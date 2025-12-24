Kutatások szerint ez a karácsonyi rágcsa a bőrnek és az agynak is jót tesz

Nehéz lenne sokoldalúbb rágcsát találni a mandulánál. Fogyaszthatjuk nassolnivalóként, de készíthetünk belőle vajat, lisztet, tejet és még sok mást. Nem beszélve arról a számtalan egészségügyi előnyről, amelyet a mandula rendszeres fogyasztása esetén tapasztalhatunk.
Szívvédő hatás
A mandula magas zsírtartalma az egyik szuperereje. Gazdag egyszeresen telítetlen zsírsavakban, amelyek segítenek fenntartani az egészséges koleszterinszintet és támogatják a szív egészségét. Az egyszeresen telítetlen zsírsavak csökkenthetik az LDL, vagyis a "rossz" koleszterin szintet, és növelhetik a HDL, azaz a "jó" koleszterin mennyiséget, ami csökkenti a szívbetegség és a stroke kockázatát. Emellett gazdag antioxidánsokban, mint az E-vitamin és a flavonoidok, amelyek elősegítik a sejtek megújulását és a szív- és érrendszer egészségét.
Súlykontroll
A mandula fehérje-, rost- és zsírtartalma hosszú időre jóllakat, így kevésbé vagyunk éhesek, és könnyebben tudjuk kontrollálni a súlyunkat. Egy 2025-ös tanulmányban vezető táplálkozási szakértők és orvosok áttekintették a mandulával kapcsolatos kutatásokat, és azt találták, hogy a rendszeres mandulafogyasztás segít a súly megtartásában és a fogyásban is. A kutatások szerint napi legalább 50 gramm mandula – ez nagyjából két kis marék – már segíthet a fogyásban.
Agyi működés
A mandula gazdag riboflavinban és L-karnitinban, olyan tápanyagokban, amelyek támogathatják az agy egészségét és csökkenthetik a kognitív hanyatlást. Egy 2024-es tanulmány kimutatta, hogy azok az idősebb felnőttek, akik rendszeresen nagyobb mennyiségű diót, például mandulát fogyasztottak (napi 11 grammnál többet), lényegesen kisebb eséllyel szenvedtek kognitív károsodástól.
Bélrendszer egészsége
A mandula nassolása pozitív hatással lehet a mikrobiomunka, ami viszont elősegíti a bélrendszer egészségét és megelőzheti az olyan bélbetegségeket, mint az IBS. A 2025-ös tanulmány több olyan kutatást is kiemelt, amelyek azt mutatták, hogy a mandula elősegíti a hasznos bélbaktériumok szaporodását.
Bőr egészsége
A mandula gazdag E-vitaminban, antioxidánsban, amely segít megvédeni a bőrt a szabad gyökök okozta károsodásoktól. Az egészséges zsírok táplálják a bőrt, hidratáltan tartják és megőrzik rugalmasságát. A kutatások szerint a mandula fogyasztása javíthatja a bőr egészségét, különösen csökkentheti a ráncokat és javíthatja a bőr tónusát.
Izomregeneráció
A mandula pozitív hatással van az edzés utáni izomregenerációra is. Egy nemrégiben végzett tanulmányban 26 egészséges felnőtt 30 percig futott lejtőn, ami izomkárosodást okozhat. A tesztelés előtti 8 héten át a csoport fele napi 2 marék mandulát evett, míg a másik fele ugyanannyi kalóriát perec formájában fogyasztott. A futás után a mandulacsoportnál kevesebb izomkárosodás mutatkozott, kevesebb fájdalmat éreztek, és nagyobb izomerőt tartottak fenn a pereccsoporthoz képest.
Rengeteg mandulasnack és -termék közül választhatunk a boltokban: nyers és pörkölt mandula, mandulaital, joghurt, mandulavaj és mandulaliszt. Bár mindegyik egészséges, a legnagyobb haszon érdekében érdemes a nyers, egész mandulát választani. A nyers mandula megőrzi a legtöbb tápanyagot, mert a pörkölés kissé csökkenti a vitamintartalmát.
Még jobb választás a csíráztatott mandula, ami még több előnnyel jár. A csíráztatáshoz a mandulát vízbe áztatják, ami könnyebben emészthetővé teszi, és növeli bizonyos tápanyagok, például az E-vitamin és az antioxidánsok mennyiségét. Ráadásul csökkenti a fitinsav szintjét is – ez egy olyan anyag, ami gátolhatja a tápanyagok felszívódását.
Mi a helyzet a mandulaitallal?
Sajnos, bár kiváló alternatíva a hagyományos tejjel szemben és jó választás a laktózt kerülők számára, a mandulaital táplálkozási szempontból gyengébb más mandulatermékekhez képest. A mandula a feldolgozás során elveszít néhány tápanyagot, így az egész mandulában jelen lévő rost, fehérje és egészséges zsírok jelentősen csökkennek a mandulaitalban.
Mibe tegyük a mandulát, hogy karácsonykor észrevétlenül többet együnk belőle?
- Mézes-fahéjas pörkölt mandula – egészségesebb ünnepi nass, ajándéknak is tökéletes
- Salátákba – gránátalmával, rukkolával, sült céklával igazi karácsonyi ízvilág
- Krémlevesek tetejére – pirított mandulaforgács tök- vagy zellerkrémleveshez
- Süteményekbe – bejgli, linzer, püspökkenyér vagy mandulalisztes piskóta formájában
- Sült almához, körtéhez – darálva vagy szeletelve, fűszerekkel
- Reggeli kásákba, granolába – hogy az ünnepi reggelek is táplálóbbak legyenek
- Mandulavajként – pirítósra, palacsintába, mézeskalács mellé
- Csokoládéval bevonva – házilag készítve kevesebb cukorral
- Sajttálon – aszalt gyümölcsök és érlelt sajtok mellett
- Panírozáshoz – darált mandulával ropogósabb, ünnepibb bundát kapunk