3 nassolnivaló, amit akár ebéd előtt is megehet a gyerek

Ismerjük azt a pillanatot, amikor már fő az ebéd, az illatok betöltik a konyhát, és a gyerek egyszer csak ott áll mellettünk és ha nem is nyafog, de azért jelzi, hogy éhes. Mit tehetünk ilyenkor? Halogatunk? Türelemre intjük? Vagy adunk valamit-bármit de gyorsan, hogy elsimogassuk a feszültséget? Talán az a helyes hozzáállás, ha nem is az a kérdés kerül fókuszba, hogy kaphat-e néhány falatot ebéd előtt, hanem az, hogy mit. Hiszen néhány egészséges falat nem veszi el a gyerek étvágyát, nem telíti el, sőt, még az is lehet, nagyobb étvággyal fogyasztja majd el az ebédet. Mutatjuk mik lehetnek ezek!
1. Friss gyümölcs – gyerekbarát mini falatkák
A gyümölcs akkor is jól jöhet, ha semmi mást nem akar enni a gyerek, de óriási segítség a fő étkezésekhez közeli éhség legyűrésére is. Természetesen nem egy nagy tál gyümölcssalátára van szükség ilyenkor, csak egy kisebb adagra. Egy-két szelet alma, néhány szem szőlő, pár gerezd mandarin bőven elegendő. A friss gyümölcs természetes cukrot és rostot tartalmaz, ami elűzi az éhséget, de a kis mennyiség okán nem lakik vele jól a gyerek. Fontos a mérték, hiszen ha csak „áthidalásként” kínáljuk, segít kivárni az ebédet anélkül, hogy a gyerek nyűgössé válna.
2. Ropogós zöldségek – a rágás élménye
Az éhség nagy úr, ha korog a gyerek hasa, nincs mit tenni, adni kell valami olyan nassolnivalót, amit elmajszolhat anélkül, hogy eltelítené a gyomrát, vagy órákra elkergetné az éhséget. Mi segíthet? Pár karika nyers sárgarépa, esetleg néhány uborkahasáb, két-három csík paprika meglepően jó megoldás lehet. A zöldségek nem emelik meg hirtelen a vércukorszintet, nem olajosak, nem nehezek, mégis egy kis teltségérzetet adhatnak. Valójában a gyümölcsöknél is hatékonyabbak, ha hirtelen kell valamit a gyerek kezébe adni.
3. Natúr joghurt vagy kefir – lágy és krémes megoldás
Van, amikor a gyerek nem fogadja el a nyers zöldséget, és a gyümölcsre is nemet mond. Már kanalazna. Ebben az esetben egy mini adag natúr joghurt vagy kefir a jó választás. Egy csipet fahéjjal édesnek érzi, ha meg egy kis kocka sajtot törünk bele, sós előételként szolgál, de egyik se válik desszertté.
Fontos, hogy teljes tiltás vagy elodázás helyett legyünk kreatívak, hiszen, ha tudatosan választjuk meg az ebéd előtti falatotokat, nem kell attól tartanunk, hogy oda az étvágy, és a gyerek türelmetlensége se fogja kiverni a kezünkből a fakanalat.