A nagymamáink tudták: ezért kell beáztatni a babot és a gabonákat

Egyre többen fordulunk a természetes, teljes értékű alapanyagok felé, ám ezek használata olykor magasabb szintű tájékozottságot, több odafigyelést igényelnek. Bizonyos gabonák, hüvelyesek és álgabonák ugyanis csak megfelelő előkészítés után válnak igazán jól emészthetővé és ízletessé. Más alapanyagoknál meg szinte kötelező az áztatás, hogy egyáltalán fogyasztásra alkalmassá váljanak. Mutatjuk, melyek azok az alapanyagok, amelyeknél érdemes, vagy éppen kötelező az áztatás.

Az éjszakai áztatás nemcsak lerövidíti a bab főzési idejét, hanem emészthetőbbé is teszi

Fotó: anmbph / Shutterstock

Számos növény természetes védőanyagokat tartalmaz, amelyek megóvják a magot a kártevőktől, esetleg az ásványi anyag raktározást segítik elő a növényeknél, ugyanakkor az emberi emésztést megterhelhetik. Ilyenek például a lektinek vagy akár a szaponinok. Az áztatás ezen a problémán segít: csökkenti a nehezen feldolgozható anyagok mennyiségét, de mivel az alapanyagok szerkezetét lazítja - javítja az ásványi anyagok felszívódását is. Az se utolsó szempont, hogy az áztatás jellemzően a főzési időt is lerövidíti.

Hüvelyesek - az áztatást nagymamáink sem hagyták ki

A szárazbabfélék, a csicseriborsó és a szójabab esetében az áztatás nemcsak ajánlott, hanem biztonsági szempontból is fontos. A vörös vesebab például lektint tartalmaz, amely megfelelő áztatás és főzés nélkül panaszokat okozhat. A legtöbb hüvelyest 8–12 órán át érdemes vízben áztatni, - vagyis nagyjából a főzést megelőző este érdemes beáztatni, majd friss vízbe feltéve megfőzni. A vöröslencse kivétel: itt nem kötelező ez a művelet, hiszen rekordsebességgel fő meg, de egy rövid áztatás a vöröslencse emészthetőségen is javíthat.

Nagyszüleink nem feltétlenül voltak tisztában a hüvelyesek problémás összetevőivel, de a tapasztalataikat okosan építették be a konyhatechnológiába. Tudták és mi is tapasztalhatjuk, hogy a bab, a lencse is – nem csak hamarabb fő meg áztatás után, de kevésbé puffaszt, kevesebb gáz képződik, mint áztatás nélküli felhasználásnál.

Éltető gabonáink

A teljes gabonaszemek, mint a búza, a tönköly vagy az árpa, extra kemény héjjal és magas fitinsav-tartalommal rendelkeznek. Ezeket 6–8 órás áztatás után jóval könnyebb megfőzni, állaguk puhább, krémesebb lesz, ízük pedig finomabb, letisztultabb. A barna rizsnél az áztatás nem kötelező, de segíthet a főzési idő csökkentésében, ami a gyors ebédkészítésnél fontos szempont.