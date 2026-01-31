Ha így tároljuk a kenyeret, megmenthetjük a penészedéstől

Mindennapi kenyerünk jó esetben hűségesen táplál minket napokig. Olykor azonban csalódást okoz már másnap vagy rövid időn belül, mert kiszárad, esetleg penészes lesz. Sokszor azonban nem a kenyér tehet arról, hogy erőteljes minőségromlás következik be. Érdemes tehát tudni, hogyan is lehet jól tárolni a kenyeret ahhoz, hogy hosszú időn át friss, ehető maradjon.

A vászon- és pamutzsák természetes módon szellőzik, így a kenyér tovább megőrzi frissességét

Fotó: 123.rf.com

Hűtőszekrény? Még véletlenül sem

Sokan gondolják úgy, hogy a hűtő meghosszabbítja a kenyér élettartamát, ezt a vélekedést talán a benne lévő alacsonyabb hőmérsékletre alapozzák. A tapasztalat azonban mást mutat. A hideg környezet hatására a kenyér csak megkeményedik, valamint a hűtőben lévő magas páratartalom is ront az állagán. Ráadásul a hűtőben sokszor kavarognak a szagok, a kenyér pedig úgy szívja azokat magába, mint a szivacs. Ha éppen nem is penészesedik meg két napon belül, akkor a szagok teszik majd ehetetlenné. Így ha lehet, kerüljük a hűtőt, elég a konyhai tárolást megoldani.

A műanyag zacskó csapdája

Puha marad és nem lesz poros. E kettő tényező igaz a műanyag zacskóban való tárolásra, így ez egy kényelmes megoldásnak tűnik. Rövid ideig tényleg jó szolgálatot tesz a műanyag, hosszabb távon viszont problémás. A műanyag zacskóban a kenyér nem tud szellőzni, emiatt befülledhet, ami gyors penészedéshez vezet. Azt ajánljuk, csak akkor használjuk, ha egy-két napon belül valóban elfogy a kenyér, egyébként válasszunk más megoldást.

Természetes anyagok előnyben

A kenyér tárolására legalkalmasabb a vászon- vagy pamutzsák, illetve a papírzacskók. Ezek az anyagok biztosítják a szükséges szellőzést, miközben nem engedik a kenyeret túl gyorsan kiszáradni. Így az állaga és az íze is jó ideig megmarad. Nem kötelező eltanulnunk, de jó ha tudjuk, hogy egy használt pamutpólóból is lehet akár varrás nélkül is klassz kenyeres zsákot rittyenteni. Elég az alját, az ujjait összehúzni/kötni – egy egyszerű zsinór segítségével, a száját pedig összecsavarni, ha már benne pihen a kenyér.

Kenyértartó, na de milyen?

A kenyértartó praktikus megoldás, de csak akkor, ha nem zár légmentesen. A fa vagy zománcozott kenyértartók előnyt élvezhetnek, ez utóbbiak tényleg csak akkor, ha elegendő szellőző rés van rajtuk. A teljesen zárt műanyag dobozok viszont könnyen párásodnak, ami kedvez a penész kialakulásának.