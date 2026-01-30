A barna rizst másképp kell főzni, mint a fehéret - így lesz tökéletes

A barna rizs egészséges, rostban gazdag, értékes táplálék, de másképp kell bánni vele, mint a fehér rizzsel. Mégis sokan elkövetik azt a hibát, hogy a barna rizst ugyanúgy készítenék, mint fehér társát, az eredmény pedig csalódást okoz. Hiszen a barna rizs nem adja olyan könnyen magát. Idő, türelem kell ahhoz, hogy megpuhuljon. Mutatjuk, milyen trükkök segítenek, hogy minden alkalommal tökéletes barna rizst tegyünk az asztalra.

A barna rizs több időt és vizet igényel, de a végeredmény ízben és tápanyagban is kárpótol

Fotó: 123.rf

1. Áztatás és előkészítés

A barna rizs-fehér rizs elkészítési módszerei között ez a legfontosabb különbség. A barna rizs főzését ugyanis - a szükséges mosást követően - mindig azzal folytatjuk, hogy 30–60 percig hideg vízbe áztatjuk. Ez segít felpuhítani a külső héjat, és lerövidíti a főzési időt. A fehér rizsnél ezt a lépést nem szoktuk alkalmazni, de a barna rizsnél hangsúlyozottan ajánlott, mert így a szemek egyenletesen puhulnak, és kevésbé ragadnak össze. Akadnak azért, akik ellenzik az áztatást, mert attól tartanak, hogy az áztatással nagyon sok értékes tápanyag vész oda, de ez felesleges aggodalom. A víz a külső, extra kemény héjat puhítja meg, és ezzel értékes főzési időt nyerünk.

2. A víz - rizs arány kulcskérdés

A barna rizs főzéséhez több vízre van szükség, - nem is kevéssel, - mint a fehér rizsnél. A helyes arány az, ha 1 rész rizshez 2–2,5 rész vizet használunk. Ez a bőséges folyadékmennyiség biztosítja, hogy a rizs garantáltan megpuhuljon. A fehér rizsnél elegendő a 1:1,5–2 arány, így ha ezt szoktuk meg, de átállnánk a barna rizsre, figyeljünk oda a helyes arányra.

3. Lassú főzés és fedő – a barna rizsnél is kötelező

A barna rizst lassú tűzön, fedő alatt főzzük, így elegendő időt adunk ahhoz, hogy a szemek magukba szívják a vizet. A főzés ideje 35–45 perc, utána még 10 percig pároljuk a fedő alatt. A fehér rizsnek elegendő 10-15 perc aktív (de lassú) főzés, majd fedő alatt még további 5-10 percig hagyjuk dolgozni a hőt. Ám, ahogy a fehér rizst se, a barna rizst se keverjük főzés közben, nehogy összetörjük a szép szemeket.

4. Olajozzuk meg!

Ha a barna rizst szeretnénk még ízletesebbé tenni, a só mellett adhatunk a főzővízhez egy kis olajat vagy vajat. Ez nemcsak finomabb ízt biztosít, de a pergősebb hatás elérését is segíti. Nem kell megijedni az olajtól, nem fogja elrontani a barna rizst. Ellenben a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fehér rizsnél olajra, vajra egyáltalán nincs szükség.