mandula

Kutatások szerint ez a karácsonyi rágcsa a bőrnek és az agynak is jót tesz

38 perce
Olvasási idő: 10 perc
Ropog, krémes, édeshez és sóshoz is passzol, és igazi jolly joker a konyhában. A mandula nemcsak finom, hanem szívvédő, bélbarát és még a bőrünkkel is jót tesz, ráadásul karácsonykor különösen könnyű belőle többet fogyasztani. Mutatjuk, miért érdemes, és hogyan csempésszük bele minél több fogásba az ünnepi időszakban.
Nehéz lenne sokoldalúbb rágcsát találni a mandulánál. Fogyaszthatjuk nassolnivalóként, de készíthetünk belőle vajat, lisztet, tejet és még sok mást. Nem beszélve arról a számtalan egészségügyi előnyről, amelyet a mandula rendszeres fogyasztása esetén tapasztalhatunk.

Nyers, pörkölt, krém vagy liszt formájában: a mandula az ünnepi konyha egyik legsokoldalúbb alapanyaga
Fotó: PawelKacperek / Shutterstock

Szívvédő hatás

A mandula magas zsírtartalma az egyik szuperereje. Gazdag egyszeresen telítetlen zsírsavakban, amelyek segítenek fenntartani az egészséges koleszterinszintet és támogatják a szív egészségét. Az egyszeresen telítetlen zsírsavak csökkenthetik az LDL, vagyis a "rossz" koleszterin szintet, és növelhetik a HDL, azaz a "jó" koleszterin mennyiséget, ami csökkenti a szívbetegség és a stroke kockázatát. Emellett gazdag antioxidánsokban, mint az E-vitamin és a flavonoidok, amelyek elősegítik a sejtek megújulását és a szív- és érrendszer egészségét.

Súlykontroll

A mandula fehérje-, rost- és zsírtartalma hosszú időre jóllakat, így kevésbé vagyunk éhesek, és könnyebben tudjuk kontrollálni a súlyunkat. Egy 2025-ös tanulmányban vezető táplálkozási szakértők és orvosok áttekintették a mandulával kapcsolatos kutatásokat, és azt találták, hogy a rendszeres mandulafogyasztás segít a súly megtartásában és a fogyásban is. A kutatások szerint napi legalább 50 gramm mandula – ez nagyjából két kis marék – már segíthet a fogyásban.

Agyi működés

A mandula gazdag riboflavinban és L-karnitinban, olyan tápanyagokban, amelyek támogathatják az agy egészségét és csökkenthetik a kognitív hanyatlást. Egy 2024-es tanulmány kimutatta, hogy azok az idősebb felnőttek, akik rendszeresen nagyobb mennyiségű diót, például mandulát fogyasztottak (napi 11 grammnál többet), lényegesen kisebb eséllyel szenvedtek kognitív károsodástól.

Bélrendszer egészsége

A mandula nassolása pozitív hatással lehet a mikrobiomunka, ami viszont elősegíti a bélrendszer egészségét és megelőzheti az olyan bélbetegségeket, mint az IBS. A 2025-ös tanulmány több olyan kutatást is kiemelt, amelyek azt mutatták, hogy a mandula elősegíti a hasznos bélbaktériumok szaporodását.

Bőr egészsége

A mandula gazdag E-vitaminban, antioxidánsban, amely segít megvédeni a bőrt a szabad gyökök okozta károsodásoktól. Az egészséges zsírok táplálják a bőrt, hidratáltan tartják és megőrzik rugalmasságát. A kutatások szerint a mandula fogyasztása javíthatja a bőr egészségét, különösen csökkentheti a ráncokat és javíthatja a bőr tónusát.

Izomregeneráció

A mandula pozitív hatással van az edzés utáni izomregenerációra is. Egy nemrégiben végzett tanulmányban 26 egészséges felnőtt 30 percig futott lejtőn, ami izomkárosodást okozhat. A tesztelés előtti 8 héten át a csoport fele napi 2 marék mandulát evett, míg a másik fele ugyanannyi kalóriát perec formájában fogyasztott. A futás után a mandulacsoportnál kevesebb izomkárosodás mutatkozott, kevesebb fájdalmat éreztek, és nagyobb izomerőt tartottak fenn a pereccsoporthoz képest.

Rengeteg mandulasnack és -termék közül választhatunk a boltokban: nyers és pörkölt mandula, mandulaital, joghurt, mandulavaj és mandulaliszt. Bár mindegyik egészséges, a legnagyobb haszon érdekében érdemes a nyers, egész mandulát választani. A nyers mandula megőrzi a legtöbb tápanyagot, mert a pörkölés kissé csökkenti a vitamintartalmát.

Még jobb választás a csíráztatott mandula, ami még több előnnyel jár. A csíráztatáshoz a mandulát vízbe áztatják, ami könnyebben emészthetővé teszi, és növeli bizonyos tápanyagok, például az E-vitamin és az antioxidánsok mennyiségét. Ráadásul csökkenti a fitinsav szintjét is – ez egy olyan anyag, ami gátolhatja a tápanyagok felszívódását.

Kicsi, de igazi tápanyagbomba a mandula, amely többek között segíti az emésztést és fogyasztása rengeteg egészségügyi előnnyel jár, karácsonykor is érdemes belőle minél többet fogyasztani
Fotó: reddish / Shutterstock

Mi a helyzet a mandulaitallal?

Sajnos, bár kiváló alternatíva a hagyományos tejjel szemben és jó választás a laktózt kerülők számára, a mandulaital táplálkozási szempontból gyengébb más mandulatermékekhez képest. A mandula a feldolgozás során elveszít néhány tápanyagot, így az egész mandulában jelen lévő rost, fehérje és egészséges zsírok jelentősen csökkennek a mandulaitalban.

Mibe tegyük a mandulát, hogy karácsonykor észrevétlenül többet együnk belőle?

  • Mézes-fahéjas pörkölt mandula – egészségesebb ünnepi nass, ajándéknak is tökéletes
  • Salátákba – gránátalmával, rukkolával, sült céklával igazi karácsonyi ízvilág
  • Krémlevesek tetejére – pirított mandulaforgács tök- vagy zellerkrémleveshez
  • Süteményekbe – bejgli, linzer, püspökkenyér vagy mandulalisztes piskóta formájában
  • Sült almához, körtéhez – darálva vagy szeletelve, fűszerekkel
  • Reggeli kásákba, granolába – hogy az ünnepi reggelek is táplálóbbak legyenek
  • Mandulavajként – pirítósra, palacsintába, mézeskalács mellé
  • Csokoládéval bevonva – házilag készítve kevesebb cukorral
  • Sajttálon – aszalt gyümölcsök és érlelt sajtok mellett
  • Panírozáshoz – darált mandulával ropogósabb, ünnepibb bundát kapunk

Forrás

 

