Sűrű vaníliasodó, levegős tojáshab – így lesz tökéletes a madártej

A madártej készítése igazi kihívás tud lenni, pedig csak két dolgot kell elkészítenünk: egy sűrű vaníliasodót és egy levegős tojáshabot. Mégis, sokunknak okozott már fejfájást ez az egyszerűnek tűnő desszert. De ne aggódjunk, van megoldás!

Egyszerűnek tűnik, mégis sokak mumusdesszertje a madártej. Pedig ha ismerjük a trükköket, garantáltan sikerül – akár a karácsonyi asztalra is

A vaníliasodó titka

Kezdő háziasszonyok és kísérletezni kevésbé merők pudingporból is készíthetik, de a bátrabban vágjanak nyugodtan bele a selymes vaníliasodó elkészítésébe. A titok: tojás, megfelelő hőmérséklet és egy kevés tejszín. Először is fontos, hogy a langyos tejes keverékkel öntsük fel a tojásokat, ne fordítva – így elkerülhetjük, hogy a tojás kicsapódjon. Ha van hőmérőnk, most érdemes bevetni és figyelni, hogy a sodót ne melegítsük 84 foknál melegebbre. Ha túlfőzzük, becsomósodik. Folyamatosan keverjük szilikon spatulával, hogy az edény alján se tapadjon le semmi, és minden rész egyenletesen melegedjen.

Figyeljünk arra is, hogy ha villany- vagy indukciós tűzhelyünk van, elzárás után azonnal vegyük le az edényt a lapról, mert a maradék hő is tovább főzi a krémet. A kész vaníliasodót pedig mindig szűrjük át egy finom szűrőn – így lesz igazán sima, selymes. Ízesítésnek mehet hozzá egy vaníliarúd kikapart magja. Hagyjuk, hogy a krém teljesen kihűljön, akár egy nappal előbb is elkészíthetjük.

A tojáshab, ami nem esik össze

A klasszikus főzős módszer helyett kipróbálhatjuk a sütős technikát! Ez sokkal megbízhatóbb, és nem kell aggódnunk, hogy a hab összeesik. A sütő aljába tegyünk egy tűzálló edényt forró vízzel – ez a vízfürdő segít majd abban, hogy a hab gyengéden süljön és gőzölödjön, ne száradjon ki.

Ezzel a technikával egyszerre több, szép formájú habot készíthetünk, nem baj, ha a tetejük kicsit megbarnul. Ha egyforma habokat szeretnénk, használjunk pogácsaszaggatót: először a széleit kenjük ki, mintha egy kis krátert formáznánk, aztán töltsük ki habbal. Nem kell kiolajozni, szépen lejön a formáról. De formázhatjuk szabadkézzel is, kanállal kupacokat készítve.

A habok mérete rajtunk múlik: készíthetünk egy nagy "tortát", kis egyszemélyes adagokat vagy sok aprót. Karácsonykor akár fenyőfa alakú formát is használhatunk. A kisebb habokat 3-4 percig, a nagyobbakat akár 10 percig süssük 160 fokon. Akkor jó, ha kissé megdagadtak, a tetejük elkezd barnulni, és finoman megérintve már nem ragadnak.