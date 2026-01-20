A falusi kamrák kincse: abált szalonna, ahogy régen készítették

A magyar konyha klasszikus étke, az abált szalonna az a speciális fogás, amit sokan csak a disznótorok idejéhez kötnek, pedig más időszakban, akár otthon is egyszerűen elkészíthetjük. Ez a meglepően finom, fűszeres, vajpuhára főtt szalonna remek választás, ha valami sósra, laktatóra vágyunk, de nincs kedvünk nagy főzésbe belekapni. Az abált szalonna ugyanis sokáig eláll a hűtőben és tartalmas táplálék - elég néhány hajszálvékony szelet ahhoz, hogy kibélelje a gyomrunkat. Friss kenyérrel az igazi, de ha vigyázunk az alakunkra, akkor a kenyér lehet akár teljes kiőrlésű is, és természetesen nem maradhat el a hatalmas adag üde zöldféle se a szalonna mellől. Így akár egy könnyű vacsorának is megfelel, hiszen ha valóban mértékkel, okosan fogyasztjuk, akár az egészséges étrendbe is beilleszthető.

Vajpuhára főtt abált szalonna friss kenyérrel és ropogós zöldségekkel – egyszerű, mégis időtlen magyar íz

Mi is az az abált – vagy más néven „kövesztett” szalonna?

Az abált szalonna végtelenül egyszerű táplálék, nem véletlenül volt a régi idők egyik kedvelt fogása. Tulajdonképpen nem más, mint sertésszalonna, amit fűszeres vízben nagyon gyengéd eljárással puhára főznek. A lassú főzés során a szalonna omlós, szinte már krémes állagú lesz, a nagy mennyiségű fokhagymának, sónak, borsnak, fűszerpaprikának köszönhetően mégis igen markáns ízű. Ez a kettősség teszi meghökkentően izgalmassá az abált szalonnát.

Magyarországon régóta kedvelt falusi étel, a hétköznapi ízek mellé jól jött valami, ami kicsit más, kicsit több, mint a füstölt szalonna. A háziasszonyok szerették, mert a sütéssel se kellett aktuálisan fáradni, a reggeli nagy munkák mellett is, meg a fáradt estéken is volt mihez nyúlni. Ma ezek a szempontok talán kevéssé számítanak, de ha szeretnénk kipróbálni egy igazán autentikus régi ízt, akkor azt most, akár ma is megtehetjük. Mutatjuk hogyan készíthetjük el!

Abált szalonna

Hozzávalók

1 kg tokaszalonna – ha lehet válasszunk kicsit húsosabb részt.

3–4 gerezd fokhagyma – ez ízlés szerint, de jó ha tudjuk, hogy az abált szalonna nagyon is szereti a fokhagymát.

Só és bors – egyiket se kell sajnálni, de ha fontos az egészséges táplálkozás, akkor a sóval bánjunk óvatosan.

Babérlevél – ez csupán az extra illat miatt kell, de azért ad egy leheletnyi, pikáns ízt is a szalonnának.

Fűszerpaprika – a jellegzetes magyaros ízért.

Víz – annyi, amennyi ellepi a szalonnát.

Elkészítése

Tisztítsuk meg, vágjuk körülbelül félkilós darabokra a szalonnát, lehet akár még kisebbekre is, hiszen nem készítünk extra mennyiséget. Rakjuk a darabot vagy darabokat egy nagyobb lábasba, és öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi. Fűszerezzük a főzővizet fokhagymával, babérlevéllel, sóval és egész borssal. Ezek együttese adja majd a jellegzetes abált szalonna ízt. Gyöngyöző vízben, közepes lángon főzzük a szalonnát addig, amíg teljesen megpuhul – ez általában 45–60 percet vesz igénybe. Ám fontos, hogy a víz tényleg éppencsak gyöngyözzön! Amikor ez megtörtént, vegyük ki, csepegtessük le a főtt szalonnát. Amíg még meleg, dörzsöljük be friss fokhagymával és hintsük meg bőségesen őrölt pirospaprikával. Hűtsük le teljesen, majd betakargatva tegyük a hűtőbe pihenni, hogy az ízeknek legyen ideje jól összeérni.

Extra tipp: főzés hűlés után pár milliméter mélyen vagdossuk be a szalonnát, vagyis kicsit kockázzuk fel a tetejét, így a fokhagyma meg a paprika mélyebben is tud dolgozni – még intenzívebb lesz az ízhatás.