Tippek, praktikák: így lesz tökéletes a szilveszteri malacsült

A szilvesztert lencse és sertésételek fogyasztásával ünnepeljük. Ezek a fogások szerencsét, gazdagságot, bőséget szimbolizálnak. Bizonyos magyarázatok szerint a malac azért vált az újév állatává, mert orrával előre túr, azaz a jövőbe mutat, és még a szerencsét is kifordítja a földből. A magyarok virsli és sült formájában fogyasztanak sertést az év utolsó napján. A malacsült igazán finom, tartalmas és látványos étel, aminek az elkészítése egyáltalán nem bonyolult. Persze ahhoz, hogy a bőre roppanósra süljön, a húsa pedig omlós maradjon, szükség van néhány alapszabály betartására és egy kis türelemre.

A malacsült akkor jó, ha a bőre ropog, és a húsa omlós marad

Fotó: Shutterstock

1. Minőségi hús

A jó malacsülthöz alapfeltétel, hogy friss, megbízható forrásból származó malachúst válasszon. A csontos karaj az egyik legjobb választás, mert sütés közben kevésbé szárad ki. Olyan húst vásároljon, amelynek a bőre alatt legalább 1–1,5 centi szalonnás réteg van – ez adja majd a szaftosságot és a ropogós bőrt.

Fagyasztott húsból ne dolgozzon: a bőr sosem lesz igazán roppanós!

2. Előkészítés: a ropogós bőr kulcsa

A bőr felületéről alaposan kaparja le az esetleges szőrszálakat, majd mossa le a húst meleg vízzel és törölje teljesen szárazra. A bőrt ujjnyi szélességben egy éles késsel 1–2 mm mélyen be kell irdalni. Profi séfek trükkje, hogy a karajt rövid időre forrásban lévő vízbe mártják bőrrel lefelé, így az irdalás sokkal könnyebb lesz, és a bőr szebben sül majd.

3. Pácolja be a húst a malacsülthöz!

A fiatal malac húsa önmagában is ízes, ezért nem érdemes túlfűszerezni. A klasszikus só–bors–kömény–majoránna vonal tökéletes választás. Száraz pácnál csak a húsos részt dörzsölje be, a bőrt hagyja szabadon. A hús mellé tehetünk fokhagymát, vöröshagymát is. Ha van időnk, akkor pihentessük a húst 1–2 napig a hűtőben, de ha nincs, akkor a pár óra pihentetés is jót tesz a húsnak.

A malacsültet nem kell túlfűszerezni, de só, bors, fokhagyma mindenképpen szükséges a sülthöz

Fotó: Shutterstock

4. Malac sütése

A malachús sütését magas hőfokon (220–230 °C) kezdje el, hogy a hús kérget kapjon, majd 15-20 perc múlva vegye vissza 180-190 fokra a hőmérsékletet, és lefedve süsse tovább legalább 1,5 órán át. Ha igazán szaftos eredményt szeretne, válassza az alacsony hőfokos módszert: 120–130 °C-on 4-4,5 órán át sütve a hús szinte szétomlik.