Így lesz mennyeien omlós a vaníliás kifli

Vannak sütemények, amik nélkül nincs karácsony, és a vaníliás kifli biztosan rajta van ezen a listán. Nagyon dühítő tud lenni, amikor minden igyekezetünk ellenére ez a karácsonyi kedvenc nem lesz puha és omlós, hanem kemény és száraz. Van néhány alapszabály, amit ha betartunk, garantáltan olyan kiflink lesz, amilyennek lennie kell. Nézzük, mik ezek!
1. A vaj a kulcs a vaníliás kiflinél
A vaníliás kifli omlósságának titka a magas vajtartalom. Az ideális arány: 100 g lisztre kb. 60-80 g vaj. Minél több a vaj, annál omlósabb a kifli. Fontos: a vajnak hidegnek kell lennie! Ha túl puha vagy olvadt, a tészta ragadós lesz, és a kifli nem lesz omlós. A legjobb, ha a vajat közvetlenül a hűtőből vesszük ki, és gyorsan bedolgozzuk a tésztába. Néhány recept még azt is javasolja, hogy a lisztet is hűtsük le előtte, ez segít, hogy a vaj ne melegedjen fel túl gyorsan.
2. Ne gyúrjuk túl a tésztát!
Ez az egyik leggyakoribb hiba. Minél többet gyúrjuk a tésztát, annál több glutén képződik, és annál keményebb lesz a kifli. Az ideális az, ha csak annyi ideig gyúrjuk, amíg a tészta összeáll, ne dolgozzuk tovább! Ha túl száraznak tűnik, adjunk hozzá egy kis tejszínt vagy tojássárgáját, de ne gyúrjuk tovább. A tészta lehet kissé morzsalékos, ez normális, és jó jel!
3. Pihentetés a hűtőben – kötelező!
A vaníliás kifli tésztáját mindig pihentessük legalább 30-60 percig a hűtőben, mielőtt formázzuk. A pihentetés alatt a vaj megszilárdul, a glutén ellazul, és az aprósüti tésztája könnyebben formázható lesz. Ráadásul a hideg tésztából készült kifli omlósabb lesz, mert a vaj nem olvad meg túl gyorsan sütés közben. Ha van időnk, akár egy éjszakára is hűtőben hagyhatjuk, ez csak jót tesz a tésztának!
4. Dió vagy mandula? Mindkettő működik!
A hagyományos vaníliás kifli darált dióval készül, de a mandula is tökéletes választás , sőt, sokan azt mondják, hogy a mandulás verzió még omlósabb. A dió vagy mandula nemcsak ízt ad, hanem zsírtartalma miatt is hozzájárul az omlóssághoz. Fontos, hogy frissen daráljuk le (vagy vegyünk frissen daráltat), mert az öreg, avas dió elronthatja az ízt.
5. Süssük alacsony hőmérsékleten!
A vaníliás kifli titka, hogy alacsony hőmérsékleten, lassan sül. Az ideális sütési hőmérséklet 150-160°C, és a sütési idő kb. 12-15 perc. A kifli akkor jó, ha alig barnul – maradjon világos, vajszínű! Ha túl magas hőmérsékleten sütjük, kívül megbarnul, belül pedig kemény lesz. A tökéletes vaníliás kifli puha, omlós és szinte fehér.
Extra tipp: a porcukrozás
A vaníliás kiflit mindig melegen porcukrozzuk! Amikor kivesszük a sütőből, még forrón forgassuk meg vaníliás porcukorban! Hagyjuk kihűlni, majd porcukrozzuk még egyszer. Így lesz igazán vaníliás és szép fehér a kifli.