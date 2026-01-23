Ezért lesz olajos a fánk – ezt az 5 hibát szinte mindenki elköveti

Kevés dolog kiábrándítóbb annál, mint amikor a frissen sült, illatos farsangi fánk már az első harapásnál elárulja magát: nehéz, olajos, tömör, és inkább eltelít, mintsem örömet okoz. Pedig a jó fánk egészen más. Könnyű, levegős, kívül enyhén roppan, belül puha, és egyáltalán nem csöpög belőle az olaj. A külföldi cukrászok és gasztrooldalak egybehangzóan állítják: a probléma nem a receptben, hanem a sütés körülményeiben keresendő. Néhány apró részlet elrontja az egészet – de ezek könnyen javíthatók.

A megfelelő hőmérsékletű olajban a fánk gyorsan kérget kap, így nem szívja magába a zsiradékot

Fotó: 123rf

Nem megfelelő az olaj hőmérséklete

A fánksütés legfontosabb pontja az olaj hőfoka. Ha az olaj nem elég forró, a tészta nem sülni kezd, hanem lassan megszívja magát zsiradékkal. Ez az oka annak, hogy a fánk nehéz és olajos lesz, még akkor is, ha a recept egyébként jó. Ideális esetben az olaj 175–180 fokos, mert ezen a hőmérsékleten a fánk külseje gyorsan kérget kap. Ez a vékony kéreg „lezárja” a tésztát, így az olaj nem tud beszivárogni. Ha nincs hőmérőd, egy apró tésztadarab is segít: ha azonnal feljön a felszínre, és élénken pezseg körülötte az olaj, akkor jó a hőfok. Ha csak lassan mozdul meg, még várni kell.

Túl vastag a fánk

Sokan azt gondolják, hogy minél vastagabb a fánk, annál jobb. Valójában épp az ellenkezője igaz. A túl vastag tészta belseje lassan sül át, ezért hosszabb ideig kell az olajban maradnia, ami szinte garantálja, hogy megszívja magát zsiradékkal. A tapasztalat szerint a fánktészta 2–2,5 centiméteres vastagságnál működik a legjobban. Így gyorsan átsül, mégis puha marad, és nem válik tömör, nehéz süteménnyé. A végeredmény sokkal könnyedebb, légiesebb lesz.

Telezsúfoljuk az edényt

A másik gyakori hiba, hogy egyszerre túl sok fánk kerül az olajba. Ilyenkor az olaj hőmérséklete hirtelen leesik, és máris ugyanott vagyunk, mint a túl hideg olajnál: a fánk nem sül, hanem olajat szív. Érdemes inkább kisebb adagokban dolgozni, és hagyni helyet a fánkok között. Így az olaj hőmérséklete stabil marad, a sütés egyenletes lesz, és a fánkok oldalanként nagyjából 2–3 perc alatt szépen aranybarnára sülnek. Ennél hosszabb sütési idő már csak felesleges zsírfelvételt eredményez.