Így nyugtathatjuk meg a háborgó gyomrunkat január elsején

Szilveszterkor ritkán számolunk kalóriát vagy poharakat. Hidegtálak, virslik, pogácsa, lencse, éjféli falatok és persze az alkohol – pezsgő, bor, röviditalok – együtt búcsúztatják az óévet. Január elsején azonban nemcsak az új év köszönt ránk, hanem sokaknál a háborgó gyomor is. Puffadás, émelygés, gyomorfájdalom, savtúltengés vagy akár hasmenés – a túlzásba vitt evés és az alkohol „mellékhatásai” gyakran már az első napon jelentkeznek. A jó hír, hogy a gyomorrontás panaszai többnyire gyorsan enyhíthetők, ha néhány napig tudatosan, kíméletesen bánunk az emésztésünkkel. Ez a cikk nem fogyókúráról szól, hanem arról, hogyan hozhatjuk rendbe a gyomrunkat finom, mégis gyengéd ételekkel – koplalás nélkül.

Szilveszter után sokaknál nemcsak a fej, hanem a gyomor is tiltakozik a túlzásba vitt evés és alkoholfogyasztás miatt, a gyomorrontás gyakori probléma január elsején

Fotó: KieferPix / Shutterstock

Mi történik a gyomorban szilveszter után?

A szilveszteri túlevés és az alkohol együtt komoly terhelést jelent az emésztőrendszer számára. A gyomor és a belek lelassulnak, az emésztés nehézkessé válik, az alkohol pedig irritálja a gyomornyálkahártyát, fokozza a savtermelést és felboríthatja a bélflóra egyensúlyát is. A zsíros, sós, fűszeres ételek és az édes nassolnivalók ilyenkor különösen megviselik a gyomrot. Ennek következménye lehet a teltségérzet, hányinger, puffadás vagy akár hasmenés is. Fontos, hogy ilyenkor ne próbáljuk „túlélni” a panaszokat, hanem figyeljünk a testünk jelzéseire, és adjunk neki pár nap pihenőt egyszerű, könnyen emészthető fogásokkal.

Mit ehetünk, ha már jelentkeztek a gyomorrontás tünetei?

A gyomorrontás utáni első 24–48 órában nem az a cél, hogy visszatérjünk a megszokott mennyiségekhez, hanem hogy kíméljük az emésztőrendszert. Érdemes kisebb adagokat enni, lassan, kapkodás nélkül.

A sóval, zsiradék nélkül főzött rizs klasszikus, mégis hatékony választás: könnyen emészthető, segít megnyugtatni a gyomrot.

Az érett banán szintén jó megoldás, hiszen kíméletes, és pótolja az alkohol és az esetleges hasmenés miatt elvesztett ásványi anyagokat.

A reszelt alma vagy a natúr almaszósz szintén jól tolerálható, és jótékony hatással van a bélműködésre.

Ha szilárdabb ételre vágyunk, a natúr pirítós vagy a kétszersült ideális: egyszerű, zsírszegény, nem terheli meg a gyomrot.

A puhára főtt sárgarépa enyhén édeskés ízű, fűszerek nélkül kifejezetten gyomorkímélő.

Az átszűrt, zsiradékmentes zöldségleves – kevés, puhára főtt zöldséggel – szintén segíthet visszaállítani az emésztés egyensúlyát.

Mit igyunk január elsején?

A folyadékpótlás szilveszter után különösen fontos, hiszen az alkohol vízhajtó hatású, így a szervezet könnyen kiszáradhat. A tiszta víz mellett jól jöhetnek a gyógyteák is: a kamilla és a borsmenta nemcsak hidratál, hanem nyugtatja is az emésztőrendszert. A langyos, enyhén sós tea segíthet az ásványi anyagok pótlásában, míg a hígított alma- vagy banánlé kíméletesen támogatja a regenerálódást. Amit viszont ilyenkor érdemes elkerülni: az alkohol minden formában, a cukros üdítők, az energiaitalok és a túl savas italok – ezek csak tovább irritálják a gyomrot.