6 hiba, melyet mindannyian elkövetünk muffinsütésnél

A muffin az egyik legnépszerűbb és legegyszerűbb sütemény: gyorsan összeállítható, jól variálható, és különösebb cukrászati tapasztalat nélkül is sikerélményt ígér. Mégis előfordul, hogy a végeredmény lapos, tömör vagy éppen száraz lesz. A legtöbb csalódás néhány apró, de annál gyakoribb hibára vezethető vissza.

A muffin tésztáját nem szabad túlkeverni, különben a sütemény állaga tömör és rágós lesz

Fotó: dekazigzag / Shutterstock

1. Egy tálban keverünk össze mindent

Sokan hajlamosak az összes hozzávalót egyszerre egy tálba önteni, majd alaposan elkeverni. A muffin azonban akkor lesz könnyű és levegős, ha a száraz és a nedves alapanyagokat külön-külön vegyítjük el. A lisztet, sót és sütőport (vagy szódabikarbónát) egy tálban célszerű elkeverni, a tejet, tojást, cukrot és zsiradékot pedig egy másikban. A két részt csak ezután, több adagban forgassuk össze, és kizárólag addig keverjük, amíg a liszt már nem látszik. A túlkevert massza rágós, tömör állaghoz vezethet.

2. Nem figyelünk a lazítóanyagokra

Akár sütőpor, akár szódabikarbóna szerepel a receptben, kulcsfontosságú, hogy egyenletesen elkeverjük a liszttel. Ellenkező esetben a tészta nem emelkedik meg egyformán. A szódabikarbóna ráadásul csak savas közegben fejti ki hatását, ezért ha a recept például írót használ, azt nem érdemes egyszerűen tejre cserélni. Szükség esetén néhány csepp citromlével savanyított tejjel lehet pótolni a megfelelő kémiai reakciót.

3. Állni hagyjuk a nyers tésztát

A muffinmassza elkészítése után nem tanácsos hosszasan várakozni a sütéssel. A lazítóanyagok működése már a keverés során megkezdődik, és ha a tészta túl sokáig áll, a belekerült levegő távozhat. Ennek eredménye lapos, tömör sütemény lehet. Érdemes tehát előre előmelegíteni a sütőt, hogy a massza azonnal a formába, majd a sütőbe kerülhessen.

4. Rosszul töltjük meg a formákat

A muffinformákat nem szabad peremig tölteni. Az ideális mennyiség a mélyedések háromnegyedéig ér. Így marad hely a tésztának megemelkedni, és szép, domború tetejű süteményt kapunk. Az egyenletes adagolásban sokat segíthet egy fagylaltoskanál, amellyel azonos mennyiséget mérhetünk minden formába.