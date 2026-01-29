Egy hiba, amit mindenki elkövet: így hozhatjuk helyre az elsózott húst

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy kicsit túlsóztuk a főtt vagy sült húst. Szerencsére nem kell kidobni a túl sós ételt: néhány egyszerű trükkel és apró praktikával visszaállítható az íz, és a fogás még így is élvezhető marad.

Ha túl sós a fogás, ne ess pánikba: tejszín, zöldségek vagy rizs segítségével gyorsan kiegyensúlyozhatod az ízeket

Fotó: 123.com

1. A burgonya szinte elnyeli a sót

Az egyik leghatékonyabb trükk a sós hús megmentésére, ha tiszta vizet forralunk pár szem megpucolt, nagyobb darabokra vágott, sőt akár egyben hagyott burgonyával, és ebbe a vízbe dobjuk az elsózott szeleteket. A burgonya képes felszívni a felesleges só jelentős részét, miközben nem változtat túl sokat az étel állagán. A burgonya sóelnyelő szerepe persze nem csak a sült húsoknál működik, hanem főtt húsoknál, raguknál és pörkölteknél is. Ha nincs burgonya kéznél, másfajta semleges ízű zöldséggel is jól működik ez a trükk - akár zellerrel is. Nem kell sokáig együtt forralni a húst meg a krumplit, adjunk a sómentesítésre pár percet és már vehetjük is ki a húst. Ezután kevés zsiradékon pirítsuk le újra – immár só nélkül. Lehet, hogy nem lesz tökéletes, de újra fogyaszthatóvá válik.

2. Hígítás és zöldség

Főtt húsoknál könnyebb dolgunk van, főleg, ha mártással kínáljuk azt. Egy kevés víz vagy sómentes alaplé hozzáadása csökkenti a só koncentrációját, és lehetővé teszi, hogy az étel újra harmonikus ízvilágot kapjon. Ezzel párhuzamosan tehetünk bele zöldségeket, például sárgarépát, fehérrépát vagy zellert, amelyek nemcsak ízt adnak, hanem akár a burgonya- felszívják a felesleges sót. Ez különösen hatékony pörköltek, levesek és raguk esetén, ahol a főzés során az ízeknek van esélyük összeérni.

3. Szelídítsünk tejszínnel

Elsózott sült húsnál egy kanál tejföl, joghurt vagy tejszín szinte mindig megoldást jelenthet, ha már nem lehet csökkenteni a sót. Ezek a hozzávalók ugyanis kicsit elterelik a figyelmet a sóról. Lágyítják azt, krémességet adnak a fogásnak, és segítenek enyhíteni a só arroganciáját.

4. Semleges köretek a túl sós fogások mellé

A semleges köretek – például főtt rizs, tészta, burgonya vagy párolt zöldség – szintén hatékonyak a túl sós hús mentésére. Egy falat sós hús, egy falat megfelelő, sőt kicsit ízetlenebb köret összeér. Ez a módszer különösen praktikus sült húsok esetén, ahol a só már a felületen és a hús belsejében is teret nyert.