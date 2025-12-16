Ettől a lépéstől lesz kivételesen puha és omlós a hús a római tálban

A római tál – más néven cseréptál vagy Römertopf – évtizedek óta töretlen népszerűséget élvez a konyhákban, nem véletlenül. Porózus agyagból készült a tál, így lassú, egyenletes módon adja át a hőt. Ettől lesz benne annyira puha, szaftos, aromás minden étek. Ezt a pompás eredményt egyetlen más edénnyel sem tudjuk elérni. Ahhoz azonban, hogy a kedvenc ételeinket előállító eszközünk valóban hosszú éveken át szolgáljon minket, érdemes odafigyelni a helyes használatra és a kíméletes tisztítására is.

A római tál porózus agyagból készül, így lassan, egyenletesen főzi át az ételeket, garantálva a szaftos, aromás végeredményt

Fotó: witaker / Shutterstock

A római tál helyes használata

A római tál egyik legfontosabb sajátossága, hogy használat előtt be kell áztatni. Ez nem csupán szokás vagy formaság: a tál porózus anyaga így tud megfelelő mennyiségű vizet szívni magába. Ez a víz szabadul aztán fel gőzként. Ez a titka, a szíve-lelke ennek a tálnak. Ennek a lépésnek köszönhető a húsok kivételes puhasága, a zöldségek intenzív íze és az is, hogy minimális zsiradékhasználat mellett is fantasztikusak lesznek benne az ételek.

Az áztatáshoz elegendő 20–30 perc ugyan, de még jobb, ha a használat előtti éjjel vízben tartjuk az edényt, így még véletlenül se fordulhat elő, hogy nem adtunk elég időt a teljes áztatásra.

Sütés római tálban

Nagyon fontos, hogy a megtöltött római tálat mindig, kizárólag hideg sütőbe szabad csak behelyezni, mert a hirtelen hőmérséklet-változás megrepesztheti az agyagot. A sütőt fokozatosan hevítve érjük el a kívánt hőfokot. Ez azért jelentős tanács, mert ez a módszer nemcsak kíméli az edényt, hanem az étel textúráját is javítja.

Soha ne tegyük a római tálat közvetlen hőforrásra, például gázlángra vagy bekapcsolt indukciós lapra.

Így tisztítsuk

A sütés befejezése után fontos, hogy a tál magától hűljön ki. Amíg forró, még véletlenül se öntsünk bele hideg vizet, mert akkor a tál megrepedhet. A tisztítás során kerüljük a mosogatógépet és az erős vegyszereket.

A római tál legjobb barátja a meleg víz és egy puha szivacs. Ha makacs szennyeződés marad benne, áztassuk be újra, vagy használjunk egy kevés szódabikarbónát, amely kíméletesen tisztítja, de nem károsítja az agyagot, valamint nem marad utána illatanyag se, mintha vegyszert, mosogatószert használnánk. Azokat természetesen kerüljük!