4 zöldség, amitől szaftosabb és egészségesebb lesz a sütemény

Gyakran úgy gondoljuk, hogy a zöldségek csak sós ételekbe valók, pedig kreatív konyhai kísérletezések során rég kiderült, hogy a zöldségek, az egészséges alapanyagok édes süteményekbe is jól beépíthetők, sőt remek textúrát és ízt adnak a desszerteknek. De hogyan használhatjuk a céklát, a cukkinit, az uborkát, de akár még a borsót is sütiországban? Mutatjuk!

Cukkini a sütiben? Igen! A reszelt zöldség extra szaftosságot és puha textúrát ad a kevert tésztáknak

Fotó: Sergii Koval / Shutterstock

Cukkini: omlósan édes minden falat

A cukkini ikonikus zöldség a süteménykészítésben, mert magas víztartalma miatt lágy, szaftos textúrát ad a tésztának, de a sütés még azt az enyhe zöldségízt is elveszi, ami a nyers cukkiniban fellelhető. Muffinok, minitortácskák, kevert sütik remek alapanyaga a cukkini, de akár egy fahéjas palacsintát is ízletesebbé, szaftosabbá varázsol.

Borsó: kreatív kísérletekhez

Lássuk be a zöldborsó, az zöldborsó, és ugyan nyersen azért elrágcsáltuk gyerekként, de az, hogy sütibe is kerülhet, az talán meredek gondolatnak tűnhetett eddig. Pedig a borsó édes desszertekhez is jól passzol – például borsópüré alapú édes krém vagy zöld, édeskés tészta is készíthető belőle. Ezek különleges megoldásokat hozhatnak a sütemények világába.

Cékla: szaftos, édeskés süteményalap

A cékla alapvetően megosztó zöldség, mert kifejezetten markáns, földes íze van - nyersen. Főzés-sütés közben azonban elillan a reszelős földíz, cserébe hangsúlyossá válik természetesen édes aromája. Édes íze, valamint magas nedvességtartalma miatt kiválóan illeszkedik csokoládés vagy kevert tésztás süteményekhez. A reszelt vagy pürésített cékla szaftosabbá és teltebbé teszi a tésztát, miközben felismerhetetlen z eredeti íze, ahogy az is, hogy zöldség került a sütibe. Ráadásul olyan zöldség, amely extra tápanyaggal képes gazdagítani a desszertet.

A céklás brownie nemcsak gyönyörű színű, hanem elképesztően omlós és csokis – a zöldség teljesen észrevétlenül dolgozik benne

Fotó: Nina Firsova / Shutterstock

Uborka: az üde, mikrós sütik alapanyaga

Az uborka talán utoljára ugrik be, ha sütikhez keresünk alapanyagot, pedig az uborka igazi kaméleon a gasztronómiában: hihetetlenül jól alkalmazkodik. Pürésítve vagy finoman reszelve frissességet adhat bármely citromos, joghurtos tésztának. Úgy működik, mint a cukkini, de semleges ízvilága annál is alkalmasabbá teszi a kreatív próbálkozásokra. Ráadásul a liszt egy jelentős része kiszorítható ezzel a zöldséggel, így egészségesebbé is teszi a desszertet. Mutatunk egy jól működő receptet: