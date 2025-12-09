Így lesz mennyeien omlós a vaníliás kifli

Vannak sütemények, amik nélkül nincs karácsony, és a vaníliás kifli biztosan rajta van ezen a listán. Nagyon dühítő tud lenni, amikor minden igyekezetünk ellenére ez a karácsonyi kedvenc nem lesz puha és omlós, hanem kemény és száraz. Van néhány alapszabály, amit ha betartunk, garantáltan olyan kiflink lesz, amilyennek lennie kell. Nézzük, mik ezek!

A vaníliás kifli omlósságának titka a hideg vaj és a gyors tésztakezelés – így lesz könnyű és puha minden darab

Fotó: Mindmegette

1. A vaj a kulcs a vaníliás kiflinél

A vaníliás kifli omlósságának titka a magas vajtartalom. Az ideális arány: 100 g lisztre kb. 60-80 g vaj. Minél több a vaj, annál omlósabb a kifli. Fontos: a vajnak hidegnek kell lennie! Ha túl puha vagy olvadt, a tészta ragadós lesz, és a kifli nem lesz omlós. A legjobb, ha a vajat közvetlenül a hűtőből vesszük ki, és gyorsan bedolgozzuk a tésztába. Néhány recept még azt is javasolja, hogy a lisztet is hűtsük le előtte, ez segít, hogy a vaj ne melegedjen fel túl gyorsan.

2. Ne gyúrjuk túl a tésztát!

Ez az egyik leggyakoribb hiba. Minél többet gyúrjuk a tésztát, annál több glutén képződik, és annál keményebb lesz a kifli. Az ideális az, ha csak annyi ideig gyúrjuk, amíg a tészta összeáll, ne dolgozzuk tovább! Ha túl száraznak tűnik, adjunk hozzá egy kis tejszínt vagy tojássárgáját, de ne gyúrjuk tovább. A tészta lehet kissé morzsalékos, ez normális, és jó jel!

3. Pihentetés a hűtőben – kötelező!

A vaníliás kifli tésztáját mindig pihentessük legalább 30-60 percig a hűtőben, mielőtt formázzuk. A pihentetés alatt a vaj megszilárdul, a glutén ellazul, és az aprósüti tésztája könnyebben formázható lesz. Ráadásul a hideg tésztából készült kifli omlósabb lesz, mert a vaj nem olvad meg túl gyorsan sütés közben. Ha van időnk, akár egy éjszakára is hűtőben hagyhatjuk, ez csak jót tesz a tésztának!

4. Dió vagy mandula? Mindkettő működik!

A hagyományos vaníliás kifli darált dióval készül, de a mandula is tökéletes választás , sőt, sokan azt mondják, hogy a mandulás verzió még omlósabb. A dió vagy mandula nemcsak ízt ad, hanem zsírtartalma miatt is hozzájárul az omlóssághoz. Fontos, hogy frissen daráljuk le (vagy vegyünk frissen daráltat), mert az öreg, avas dió elronthatja az ízt.