Csirkemellből is készülhet változatos étel – diétás fogások januárra

Az új év eleje sokaknál egyet jelent az életmódváltással. Januárban előkerülnek a könnyebb receptek, a kalóriaszegény alapanyagok, és felértékelődik minden olyan fogás, amely egyszerre egészséges, laktató és ízletes. A csirkemell ilyenkor az egyik leggyakrabban használt alapanyag, mégis sokan panaszkodnak rá, hogy unalmas, száraz vagy fantáziátlan ételek készülnek belőle. Pedig megfelelő technikával és fűszerezéssel a csirkemell igazi gasztrokaméleon.

Zöldségekkel együtt sütve a csirkemell könnyű, mégis laktató egytálétel januári napokra

Fotó: siamionau pavel / Shutterstock

Miért ideális alapanyag a csirkemell?

A csirkemell zsírszegény, magas fehérjetartalmú húsféle, amely kiválóan illeszkedik diétás és sportos étrendekbe is. Könnyen emészthető, gyorsan elkészül, és szinte bármilyen ízvilághoz jól alkalmazkodik. Éppen ezért nem az alapanyaggal van a gond, hanem azzal, ahogyan elkészítjük. A legtöbb hiba abból adódik, hogy a csirkemellet túl sokáig sütik vagy főzik. Ilyenkor a hús kiszárad, elveszíti szaftosságát, és valóban élvezhetetlenné válik. A megoldás a rövidebb hőkezelés, a pácolás és a megfelelő fűszerezés.

Fűszerek, pácok, technikák

Egy jól eltalált pác csodákat tesz a csirkemellel. A natúr joghurt, a citromlé, a mustár vagy akár a fokhagyma és a friss zöldfűszerek nemcsak ízesítenek, hanem segítenek megőrizni a hús szaftosságát is. A pácolási idő már 30–60 perc után is érezhető eredményt hoz. Diétás étrendnél érdemes kerülni a bő olajban sütést. A csirkemell kiválóan elkészíthető grillserpenyőben, tapadásmentes serpenyőben minimális zsiradékkal, vagy sütőben, akár zöldségekkel együtt.

Csirkemell zöldségekkel – a januári kedvenc

A téli időszakban különösen jól jönnek az olyan egytálételek, amelyek melegek, laktatók, mégsem nehezek. A csirkemell remekül kombinálható brokkolival, karfiollal, cukkinivel, póréhagymával vagy akár sütőtökkel. Egy fűszeres, tepsiben sült csirkemelles-zöldséges fogás ideális ebéd vagy vacsora lehet, ráadásul előre is elkészíthető.

Saláták és könnyű vacsorák csirkemellel

A csirkemell nemcsak főételként, hanem saláták részeként is megállja a helyét. Grillezve vagy serpenyőben sütve, csíkokra vágva kiváló fehérjeforrás egy friss salátában. Egy citrusos vagy joghurtos öntet, néhány pirított mag és friss zöldség máris változatossá teszi a fogást.