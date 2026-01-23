Ezért lesz olajos a fánk – ezt az 5 hibát szinte mindenki elköveti

Kevés dolog kiábrándítóbb annál, mint amikor a frissen sült, illatos farsangi fánk már az első harapásnál elárulja magát: nehéz, olajos, tömör, és inkább eltelít, mintsem örömet okoz. Pedig a jó fánk egészen más. Könnyű, levegős, kívül enyhén roppan, belül puha, és egyáltalán nem csöpög belőle az olaj. A külföldi cukrászok és gasztrooldalak egybehangzóan állítják: a probléma nem a receptben, hanem a sütés körülményeiben keresendő. Néhány apró részlet elrontja az egészet – de ezek könnyen javíthatók.
Nem megfelelő az olaj hőmérséklete
A fánksütés legfontosabb pontja az olaj hőfoka. Ha az olaj nem elég forró, a tészta nem sülni kezd, hanem lassan megszívja magát zsiradékkal. Ez az oka annak, hogy a fánk nehéz és olajos lesz, még akkor is, ha a recept egyébként jó. Ideális esetben az olaj 175–180 fokos, mert ezen a hőmérsékleten a fánk külseje gyorsan kérget kap. Ez a vékony kéreg „lezárja” a tésztát, így az olaj nem tud beszivárogni. Ha nincs hőmérőd, egy apró tésztadarab is segít: ha azonnal feljön a felszínre, és élénken pezseg körülötte az olaj, akkor jó a hőfok. Ha csak lassan mozdul meg, még várni kell.
Túl vastag a fánk
Sokan azt gondolják, hogy minél vastagabb a fánk, annál jobb. Valójában épp az ellenkezője igaz. A túl vastag tészta belseje lassan sül át, ezért hosszabb ideig kell az olajban maradnia, ami szinte garantálja, hogy megszívja magát zsiradékkal. A tapasztalat szerint a fánktészta 2–2,5 centiméteres vastagságnál működik a legjobban. Így gyorsan átsül, mégis puha marad, és nem válik tömör, nehéz süteménnyé. A végeredmény sokkal könnyedebb, légiesebb lesz.
Telezsúfoljuk az edényt
A másik gyakori hiba, hogy egyszerre túl sok fánk kerül az olajba. Ilyenkor az olaj hőmérséklete hirtelen leesik, és máris ugyanott vagyunk, mint a túl hideg olajnál: a fánk nem sül, hanem olajat szív. Érdemes inkább kisebb adagokban dolgozni, és hagyni helyet a fánkok között. Így az olaj hőmérséklete stabil marad, a sütés egyenletes lesz, és a fánkok oldalanként nagyjából 2–3 perc alatt szépen aranybarnára sülnek. Ennél hosszabb sütési idő már csak felesleges zsírfelvételt eredményez.
Nem megfelelő az olaj típusa
Nem minden olaj alkalmas fánksütésre. A legjobb választás a magas füstpontú, semleges ízű olaj, mert ez bírja a magas hőmérsékletet anélkül, hogy megégne vagy kellemetlen ízt adna. A napraforgó- és a repceolaj kifejezetten jó választás. Ezzel szemben az extra szűz olívaolaj vagy a kókuszolaj könnyen megég, erős ízt hagy maga után, és a fánk állagán is ront. Ha az olaj minősége nem megfelelő, azt a kész süteményen is azonnal érezni lehet.
Nem csöpögtetjük le megfelelően
Amikor a fánk elkészült, nem szabad az olajban hagyni „pihenni”. Amíg benne van, addig tovább szívja magába a zsiradékot. Ezért fontos, hogy a kész fánkokat azonnal kivegyük, és papírtörlőre vagy még jobb esetben rácsra tegyük. A rács előnye, hogy alul is szellőzik a fánk, így a felesleges olaj le tud csöpögni, és nem áztatja tovább a tésztát. Ez az apró lépés látványos különbséget jelent az állagban.
Összefoglalva – ezt jegyezzük meg
- forró, de nem túl forró olaj
- nem túl vastag tészta
- kis adagokban sütés
- megfelelő olaj
- alapos lecsepegtetés