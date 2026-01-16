A legtöbben rosszul tisztítják a konyhai páraelszívót: így távolítható el a makacs zsír

A konyhai páraelszívó az egyik legnagyobb igénybevételnek kitett háztartási eszköz. Főzés közben nemcsak gőzt és szagokat szív magába, hanem zsíros szennyeződéseket is, amelyek idővel vastag, ragadós réteget képeznek a felületén és a szűrőkön. Ez nemcsak esztétikai probléma: az elhanyagolt páraelszívó hatásfoka is jelentősen romlik. Szerencsére néhány bevált módszerrel a makacs zsír is eltávolítható.

A páraelszívó zsírszűrőjén idővel vastag, ragadós lerakódás alakulhat ki, amelyet érdemes rendszeresen eltávolítani

Fotó: Kalabi Yau / Shutterstock

Miért ilyen nehéz a páraelszívó tisztítása?

A páraelszívóra lerakódó zsír különösen ellenálló, mivel a főzés során felmelegszik, majd kihűléskor megszilárdul. Idővel por és egyéb szennyeződések tapadnak hozzá, így egy kemény, nehezen oldható réteg alakul ki. Ha ezt hónapokig nem távolítják el, a hagyományos törlés már nem elegendő.

Az előkészítés fontossága

Tisztítás előtt minden esetben áramtalanítani kell a készüléket. A levehető alkatrészeket – különösen a fém zsírszűrőt – érdemes külön kezelni, mert ezek tisztítása eltér a burkolatétól. A külső felületeknél fontos figyelembe venni az anyagot: a rozsdamentes acél például érzékeny lehet a durva dörzsölésre.

Sütőporos „gőzfürdő” a szűrőknek

Kevesen gondolnák, de a sütőpor az egyik leghatékonyabb zsíroldó segítőtárs lehet a páraelszívó tisztításánál. A fém zsírszűrőt egy nagyobb tepsibe vagy hőálló tálba kell helyezni, majd bőségesen megszórni sütőporral. Ezután forrásban lévő vizet kell ráönteni, hogy teljesen ellepje. A pezsgő reakció fellazítja a régi, rászáradt zsírt, amely 20–30 perc elteltével szinte magától leválik. Egy puha kefével vagy szivaccsal könnyedén eltávolíthatók a maradék szennyeződések, az eredmény pedig meglepően tiszta felület lesz.

Mosogatógép-tabletta a makacs zsír ellen

A mosogatógép-tabletta nemcsak edényekhez, hanem erősen zsíros felületekhez is kiváló megoldás. Egy hőálló edényben forró vízben feloldva rendkívül hatékony zsíroldó oldat készíthető belőle. Ebben a keverékben a páraelszívó fém szűrői könnyedén megtisztíthatók, de akár a külső burkolat áttörlésére is alkalmas, kellő óvatossággal. Fontos, hogy gumikesztyű használata javasolt, és a felületet a tisztítás végén tiszta vízzel le kell öblíteni, hogy ne maradjanak vegyszermaradványok.