Kovászkészítés lépésről lépésre – ez adja a házi kenyér lelkét

A kovászkészítés nem bonyolult folyamat, de türelmet és figyelmet igényel. Ha szeretnénk saját, élő kovászt készíteni kenyérhez vagy más péksüteményhez, van egy jó hírünk: mindössze lisztre, vízre és egy kis odafigyelésre van szükség. Sokan egy kicsi élőlény gondozásához hasonlítják a kovász életben tartását és növesztgetését, és van is ebben a meglátásban valami. Hiszen minden egyes nap foglalkozni kell vele. Etetni kell és ügyelni arra, hogy a körülmények az első naptól kezdve a legideálisabbak legyenek számára. Csakis így áll majd készen arra, hogy ízes, légies tésztákat, házi kovászos kenyeret varázsoljunk belőle.
Mi kell a kovászhoz?
A kovász alapját két egyszerű összetevő alkotja: liszt és víz. Ez nem tűnik nagyon bonyolultnak, és ez reményt adhat a kezdőknek is. Azonban jó, ha van kéznél valamilyen teljes kiőrlésű liszt is (például rozsliszt), mert ez egy kicsit még finomít is a dolgok alakulásán, ugyanis értékes mikroorganizmusokkal segíti az erjedést. Használhatunk kenyérlisztet is, mert ez meg erősebb glutént biztosít, így a kovász struktúrája is stabilabb lesz.
Fontos tipp: a víz legyen szobahőmérsékletű, és ha lehetséges, hagyjuk állni is egy kicsit, hogy a benne lévő klór mindenképp elillanjon.
Eszközök
Egy tiszta befőttesüveg vagy más átlátszó edény, egy kanál a keveréshez, valamint egy laza fedő vagy ruhadarab, ami szépen takarja, védi a portól vagy más szennyeződésektől szunnyadó kovászunkat, de nem zárja le hermetikusan az üveget.
Így építsük fel a kovászt
A kovászkészítés folyamata több napig tart, mivel a víz és a liszt találkozásánál élő mikroorganizmusok kezdenek dolgozni és ehhez idő kell. Az első nap keverünk össze egyenlő mennyiségű lisztet és vizet egy tiszta üvegben, majd tegyük meleg helyre pihenni. (Azért ne a forró kályha mellé és ne is radiátor mellé tegyük). Fontos, hogy ne zárjuk le teljesen az edényt, csak lazán takarjuk le, hogy levegőhöz jusson.
A következő napokban figyelgessük szépen, ahogy apró buborékok jelennek meg a keverékben, ez az első jele annak, hogy a kovász „életre kel”. Ilyenkor kell elkezdeni az etetést: vegyük ki egy részét, és ugyanannyi friss lisztet és vizet adjunk hozzá. Ezt a folyamatot minden nap ismételjük, és hamarosan azt vesszük majd észre, hogy a kovász egyre jobban megemelkedik, levegős és kifejezetten savanykás illatú eleggyé válik.
Ahogy telnek a napok, egyre több gondoskodást igényel: először elegendő egyszer naponta etetni, majd ahogy aktívabbá válik, akár napi kétszer is szükség lehet rá.
Mikortól használható?
Általában egy jól karbantartott, életerőssé nevelgetett kovásznak is jó pár nap kell ahhoz, hogy megfejlődje azt az állapotot, amikor már használhatjuk. Ez leginkább úgy ismerhető fel, ha etetés után jelentősen, látványosan megemelkedik, látszik rajta, hogy levegős, rugalmas szerkezetű, és enyhén savanykás illatot áraszt.
Ez az a pont, amikor kivehetünk belőle annyit, amennyire szükségünk van. Például a saját házi kenyerünk sütéséhez. A maradékot természetesen továbbra is életben tartjuk, etetjük, gondozzuk, hogy sokáig szolgálja konyhánkat.
Amennyiben nem tervezünk napi sütést, tegyük a kovászt hűtőbe. Ilyenkor a hűtő kicsit blokkolja a mikroorganizmusok aktivitását, így ritkábban kell etetni kovászunkat, elég például hetente egyszer megkínálni. Amikor legközelebb sütni szeretnénk, vegyük ki, frissítsük etetéssel, és hagyjuk új erőre kapni.