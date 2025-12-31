Hogy fő meg gyorsabban, hogy nem puffaszt? Mindent a lencsefőzésről

Kevés alapanyag kötődik annyira az újévi hagyományokhoz, mint a lencse. Apró szemű hüvelyes, mégis komoly jelentőséggel bír: tápláló, olcsó, sokoldalú, és egy kis odafigyeléssel könnyen emészthető is. Nem véletlen, hogy január elején szinte minden magyar konyhában előkerül, de ahhoz, hogy valóban öröm legyen az asztalon, érdemes tudni, hogyan bánjunk vele.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Miért eszünk lencsét újévkor?

A néphagyomány szerint az újév első napján elfogyasztott lencse pénzt, bőséget hoz a házhoz. A magyarázat egyszerű és szemléletes: az apró, lapos lencseszemek az érméket jelképezik, így minél többet eszünk belőlük, annál több anyagi szerencsére számíthatunk az új esztendőben. Ezzel szemben a baromfihús kerülendő, mert a szárnyas „elkaparja a szerencsét”. A lencse tehát nemcsak babona, hanem évszázados gasztronómiai hagyomány része.

Hogyan fő meg a lencse a lehető leggyorsabban?

A lencse a hüvelyesek között kifejezetten gyorsan elkészül, de néhány trükkel még tovább rövidíthető a főzési idő. A legfontosabb: válogassuk át, majd alaposan mossuk meg. Az apróbb szemű barna vagy vörös lencse akár áztatás nélkül is megfő 25–30 perc alatt. Ha mégis időt szeretnénk spórolni, 1–2 órás áztatás sokat segít. Főzéskor mindig hideg vízben tegyük fel, és csak a vége felé sózzuk, mert a só lassítja a puhulást. Kuktában 10–15 perc is elég lehet.

Mitől puffaszt, és hogyan előzzük meg?

A lencse puffasztó hatását az összetett szénhidrátok okozzák, amelyek lebontásához a szervezetnek idő kell. Az áztatás itt is kulcsfontosságú: az áztatóvizet mindig öntsük le, és friss vízben főzzük tovább. Segíthetnek az emésztést támogató fűszerek is, mint a babérlevél, a kömény, a majoránna vagy egy gerezd fokhagyma. A főzővizet nem érdemes sűríteni az elején, inkább a végén habarjunk vagy rántsunk.

Fotó: BearFotos / Shutterstock

Hagyományos lencsefőzelék recept

Hozzávalók:

25 dkg lencse

1 db babérlevél

1 kis fej vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1 evőkanál liszt

1 evőkanál olaj vagy zsír

1 teáskanál pirospaprika

só

bors

1 teáskanál ecet vagy mustár

Elkészítés: