csirkemell

Csirkemellből is készülhet változatos étel – diétás fogások januárra

1 órája
A csirkemell az egyik legnépszerűbb diétás alapanyag januárban, mégis sokan unalmasnak tartják. Pedig megfelelő fűszerezéssel, kíméletes elkészítéssel és kreatív köretekkel változatos, ízletes fogások készülhetnek csirkemellből, amelyek tökéletesen illeszkednek az év eleji életmódváltáshoz.
Az új év eleje sokaknál egyet jelent az életmódváltással. Januárban előkerülnek a könnyebb receptek, a kalóriaszegény alapanyagok, és felértékelődik minden olyan fogás, amely egyszerre egészséges, laktató és ízletes. A csirkemell ilyenkor az egyik leggyakrabban használt alapanyag, mégis sokan panaszkodnak rá, hogy unalmas, száraz vagy fantáziátlan ételek készülnek belőle. Pedig megfelelő technikával és fűszerezéssel a csirkemell igazi gasztrokaméleon.

Zöldségekkel együtt sütve a csirkemell könnyű, mégis laktató egytálétel januári napokra
Fotó: siamionau pavel / Shutterstock

Miért ideális alapanyag a csirkemell?

A csirkemell zsírszegény, magas fehérjetartalmú húsféle, amely kiválóan illeszkedik diétás és sportos étrendekbe is. Könnyen emészthető, gyorsan elkészül, és szinte bármilyen ízvilághoz jól alkalmazkodik. Éppen ezért nem az alapanyaggal van a gond, hanem azzal, ahogyan elkészítjük. A legtöbb hiba abból adódik, hogy a csirkemellet túl sokáig sütik vagy főzik. Ilyenkor a hús kiszárad, elveszíti szaftosságát, és valóban élvezhetetlenné válik. A megoldás a rövidebb hőkezelés, a pácolás és a megfelelő fűszerezés.

Fűszerek, pácok, technikák

Egy jól eltalált pác csodákat tesz a csirkemellel. A natúr joghurt, a citromlé, a mustár vagy akár a fokhagyma és a friss zöldfűszerek nemcsak ízesítenek, hanem segítenek megőrizni a hús szaftosságát is. A pácolási idő már 30–60 perc után is érezhető eredményt hoz. Diétás étrendnél érdemes kerülni a bő olajban sütést. A csirkemell kiválóan elkészíthető grillserpenyőben, tapadásmentes serpenyőben minimális zsiradékkal, vagy sütőben, akár zöldségekkel együtt.

Csirkemell zöldségekkel – a januári kedvenc

A téli időszakban különösen jól jönnek az olyan egytálételek, amelyek melegek, laktatók, mégsem nehezek. A csirkemell remekül kombinálható brokkolival, karfiollal, cukkinivel, póréhagymával vagy akár sütőtökkel. Egy fűszeres, tepsiben sült csirkemelles-zöldséges fogás ideális ebéd vagy vacsora lehet, ráadásul előre is elkészíthető.

Saláták és könnyű vacsorák csirkemellel

A csirkemell nemcsak főételként, hanem saláták részeként is megállja a helyét. Grillezve vagy serpenyőben sütve, csíkokra vágva kiváló fehérjeforrás egy friss salátában. Egy citrusos vagy joghurtos öntet, néhány pirított mag és friss zöldség máris változatossá teszi a fogást.

Panír diétásan? Igen!

A rántott húsról sem kell végleg lemondani. A hagyományos panír helyett használhatunk apró szemű zabpelyhet, darált mandulát vagy zsemlemorzsa és magvak keverékét. Sütőben sütve a csirkemell ropogós marad, miközben jóval kevesebb zsiradékot tartalmaz.

Joghurtos-fokhagymás csirkemell sült zöldségekkel

Hozzávalók (2 adag):

  • 2 db csirkemellfilé
  • 15 dkg natúr joghurt
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 db citrom leve
  • 1 teáskanál olívaolaj
  • só, bors
  • 1 teáskanál pirospaprika
  • 1 teáskanál szárított oregánó
  • 1 fej brokkoli
  • 1 db közepes cukkini

Elkészítés:

  1. A csirkemellet szeletekre vágjuk. A joghurtot összekeverjük a zúzott fokhagymával, citromlével, olívaolajjal és a fűszerekkel, majd beleforgatjuk a húst. Legalább 30 percig pihentetjük.
  2. A zöldségeket feldaraboljuk, enyhén sózzuk. A csirkemellet és a zöldségeket sütőpapírral bélelt tepsibe rendezzük, majd 180 fokra előmelegített sütőben 25–30 perc alatt megsütjük.
  3. Könnyű, laktató és tökéletes választás januári diétához.

 

