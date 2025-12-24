Kutatások szerint ez a karácsonyi rágcsa a bőrnek és az agynak is jót tesz

Nehéz lenne sokoldalúbb rágcsát találni a mandulánál. Fogyaszthatjuk nassolnivalóként, de készíthetünk belőle vajat, lisztet, tejet és még sok mást. Nem beszélve arról a számtalan egészségügyi előnyről, amelyet a mandula rendszeres fogyasztása esetén tapasztalhatunk.

Nyers, pörkölt, krém vagy liszt formájában: a mandula az ünnepi konyha egyik legsokoldalúbb alapanyaga

Fotó: PawelKacperek / Shutterstock

Szívvédő hatás

A mandula magas zsírtartalma az egyik szuperereje. Gazdag egyszeresen telítetlen zsírsavakban, amelyek segítenek fenntartani az egészséges koleszterinszintet és támogatják a szív egészségét. Az egyszeresen telítetlen zsírsavak csökkenthetik az LDL, vagyis a "rossz" koleszterin szintet, és növelhetik a HDL, azaz a "jó" koleszterin mennyiséget, ami csökkenti a szívbetegség és a stroke kockázatát. Emellett gazdag antioxidánsokban, mint az E-vitamin és a flavonoidok, amelyek elősegítik a sejtek megújulását és a szív- és érrendszer egészségét.

Súlykontroll

A mandula fehérje-, rost- és zsírtartalma hosszú időre jóllakat, így kevésbé vagyunk éhesek, és könnyebben tudjuk kontrollálni a súlyunkat. Egy 2025-ös tanulmányban vezető táplálkozási szakértők és orvosok áttekintették a mandulával kapcsolatos kutatásokat, és azt találták, hogy a rendszeres mandulafogyasztás segít a súly megtartásában és a fogyásban is. A kutatások szerint napi legalább 50 gramm mandula – ez nagyjából két kis marék – már segíthet a fogyásban.

Agyi működés

A mandula gazdag riboflavinban és L-karnitinban, olyan tápanyagokban, amelyek támogathatják az agy egészségét és csökkenthetik a kognitív hanyatlást. Egy 2024-es tanulmány kimutatta, hogy azok az idősebb felnőttek, akik rendszeresen nagyobb mennyiségű diót, például mandulát fogyasztottak (napi 11 grammnál többet), lényegesen kisebb eséllyel szenvedtek kognitív károsodástól.

Bélrendszer egészsége

A mandula nassolása pozitív hatással lehet a mikrobiomunka, ami viszont elősegíti a bélrendszer egészségét és megelőzheti az olyan bélbetegségeket, mint az IBS. A 2025-ös tanulmány több olyan kutatást is kiemelt, amelyek azt mutatták, hogy a mandula elősegíti a hasznos bélbaktériumok szaporodását.