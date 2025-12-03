A mandula árnyoldala: olyan veszélyeket rejt, melyekről kevesen tudnak

A mandula értékes és nagyon is kedvelt élelmiszerünk, amely vitaminokban, ásványi anyagokban és egészséges zsírokban gazdag, ráadásul karácsonykor jóval többet is fogysztunk belőle, ugyanis számos ünnepi sütemény fontos alapanyaga. Ugyanakkor tudatos fogyasztás nélkül könnyen lehet, hogy kellemetlen vagy akár kockázatos következményekkel szembesülünk. A mértékletesség, a minőség és a helyes tárolás egyszerű, de hatékony eszközök ahhoz, hogy a mandula valóban értékes kiegészítője legyen az étrendünknek és még véletlenül se váljon csapdává.

A mandula egészséges, de ha túl sokat eszünk belőle, emésztési gondokat, súlygyarapodást vagy akár vesekőkockázatot is okozhat

Fotó: EvgenyZinoviev / Shutterstock

Miért nem mindegy, mennyi mandulát eszünk?

A mandula finom, eteti magát, és ropogtatása még időtöltésnek se utolsó, de persze a jóból is megárt a sok. Hiába kedveljük olyan sokan, és hiába egészséges nassolnivaló alapvetően, ez a csemege sem ártalmatlan. De nézzük először a jó oldalát: kiemelkedően magas E-vitamin-, magnézium- és rosttartalma miatt értékes tápanyagforrásunk, és ezt nem lehet elvitatni a mandulától. Ám ha túlzásba visszük a fogyasztását, az kellemetlen tünetekhez, sőt hosszú távon egészségügyi kockázatokhoz is vezethet.

Emésztési panaszok és súlygyarapodás

A mandula rostban rendkívül gazdag alapanyag, ami kis mennyiségben előnyös az emésztésnek, de ha valaki hirtelen túl sokat eszik belőle, akkor puffadás, hasi görcsök vagy túlzott bélgáz képződés az ára. A magok zsírtartalma jelentős, így rendszeres és nagy mennyiségű fogyasztása könnyen súlygyarapodáshoz vezethet. Egy maréknyi mandula nem árt, sőt ideális, de azért oda kell figyelni a napi „energiamérlegre”, különösen, ha más magas kalóriatartalmú ételt is fogyasztunk mellette. Hiszen bizonyos esetekben egy marék mandula mégiscsak sok lehet.

Vesekő és ásványi anyagok felszívódása

A mandula oxalátokat is tartalmaz, amelyek egyes embereknél hozzájárulhatnak a vesekő kialakulásához. Ha tudjuk magunkról, hogy erre hajlamunk van, minimalizáljuk a mandulabevitelt, és figyeljünk a mandulaevés közbeni vízfogyasztásra. Érdemes tisztában lenni azzal is, hogy kalciumbevitellel segíthetünk ezen a problémán, kalcium jelenlétében ugyanis az oxalátok kevésbé szívódnak fel. A mandula fitinsavat is tartalmaz, ez a molekula sok egyéb mellett megköti a vasat és a cinket, így azok kisebb mértékben lesznek csak hasznosíthatók a szervezet számára.