: a víz legyen szobahőmérsékletű, és ha lehetséges, hagyjuk állni is egy kicsit, hogy a benne lévő klór mindenképp elillanjon.

Eszközök

Egy tiszta befőttesüveg vagy más átlátszó edény, egy kanál a keveréshez, valamint egy laza fedő vagy ruhadarab, ami szépen takarja, védi a portól vagy más szennyeződésektől szunnyadó kovászunkat, de nem zárja le hermetikusan az üveget.

Így építsük fel a kovászt

A kovászkészítés folyamata több napig tart, mivel a víz és a liszt találkozásánál élő mikroorganizmusok kezdenek dolgozni és ehhez idő kell. Az első nap keverünk össze egyenlő mennyiségű lisztet és vizet egy tiszta üvegben, majd tegyük meleg helyre pihenni. (Azért ne a forró kályha mellé és ne is radiátor mellé tegyük). Fontos, hogy ne zárjuk le teljesen az edényt, csak lazán takarjuk le, hogy levegőhöz jusson.

A következő napokban figyelgessük szépen, ahogy apró buborékok jelennek meg a keverékben, ez az első jele annak, hogy a kovász „életre kel”. Ilyenkor kell elkezdeni az etetést: vegyük ki egy részét, és ugyanannyi friss lisztet és vizet adjunk hozzá. Ezt a folyamatot minden nap ismételjük, és hamarosan azt vesszük majd észre, hogy a kovász egyre jobban megemelkedik, levegős és kifejezetten savanykás illatú eleggyé válik.