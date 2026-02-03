3 nassolnivaló, amit akár ebéd előtt is megehet a gyerek

Ismerjük azt a pillanatot, amikor már fő az ebéd, az illatok betöltik a konyhát, és a gyerek egyszer csak ott áll mellettünk és ha nem is nyafog, de azért jelzi, hogy éhes. Mit tehetünk ilyenkor? Halogatunk? Türelemre intjük? Vagy adunk valamit-bármit de gyorsan, hogy elsimogassuk a feszültséget? Talán az a helyes hozzáállás, ha nem is az a kérdés kerül fókuszba, hogy kaphat-e néhány falatot ebéd előtt, hanem az, hogy mit. Hiszen néhány egészséges falat nem veszi el a gyerek étvágyát, nem telíti el, sőt, még az is lehet, nagyobb étvággyal fogyasztja majd el az ebédet. Mutatjuk mik lehetnek ezek!

Néhány hasáb friss zöldség nem veszi el a gyerek étvágyát, mégis segít áthidalni a várakozás perceit

Fotó: NYS / Shutterstock

1. Friss gyümölcs – gyerekbarát mini falatkák

A gyümölcs akkor is jól jöhet, ha semmi mást nem akar enni a gyerek, de óriási segítség a fő étkezésekhez közeli éhség legyűrésére is. Természetesen nem egy nagy tál gyümölcssalátára van szükség ilyenkor, csak egy kisebb adagra. Egy-két szelet alma, néhány szem szőlő, pár gerezd mandarin bőven elegendő. A friss gyümölcs természetes cukrot és rostot tartalmaz, ami elűzi az éhséget, de a kis mennyiség okán nem lakik vele jól a gyerek. Fontos a mérték, hiszen ha csak „áthidalásként” kínáljuk, segít kivárni az ebédet anélkül, hogy a gyerek nyűgössé válna.

2. Ropogós zöldségek – a rágás élménye

Az éhség nagy úr, ha korog a gyerek hasa, nincs mit tenni, adni kell valami olyan nassolnivalót, amit elmajszolhat anélkül, hogy eltelítené a gyomrát, vagy órákra elkergetné az éhséget. Mi segíthet? Pár karika nyers sárgarépa, esetleg néhány uborkahasáb, két-három csík paprika meglepően jó megoldás lehet. A zöldségek nem emelik meg hirtelen a vércukorszintet, nem olajosak, nem nehezek, mégis egy kis teltségérzetet adhatnak. Valójában a gyümölcsöknél is hatékonyabbak, ha hirtelen kell valamit a gyerek kezébe adni.

3. Natúr joghurt vagy kefir – lágy és krémes megoldás

Van, amikor a gyerek nem fogadja el a nyers zöldséget, és a gyümölcsre is nemet mond. Már kanalazna. Ebben az esetben egy mini adag natúr joghurt vagy kefir a jó választás. Egy csipet fahéjjal édesnek érzi, ha meg egy kis kocka sajtot törünk bele, sós előételként szolgál, de egyik se válik desszertté.